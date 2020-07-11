Сводки от ополчения Новороссии 11 июля 2020
- 19:00 Украинские боевики уничтожают Зайцево и Докучаевск (ВИДЕО).
- 12:49 ЛНР открывает новые пункты пропуска на Донбассе.
- 11:10 Экстренное заявление Армии ДНР.
- 08:00 Странные смерти на Донбассе: оккупанты умирают один за другим (ФОТО).
Украинские боевики уничтожают Зайцево и Докучаевск (ВИДЕО)
Вечером 9 июля украинские боевики из 35 бригады по приказу военного преступника Паласа открыли огонь по посёлку Зайцево (южное) с применением 120-мм минометов, в результате чего была повреждена линия электропередач по ул. Яковенко и обесточена часть населенного пункта.
Кроме того, в результате обстрела того же дня в н. п. Докучаевск зафиксировано повреждение остекления по адресу: ул. Ленина, д.39 а, кв. 22.
По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
Читайте также: Странные смерти на Донбассе: оккупанты умирают один за другим (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР открывает новые пункты пропуска на Донбассе
ЛНР в рамках достигнутых соглашений начала работы по оборудованию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районах н. п. Счастье и Золотое.
Об этом журналистам сообщил глава представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
«В соответствии с достигнутыми 8 июля договоренностями сапёрами Народной милиции ЛНР при координации представительства ЛНР в СЦКК начаты работы по проверке местности на предмет наличия взрывоопасных предметов в районах строительства инфраструктуры пунктов пропуска „Луганск — Счастье“ и „Первомайск — Золотое“. Также проводятся работы по очистке места работ от растительности», — заявил Филипоненко.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе Хайди Грау объявила, что участники переговоров приняли на себя «обязательствo о предоставлении гарантий безопасности, необходимых для подготовки к одновременному открытию двух дополнительных КПВВ вблизи н. п. Золотое и Счастье».
Подготовительные и строительные работы должны быть завершены не позднее чем через четыре месяца, добавила Грау.
В настоящее время в зоне ответственности ЛНР действует единственный пункт пропуска — у Станицы Луганской.
Движение автотранспорта по мосту через реку Северский Донец на этом пункте пропуска до сих не восстановлено.
Читайте также: Операция СБУ: Выявлена стратегия отмены мирного договора и возврата Венгрии украинских земель (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР.
Украинские оккупанты продолжают ведение огня по населенным пунктам Республики с целью уничтожения гражданской инфраструктуры.
Сегодня в 7:00 боевики 24-й бригады под командованием Гудзя с позиций в н. п. Травневое обстреляли из вооружения БМП, ПТУР и гранатометов поселок Гольмовский.
Очередной теракт оккупантами был совершен преднамеренно ранним утром, когда все мирные жители отдыхают в своих домах.
По счастливой случайности, жертв в результате подлого вражеского обстрела удалось избежать, однако от разрыва украинских боеприпасов получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры по адресам: ул. Селидовская, д. 8 и д. 34.
Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
Важно отметить, что, по имеющимся у нас данным, сегодня на позициях украинских боевиков спланирована работа представителей ВСП с целью проверки мест несения службы, выявления фактов употребления алкоголя и наркотических веществ.
Мы не исключаем, что истинной целью данной провокации, ставшей причиной повреждений мирных домов, является желание украинских оккупантов убедить проверяющих в обострении обстановки на линии соприкосновения и тем самым не допустить их на свои позиции.
Мы призываем мировую общественность обратить особое внимание на терроризм, который осуществляют украинские боевики в угоду сокрытия своих нарушений неся ужас и разрушения для наших мирных жителей.
Читайте также: Операция СБУ: Выявлена стратегия отмены мирного договора и возврата Венгрии украинских земель (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Странные смерти на Донбассе: оккупанты умирают один за другим (ФОТО)
В июне 2020 года личный состав ВСУ и Нацгвардии Украины понес ощутимые потери среди личного состава.
Так, за месяц ведения боевых действий на Донбассе «незалежная» лишилась, как минимум, 12 человек в виде «груза 200» и ещё около 40 человек в виде «груза 300». Из числа «груза 200» военнослужащих ВСУ и НГУ точно были установлены перечисленные ниже лица. Любопытно, что у многих из них по официальной версии неожиданно остановились сердца.
07.06.2020 — Панич Виталий, 1985 г. р., в 2014–2015 гг. — участник «АТО», затем — волонтер (побирушка).
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной остановки сердца. На родине «героя и защитника незалежной» в с. Новоивановское (Коломакский район) Харьковской области остались жена и дети.
10.06.2020 — Стонис Евгений Владиславович, 1983 г. р., участник «АТО», 25 ОПДБр, старший стрелок. С 2014 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной остановки сердца. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Павлограде Днепропетровской области остались родители.
11.06.2020 — Бут Дмитрий Игоревич, 1982 г. р., младший лейтенант, военный врач. С марта 2020 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Ивано-Франковске остались жена и 5-летний сын.
12.06.2020 — Карамушка Дмитрий Игоревич, 1981 г. р., участник «АТО», 92 ОМБр, командир отделения.
С 2014 года добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде остановки сердца. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Харькове остались мать и невеста.
12.06.2020 — Грицай Владимир Николаевич, 1969 г. р., участник «ООС», 14 ОМБр, 3-й батальон, водитель-слесарь.
С 2014 года добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной смерти (остановка сердца и обрыв тромба, хотя есть и другая версия). На родине «героя и защитника незалежной» в г. Жаврове Ровенской области остались жена, дочь и четверо сыновей.
13.06.2020 — Добрянский Леонид Цезарович, 1974 г. р., прапорщик, командир отделения взвода управления разведроты 30 ОМБр. С весны 2014 года добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в с. Зарудинцы (Ружинский район) Житомирской области остались двое братьев, жена и 24-летняя дочь.
16.06.2020 — Шевчишин Ирина Яремовна, участница «АТО», 93 ОМБр, С 2014 года добровольно отправилась в зону «ООС», где за деньги истребляла мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получила в виде поражения электрическим током. На родине «героини и защитницы незалежной» в г. Надворная Ивано-Франковской области остался муж.
17.06.2020 — Струк Илья Николаевич, 1995 г. р., старший матрос, гранатометчик 503 ОБМП. С 2014 года добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в виде пули (как пишут «щеневмерлыкы» — пуля была снайперской). На родине «героя и защитника незалежной» в с. Летничье (Владимир-Волынский район) Волынской области остались мать, брат и две сестры.
18.06.2020 — Коваленко Богдан Сергеевич, 1998 г. р., старший солдат, наводчик-оператор 2-го разведвзвода 1-го мехбатальона 54 ОМБр.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе г. Авдеевки в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»). На родине «героя и защитника незалежной» в г. Новая Водолага Харьковской области остался отец.
21.06.2020 — Забродский Сергей Сергеевич, 1991 г. р., участник «АТО», 30 ОМБр.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил во время конфликта ночью возле кафе «Шутерс» в пгт Иршанск — местный житель нанес многочисленные ножевые ранения, от потери крови «захыснык Сірожа» скончался в больнице. На родине «героя и защитника незалежной» в пгт Иршанск Житомирской области остались родители и брат.
25.06.2020 — Савенко Павел Евгеньевич, 1978 г. р., участник «АТО», полковник полиции.
Собственноручно наказал себя за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса лишением жизни выстрелом из карабина в голову. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Днепропетровске остались жена и дочь.
27.06.2020 — Дедюх Иван Мирославович, 1983 г. р., сержант, командир боевой машины — командир отделения штурмовой роты 24-го ОШБ «Айдар» 53-й ОМБр.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде множественных осколочных ранений при минировании собственных позиций. На родине «героя и защитника еезалежной» в г. Тернополе остались родители, жена и двое детей — сын и дочь.
Читайте также: На Украине внезапно умер старший офицер «Азова» (ФОТО)
Константин Романов, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su