Сводки от ополчения Новороссии 10 июля 2020

Сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута заявил, что против ВСУ на Донбассе чаще стали использовать снайперов и диверсионно-разведывательные группы. Такие данные предоставила разведка.

«Командование российско-оккупационных войск, несмотря на декларирование заявлений о стремлении к мирному урегулированию обстановки, продолжает мероприятия по её дестабилизации.

В частности с начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в т. ч. укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ», — рассказал Праута на брифинге.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства, выдвижение в «серую зону» снайперов и ДРГ защитники Донбасса якобы прикрывают миномётными обстрелами позиций подразделений ВСУ.

Праута добавил, что разведка сообщила также о ввозе в Республики Донбасса модернизированных и новых снайперских комплексов из России.

Украинские военные эксперты при этом озвучили мнение о том, что Россия отправила на Донбасс новейшие снайперские комплексы для полевых испытаний. В это же время киевские пропагандистские ресурсы пишут, что Россия перебросила на Донбасс «новую партию» снайперов и диверсантов.

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