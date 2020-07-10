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Святая София вновь стала мечетью

17:39. 10 июля 2020 140 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Собор Святой Софии официально станет мечетью. Турецкий суд сегодня отменил решение Ататюрка 1934-го года о превращении Святой Софии в музей.
После этого Эрдогану оставалось лишь подмахнуть необходимую бумагу, что он и сделал.

Увещевания из-за рубежа “друг Реджеп” ожидаемо проигнорировал, ориентируясь на поддержку данного решения в турецком обществе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6010596.html

Метки: ислам, неоосманизм, религия, турция, эрдоган

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 20422 2016
    Русофил 10 июля 2020 в 18:48

    Вот и всё.
    Константинопольский патриархат помножили на НОЛЬ.
    Он теперь фикция.
    Главным стал патриарх Московский

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  • 13393 12375
    жора шапов 10 июля 2020 в 19:04

    Подставь другую щёку.

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  • 10289 8463
    марина 10 июля 2020 в 20:32

    А по-моему Кирила с его озабоченностью помножили в очередной раз.А вот в пятницу Лаврова то же.”В пятницу Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».И выплатить несчастным жертвам компенсацию.
    П.С. ну что заставило их весной погасить долги и вновь вернуться в этот ЕСПЧ.Ну сколько можно унижать Россию.Я даже рада этому ,ведь оплатят ,как и решение Стокгольма выполнили -отдали 3млрд Украине.Уступивший раз,уступает постоянно.Вот и проверим поправочки -превалируют ли м/н суды на внутренними. Скорее бы этот узел развязать,веры в государственников ,которые млрд не свои разбрасывают.

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