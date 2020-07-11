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Трамп признал ответственность США за кибератаку на Россию

09:57. 11 июля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Трамп признал ответственность США за кибератаку на Россию | Русская весна

Президент Дональд Трамп признал, что США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с его согласия.

В интервью обозревателю газеты The Washington Post Трамп подтвердил, что эта атака была санкционирована им лично после получения данных разведки о якобы вмешательстве России в промежуточные выборы в 2018 году.

Напомним, российская компания потеряла доступ в интернет 6-7 ноября 2018 года (в день промежуточных выборов в США и на следующий день после него). Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что технические проблемы Агентства интернет-исследований были вызваны целенаправленными действиями военных США.

Операцию проводило Кибернетическое командование США на основе данных от Агентства национальной безопасности. 

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил причастность официального Вашингтона к кибератакам, добавив, что Москва в свою очередь «не имеет и никогда не имела отношения к каким-либо киберпреступлениям».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1594450636

Метки: Новости

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