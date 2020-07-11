Душенов 276. Космос уже пылает

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qm821YqusBg
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Комментарий
Нашим учёным нужно нечто большее, чем знание: им нужно обладать также и мудростью. А мудрость я определяю как знание плюс сознавание его ограничений.
— Виктор Франкл
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