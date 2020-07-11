В июне 2020 года личный состав ВСУ и Нацгвардии Украины понес ощутимые потери среди личного состава.

Так, за месяц ведения боевых действий на Донбассе «незалежная» лишилась, как минимум, 12 человек в виде «груза 200» и ещё около 40 человек в виде «груза 300». Из числа «груза 200» военнослужащих ВСУ и НГУ точно были установлены перечисленные ниже лица. Любопытно, что у многих из них по официальной версии неожиданно остановились сердца.

07.06.2020 — Панич Виталий, 1985 г. р., в 2014–2015 гг. — участник «АТО», затем — волонтер (побирушка).

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной остановки сердца. На родине «героя и защитника незалежной» в с. Новоивановское (Коломакский район) Харьковской области остались жена и дети.

10.06.2020 — Стонис Евгений Владиславович, 1983 г. р., участник «АТО», 25 ОПДБр, старший стрелок. С 2014 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной остановки сердца. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Павлограде Днепропетровской области остались родители.

11.06.2020 — Бут Дмитрий Игоревич, 1982 г. р., младший лейтенант, военный врач. С марта 2020 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Ивано-Франковске остались жена и 5-летний сын.

12.06.2020 — Карамушка Дмитрий Игоревич, 1981 г. р., участник «АТО», 92 ОМБр, командир отделения.

С 2014 года добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде остановки сердца. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Харькове остались мать и невеста.

12.06.2020 — Грицай Владимир Николаевич, 1969 г. р., участник «ООС», 14 ОМБр, 3-й батальон, водитель-слесарь.

С 2014 года добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной смерти (остановка сердца и обрыв тромба, хотя есть и другая версия). На родине «героя и защитника незалежной» в г. Жаврове Ровенской области остались жена, дочь и четверо сыновей.

13.06.2020 — Добрянский Леонид Цезарович, 1974 г. р., прапорщик, командир отделения взвода управления разведроты 30 ОМБр. С весны 2014 года добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников ЛДНР. На родине «героя и защитника незалежной» в с. Зарудинцы (Ружинский район) Житомирской области остались двое братьев, жена и 24-летняя дочь.

16.06.2020 — Шевчишин Ирина Яремовна, участница «АТО», 93 ОМБр, С 2014 года добровольно отправилась в зону «ООС», где за деньги истребляла мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получила в виде поражения электрическим током. На родине «героини и защитницы незалежной» в г. Надворная Ивано-Франковской области остался муж.

17.06.2020 — Струк Илья Николаевич, 1995 г. р., старший матрос, гранатометчик 503 ОБМП. С 2014 года добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в виде пули (как пишут «щеневмерлыкы» — пуля была снайперской). На родине «героя и защитника незалежной» в с. Летничье (Владимир-Волынский район) Волынской области остались мать, брат и две сестры.

18.06.2020 — Коваленко Богдан Сергеевич, 1998 г. р., старший солдат, наводчик-оператор 2-го разведвзвода 1-го мехбатальона 54 ОМБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе г. Авдеевки в виде пули (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»). На родине «героя и защитника незалежной» в г. Новая Водолага Харьковской области остался отец.

21.06.2020 — Забродский Сергей Сергеевич, 1991 г. р., участник «АТО», 30 ОМБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил во время конфликта ночью возле кафе «Шутерс» в пгт Иршанск — местный житель нанес многочисленные ножевые ранения, от потери крови «захыснык Сірожа» скончался в больнице. На родине «героя и защитника незалежной» в пгт Иршанск Житомирской области остались родители и брат.

25.06.2020 — Савенко Павел Евгеньевич, 1978 г. р., участник «АТО», полковник полиции.

Собственноручно наказал себя за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса лишением жизни выстрелом из карабина в голову. На родине «героя и защитника незалежной» в г. Днепропетровске остались жена и дочь.

27.06.2020 — Дедюх Иван Мирославович, 1983 г. р., сержант, командир боевой машины — командир отделения штурмовой роты 24-го ОШБ «Айдар» 53-й ОМБр.

Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде множественных осколочных ранений при минировании собственных позиций. На родине «героя и защитника еезалежной» в г. Тернополе остались родители, жена и двое детей — сын и дочь.

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Константин Романов, специально для «Русской Весны»