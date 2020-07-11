Николай Бондаренко про борьбу с коррупцией
11:42. 11 июля 2020 117 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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В настоящей жизни ничем не надо гордиться и ни к чему не надо иметь пристрастие.
Контрольный просмотр беседы двух пиндоботов показал, что пиндоботы пока ещё НЕ ВСЕ воткнулись в существо вопроса. Пиндобот Макаревич, например, и пиндобот журналюга Парфёнов, воткнулись – и на следующий день после объявления результатов голосования сдристнули в иСраиль https://yandex.ru/turbo/s/tsargrad.tv/news/da-chto-zhe-jeto-za-prazdnik-parfjonov-i-makarevich-posle-prinjatija-popravok-pokidajut-rossiju_264840 и карантин им не помеха. Жыдоолигархи отвалили ЕЩЁ РАНЬШЕ…
Билеты на концерт “Машины” в ноябре в нашем городе как продавались так и продаются. А Парфюмова вы уже четыре года провожаете:
https://m.ura.news/news/1052243251