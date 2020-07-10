Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Треугольный клин

23:27. 10 июля 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
До войны нашу страну называли самой читающей в мире.. В войну она стала… самой пишущей.

За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем. Треугольников, открыток, секреток…

Десять миллиардов семьсот миллионов!

Треугольный клин
В войну за перо взялись даже те, кто никогда не держал в руке инструмент легче топора. За тяжелораненых писали соседи по госпитальной палате. За безграмотных бабушек – внуки.

Страна стала бескрайней полевой почтой с отделениями на каждой улице и адресатами в каждом сердце.


"Мотя на щет мяса ты писала лучше бы сами ели чем продавать", – письма с фронта проходили военную цензуру, но не проходили корректуру. Бесхитростные и пестрящие ошибками строчки откорректировало Время. И они стали самыми искренними документами эпохи.

Потому есть высшая справедливость в том, что строки из писем Моте, Матрене Максимовне Орловой от мужа-красноармейца Ивана Филипповича выбиты на мраморном мемориале в городе Мышкине…

Десять миллиардов семьсот миллионов писем войны. Поднимись этот треугольный клин в небо – в небе не осталось бы просвета.

Только боль.

И только любовь.



Игорь Коц



***


Источник.
.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5109386.html

Метки: война, войска, народ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
7 БОЕВЫХ ЗНАМЕН ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ
..., двумя, но чаще с одним треугольным клином материи. Как правило, княжеское войско...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
... между контрафорсов и подставок деревянные клинья... Наконец, волнение стало уменьшаться, ...горизонтальных перекладин на башне. В треугольной части 2 ряда перекладин вдоль...и затем вбиванием туда распирающих клиньев. После вырезания остается гладкая ...
Колымские мегалиты
... (или положены заранее) каменные же клинья треугольной формы: 3. Конструкция когда-то... конструкцию посредством каменных же вставок-клиньев. Именно в этой, второй стене... говорим «алтарь», глядя на плоскую треугольную плиту с двумя каменными навершиями...
Русский рубленный бревенчатый сруб. Словарь терминов
...). • Вальмовая крыша — четырехскатная крыша с треугольными скатами (вальмами) от конька до... части стены сруба. • Заклинки — Длинный клин. • Игла (рубка в иглу — способ... в виде клети. • Самцы — фронтоны, треугольное продолжение торцевых стен сруба. • Самцовая...
Языковые доказательства древности русской цивилизации
... один памятник письменности — надгробный камень треугольной формы. Он найден в Анзи... одна или две пары коротких треугольной формы стабилизирующих крыльев; хвостовая часть...) — А, лев — Л; поле — П; клин — К; игла — И; солнце, заходящее...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
... отверстие, затем закрывали его деревянным клином, мазали целебными мазями и давали..., на котором все покойники имели треугольное отверстие во лбу. Шеффер, однако... и напоминала теперь своими очертаниями треугольный континент, развёрнутый вершиной на юг...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)