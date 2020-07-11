Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Душенов 276. Космос уже пылает

09:17. 11 июля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qm821YqusBg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Душенов 262. Пандемия или биологическая война?
...: https://dushenov.podster.fm#ДеньТВ #Душенов #оружие #космос #авиация #флот
Душенов 269. Хозяева вируса открывают лица
...: https://dushenov.podster.fm#ДеньТВ #Душенов #МБР #ракеты #космос #С500 #вертолёты
Душенов 276. Космос уже пылает
Сводки от Ополчения Новороссии на 31 марта 2015
... в войне победили, и в космос летали. Нам нужно развивать с..., директор ААИ «Русь Православная» Константин Душенов, председатель «Союза Донбассовцев» в Санкт...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)