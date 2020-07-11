Об управлении в грядущем информационном обществе

С большой вероятностью можно полагать, что расколу русского православия при царе Алексее Михайловиче способствовали интриги масонов, использовавших для этой цели киевских владык, лукавых греков, иезуитов и протестантов.

В Россию масонство привезли английские и шотландские эмигранты, ещё при царе Алексее Михайловиче Романове (1645-1676), основавшие в Москве Немецкую слободу, где и была ложа, первым Великим Мастером которой стал шотландец граф Брюс.

Конечное стремление масонства – объединение под лозунгом «свободы, равенства и братства» всех людей без различия рас, племен, наций, религий и культур в «Соединенные Штаты Мира» для будущего «тысячелетия субботы» (покоя и благоденствия).

Известно, что масоны шотландского ритуала прямо признают себя служителями Иеговы, и не как Бога Христианского, а как Бога Иудейского. Цель «Ордена свободных каменщиков» – вести человечество в царство «Астреи» (греч. богини справедливости).

Масонерию же возглавил голландский принц Вильгельм III Оранский-Нассау, который в 1689 г. получил Британскую и Шотландскую короны из рук масонов.

Первые писанные конституции появились в английских колониях Северной Америки (Коннектикута – в 1662 г.).

Конституция и масонерия – это видимая и скрытая стороны системы политического управления индустриального общества, появившиеся в XVII веке как результат буржуазных революций в Нидерландах и Англии.



С воцарением Петра I масоны занимают в русском государстве господствующее положение. Во время Великого Посольства Петр был принят в шотландскую степень св. Андрея и в 1698 г. учредил в России орден св. Андрея Первозванного на голубой ленте.

В Британской Империи союз масонов шотландского обряда с банкирским домом Ротшильдов с конца XIX в. сосредоточен в тайном Обществе Сесила Родса («Круглый стол»).

24 июня 1717 года собрание всех английских масонских лож объявило об образовании Великой Ложи Англии. С тех пор 24 июня празднуется как день Иоаннова масонства (цвет голубой).

В 1945 году Парад Победы на Красной площади в Москве был назначен Сталиным на 24 июня (в тот год – православный праздник Троицы). Для посвященных эта дата говорила о том, кого именно на сакральном уровне победила Красная Армия в Великой Отечественной войне Советского народа с германским нацизмом, обеспечив построение реального социализма в одной, отдельно взятой стране – СССР – в окружении социалистического лагеря.

Примечательно, что сразу после Победы в 1946-1953 гг. Сталин предпринял кампанию против «безродного космополитизма» и «низкопоклонства перед Западам» в СССР. Однако внезапно умер после того, как затеял борьбу с «сионистским заговором в МГБ».

В год 75-летия Победы назначение парада на 24 июня 2020 г. с масонским триколором впереди красного знамени победы и сине-голубой цвет конституции исподволь говорят о реванше масонов (тех, кого кремлевский «создатель смыслов» Сурков В.Ю. 11.02.19 назвал «Долгое государство Путина» и «глубинный народ).

Государственный флаг Новой России – это коммерческий масонский триколор Петра I



Специфика текущего момента глобализации состоит в том, что планировщик (евреи-каббалисты с трех тысячелетним Планом Соломона) 04.11.2016 в Праге объявил о свертывании рыночного либерализма, отказе от опоры власти правовых государств на конституцию и о ненужности масонства для целей управления населением всех стран в грядущем информационном обществе.

На место «диктатуры закона» буржуазной демократии и вместо скрытых рычагов контроля масонов над образованием, наукой, средствами массовой информации и признания в сфере литературы и искусства, в новом информационном обществе должен прийти математический алгоритм искусственного интеллекта.

Левый путь глобальной трансформации от Скрижалей Завета к искусственному интеллекту



Примечательно, что в поправках к конституции РФ 2020 года о роли и месте искусственного интеллекта, цифровизации процессов управления, переходе на технические средства распознавания людей с кодированием и чипизацией всех систем и процессов взаимосвязи ничего не говорится. То есть, про грядущее – ни слова.

А ведь настройка и калибровка подсистем искусственного интеллекта с присвоением QR-кодов (быстрого распознавания людей камерами слежения на дорогах и в общественных местах) с принуждением к исполнению режима «санитарной безопасности» штрафами, без оглядки на конституцию была проведена в Москве в апреле-июне 2020 г. на фоне борьбы с лютым вирусом COVID-19.

Поэтому, как у нас в народе говорят, поправки к конституции – это «все равно, что мертвому припарки».

Новый Мировой Порядок грядущего информационного общества обойдется и без конституций, и без масонерии всех стран.

Что же касается России, то по пророчествам святых отцов ей уготован иначе возможный путь глобальной трансформации. Путь почти мгновенного Преображения на короткое время – 12 лет в то, что провидцы назвали «Царство Правды – Держава Белого Царя». Мы же, небополитики, называем Большая Евразия – Третья Орда с расчетным сроком реализации на практике 2021-2032 гг.

Дело в том, что «сообщество единой судьбы человечества» (термин глобализации по-китайски – 人 类命 运共同体) можно собрать не на либеральных идеях свободы-равенства-братства с правами человека, светской моралью, системой влияния и разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную; и не на технологиях цифровизации и NBIC-конвергенции трансгуманизма, но только на этике того, что должно, что можно и что нельзя.

Пример успешного общежития людей без различения крови, традиций и вероисповедания дает Великая Орда Чингисхана, построенная не как политический союз, а как семья народов.

Семья живет в этике, а не в уложениях писанного права.

Единое континентальное Государство Чингисхана от моря до моря держалось не на законе (как в Риме), а на этике «пять выше»:



- духовное выше материального



- общее выше частного



- справедливость выше закона



- служение выше владения



- власть выше собственности



Эти пять лучей правды жизни конкретизировали всего 64 пункта Великой Ясы (принципы порядка) и этого было достаточно, ибо за нарушение Ясы отдельным человеком в те темные века полагалась смерть, а за коллективную измену орде – карательная зачистка.

Вторая Орда в форме Социалистического лагеря Сталина держалась также не на законе, а на этике солидарности трудящихся и управлялась ордынскими методами – карательными операциями чисток «партии измены». Тогда как сталинская конституция 1936 г. была лишь нарядной декорацией того, что писатель Солженицын назвал «архипелаг ГУЛАГ» (Главное управление лагерей НКВД).

Мировой кризис индустриального общества выражает тектонические процессы глобальной трансформации, имеющие космические основания. И как альтернативу Новому Вавилону «обновленного тела» цифрового трансгуманизма, открывает возможность и другому пути глобализации – Третьей Орде.

Третья Орда – это не атеистическая республика (со свободой совести), не монархия (абсолютная или конституционная) и не теократия (типа Ирана или Израиля). Это повторившаяся в цикле семья народов не западных цивилизаций – наследников Великой Орды Чингисхана и Социалистического лагеря Сталина – созданная на скрепах этики общего блага ( 共享) новой эпохи энергий созвездия Водолея. Фокус которых на Земле – полоса от Валдая до Алтая.

Если согласится с утверждением небополитиков, что история – это сумма волн разных периодов, то победный выходом той России, которая есть, из мирового кризиса на плечах коалиций Третьей мировой войны нового гибридного типа, будет не Третий Рим удерживающих старое, но Третья Орда одержимых новым.

Третья Орда в Большой Евразии под нажимом обстоятельств непреодолимой силы кризиса образуется естественным ходом вещей в рамках ШОС. С «возвращением на круги своя» к скрепам этики «пять выше», однако теперь на новых 64-х принципах порядка, того, что должно и можно и того, чего нельзя.

Символом, под которым соберется Третья Орда, выступает красная пятиконечная звезда – фигура подобная живой природе.

Морская звезда – живая правильная фигура – в символах красного проекта общего блага



Разработкой системы этих новых 64-х принципов занялись активисты Товарищества Разумных От Народа: А. Коломыцин, О. Глазунов, О. Бегунова, О. Чеботарев, А. Шерстов, А. Пахунов и др.

Этический кодекс под именем ЯСАКОН сложил глава Т.Р.О.Н. Артур Владимирович Коломыцин.

В основу классификации этики Ясакон положен принцип триадности, вписанный в символ неба – круг. Число же 64 является константой универсального штрихкода перемен ( ☰☱☲☳☴☵☶☷).

Принцип триадности взаимосвязей активных членов общества: Жрецы, Войны, Дельцы разработан Магомедовым М.А. (см. книгу Магомет Гамаюн. HOMO UNIS. – М. 2016).

В версии 2.0 Ясакон представлен в виде заповедей, уложенных в мандалы (геометрию проявления небесного круга в этике):

«НЕЛЬЗЯ – красная», «ДОЛЖНО – зеленая».

Архетипичные образы мандал:

- «Царевна-лягушка» (безвольная, приземленная, хладнокровная-бессердечная, прожорливая).

- «Царевна-лебедь» (волевая, возвышенно-одухотворенная, теплокровная-чувствительная, утонченно-аскетичная).

Представители разных частей общества могут осознанно применять разное число этических норм.

Нормы расположены в отдельных кольцах для:



простых людей – 1-е кольцо (8 заповедей)



Дельцов – 1,2-е кольцо (16 заповедей)



Воинов – 1,2,3-е кольцо (32 заповеди)



Жрецов – все кольца (64 заповеди)



Этические принципы «5 выше» учтены в структуре мандал, которая демонстрирует, что:

Духовное и справедливость (жрецов) выше материального и закона (воинов);

Власть и служение (воинов) выше собственности и владения (дельцов);

Общее (для всех вместе) выше частного (жрецов или воинов, или дельцов), ибо сохраняет целостность набора заповедей.

Мандалы прилагаются. Конструктивная критика принимается.

Если в Первой Орде доиндустриального Единого государства Чингисхана исполнение принципов порядка Великой Ясы обеспечивал страх неотвратимости наказания смертью.

Если во Второй Орде Социалистического лагеря Сталина порядок обеспечивали карательные органы чистки «врагов народа».

То в грядущем информационном обществе, где порядок задает число, вопрос принуждения людей к тому, что должно и можно способны обеспечить: либо разработанный в США цифровой AI трансгуманизма, либо разработанная в КНР цифровая система социального доверия (SCS – 社会信用 评 分 制度 ).

В SCS гражданин идентифицируется в полноте социальных, психологических и биологических свойств личности в каскаде рейтингов групп и коллективов, как интегральной системы управления. Что позволяет перестраивать общество и уклонятся от стагнаций и кризисов в самообучаемом автоматическом режиме. Тем самым, делая китайское общество «общего блага» на порядок более эффективным, чем западный либерализм «прав человека».

В SCS деньги, владение активами и принадлежность к элитному клану теряют роль социального статуса, что исключает закрепление и наследование привилегий. Более того, личная принадлежность к элите может пересматриваться искусственным интеллектом даже в течение жизни человека. В результате общество трансформируется в этическую систему с абсолютным приоритетом коллективизма.

Система привилегий, индивидуализма и наследования элит вытесняется компьютерной оценкой «личной годности» индивида и полезности коллектива, получаемой путем сложных вычислений ИИ, в которые невозможно вмешаться, ни приказом, ни взяткой.

Запад наконец осознал это в полной мере. Поэтому он и пугает мир китайским «цифровым тоталитаризмом», тогда как на деле западное общество уже находится под тотальным онлайн надзором.

Разница же существенна: Запад впадает в цифровое рабство «царства антихриста» со строительством общества трансгуманизма, Китай же приобретает эволюционный статус «Царства Астреи» с созданием «сообщества единой судьбы человечества ( 人 类命运共同 体).

В современной иероглифической терминологии это переход от идеи «общего дела» ( 共 产 ) «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса к идее «общего блага» ( 共享) «социализма с китайской спецификой новой эпохи» Си Цзиньпина.

Россия же с её общинной традицией и опытом СССР может легко вписаться в мир «общего блага». Причем с весьма достойным статусом старшей сестры – премудрой Софии – в семье народов не западных цивилизаций. Как это сделать знают небополитики.

Речь идет об отношениях наставник (РФ) – покровитель (КНР), как несущей конструкции грядущего «нового мирового порядка – Орды – повторившегося в цикле» (novus ordo seclorum).

А.П. Девятов





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