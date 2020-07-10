Святая София вновь стала мечетью
17:39. 10 июля 2020 140 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Собор Святой Софии официально станет мечетью. Турецкий суд сегодня отменил решение Ататюрка 1934-го года о превращении Святой Софии в музей.
После этого Эрдогану оставалось лишь подмахнуть необходимую бумагу, что он и сделал.
Увещевания из-за рубежа “друг Реджеп” ожидаемо проигнорировал, ориентируясь на поддержку данного решения в турецком обществе.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6010596.html
Вот и всё.
Константинопольский патриархат помножили на НОЛЬ.
Он теперь фикция.
Главным стал патриарх Московский
Так он и раньше был никто.
А Эрдоган понимает,что бежать ему некуда,потому и старается.
Раньше он “томосы” раздавал.
Корчил из себя главного.
А Эрдоган его носиком в парашу….
Но один из центральных соборов Киева он себе при прихватил)).
Подставь другую щёку.
А по-моему Кирила с его озабоченностью помножили в очередной раз.А вот в пятницу Лаврова то же.”В пятницу Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».И выплатить несчастным жертвам компенсацию.
П.С. ну что заставило их весной погасить долги и вновь вернуться в этот ЕСПЧ.Ну сколько можно унижать Россию.Я даже рада этому ,ведь оплатят ,как и решение Стокгольма выполнили -отдали 3млрд Украине.Уступивший раз,уступает постоянно.Вот и проверим поправочки -превалируют ли м/н суды на внутренними. Скорее бы этот узел развязать,веры в государственников ,которые млрд не свои разбрасывают.