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«Ты смотришь, Путин?» — Британия решила напугать Москву (ФОТО)

06:00. 10 июля 2020 148 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«Ты смотришь, Путин?» — Британия решила напугать Москву (ФОТО) | Русская весна

Британские моряки в носках собрались пугать Северный флот ВМФ РФ.

Западная элита продолжает распространять мифы о «злых русских». Едва ли не в каждой проблеме на планете винят Москву. США и лояльные им государства пытаются всячески опорочить репутацию России, но в результате сами вешают на себя клише агрессора.

Очередным недружественным шагом Великобритании стала отправка двух противолодочных фрегатов, атомной подлодки HMS Trenchant и нового патрульного самолета P-8 Poseidon в Арктику для участия в учениях Североатлантического альянса.

Британский таблоид Daily Express странно поддержал действия военных и вышел с громким заголовком «Ты смотришь, Путин?». Вероятно, в Лондоне так хотели напугать российского президента. Вот только каких действий ожидали за рубежом, не совсем понятно.

В статье утверждается, что маневры под кодовым названием Dynamic Mongoose около Фареро-Исландского рубежа — это ответ на активную деятельность России в Арктическом регионе. Мол, в разгар распространения коронавирусной инфекции русские планируют что-то противозаконное.

«Послание, которое Соединенное Королевство и его союзники по НАТО направляют Путину, заключается в том, что впервые за десятилетия альянс готов конструктивно направлять обычные военно-морские силы в Арктику, следить за развитием новых российских многоцелевых подлодок и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения», — заявил редактор журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн.

Конечно, в материале британских журналистов не указано, что российский флот не нарушает международных договоренностей и по большей части находится в собственных водах, а британцы заплыли далеко от родины.

Не говорится в статье и о том, что российские ученые добились достижений в разработке вакцины от коронавируса, и уже этой весной больных могут начать лечить отечественными лекарствами.

Издание Express и вовсе решило напугать Северный флот ВМФ РФ британскими моряками, которые будут передвигаться по кораблям в носках, чтобы свести шум к минимуму. Вселить ужас в российских военных, наверное, должен запах. Не иначе.

Как бы там ни было, но очередная нелепая попытка запугивания Москвы больше похожа на неубедительное бряцание оружием странами НАТО. В Североатлантическом альянсе действуют по указке Вашингтона. В свою очередь США пытаются спровоцировать Россию на агрессивные действия.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

«Ты смотришь, Путин?» — Британия решила напугать Москву (ФОТО) | Русская весна
«Ты смотришь, Путин?» — Британия решила напугать Москву (ФОТО) | Русская весна
«Ты смотришь, Путин?» — Британия решила напугать Москву (ФОТО) | Русская весна
«Ты смотришь, Путин?» — Британия решила напугать Москву (ФОТО) | Русская весна
«Ты смотришь, Путин?» — Британия решила напугать Москву (ФОТО) | Русская весна
«Ты смотришь, Путин?» — Британия решила напугать Москву (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1594311731

Метки: Новости

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