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Сводки от ополчения Новороссии 10 июля 2020

18:28. 10 июля 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Минобороны Украины заявило, что Россия отправила на Донбасс новейшие снайперские комплексы

Минобороны Украины заявило, что Россия отправила на Донбасс новейшие снайперские комплексы | Русская весна

Сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута заявил, что против ВСУ на Донбассе чаще стали использовать снайперов и диверсионно-разведывательные группы. Такие данные предоставила разведка. 

«Командование российско-оккупационных войск, несмотря на декларирование заявлений о стремлении к мирному урегулированию обстановки, продолжает мероприятия по её дестабилизации.

В частности с начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в т. ч. укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ», — рассказал Праута на брифинге.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства, выдвижение в «серую зону» снайперов и ДРГ защитники Донбасса якобы прикрывают миномётными обстрелами позиций подразделений ВСУ.

Праута добавил, что разведка сообщила также о ввозе в Республики Донбасса модернизированных и новых снайперских комплексов из России.

Украинские военные эксперты при этом озвучили мнение о том, что Россия отправила на Донбасс новейшие снайперские комплексы для полевых испытаний. В это же время киевские пропагандистские ресурсы пишут, что Россия перебросила на Донбасс «новую партию» снайперов и диверсантов.

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ВАЖНО: Подлые атаки на ДНР и ЛНР — обесточен посёлок (ФОТО)

ВАЖНО: Подлые атаки на ДНР и ЛНР — обесточен посёлок (ФОТО) | Русская весна

Сегодня рано утром украинские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам посёлка Золотое-5 в ЛНР.

Последствия обстрела вы можете видеть на фото ниже — повреждены стены и перекрытия. Информации о жертвах среди мирного населения пока нет.

Кроме того, в редакцию «Русской Весны» поступило заявление официального представителя НМ ДНР, в котором говорится, что, грубо нарушив Минские договоренности, украинские оккупанты целенаправленно обстреляли северную окраину Горловки.

Вчера вечером украинские боевики 137-го батальона 35-й бригады по приказу военного преступника Паласа открыли огонь по посёлку Зайцево (южное) с применением 120-мм минометов, выпустив при этом 7 мин, в результате чего была повреждена линия электропередач по ул. Яковенко и обесточена часть населенного пункта.

По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать, находившиеся в своих домах мирные жители экстренно укрылись от обстрела в подвалах своих домов.

В результате адекватных мер, предпринятых НМ, потери противника составили двое раненых.

Дополнительная информация о потерях противника уточняется.

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ВАЖНО: Подлые атаки на ДНР и ЛНР — обесточен посёлок (ФОТО) | Русская весна

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Страшный пожар на Донбассе: Командиры скрывают трупы сгоревших карателей

Страшный пожар на Донбассе: Командиры скрывают трупы сгоревших карателей | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.

По состоянию на 9 июля в Новоайдарском районе «Луганской области» продолжается лесной пожар, охвативший площадь в 5 тысяч гектаров, тушить который мешает сильный порывистый ветер — 7-9 м/с.

Для борьбы со стихийным бедствием командование ОТГ «Север» задействовало более 450 военнослужащих из состава 24-й, 30-й и 93-й бригад, выполняющих задачи в зоне «ООС». Основные усилия военных сосредоточены на эвакуации собственного вооружения, техники и имущества, размещенных в районе чрезвычайного происшествия.

Неспособность украинского командования верно оценить обстановку и выстроить приоритеты, а также необеспеченность военнослужащих средствами пожаротушения привели к очередным потерям среди личного состава.

По данным оперативной группы штаба «ООС» по разрешению кризисной ситуации, в результате полученных ожогов в медсанчасти скончались шестеро военнослужащих, еще четверо госпитализированы с тяжелым отравлением угарным газом.

Повреждено пять единиц военной техники из состава 93-й бригады, среди которых три неисправных танка Т-64БВ, оставленных вчера в районе н. п. Смоляниново, а также два автомобиля «Урал» с имуществом, заглохших в ходе эвакуации имущества тылового командного пункта соединения в районе н. п. Новоахтырка.

Кроме того, от военнослужащих 93-й бригады нам стало известно, что обгоревшие тела без вести пропавших 8 июля старшего солдата Рыбалко и рядового Дмитренко обнаружены их сослуживцами на месте пожара, неподалеку от танкового полигона соединения в районе н. п. Смоляниново.

По указанию комбрига Брыжинского факт обнаружения погибших был скрыт от вышестоящего командования, а сами военнослужащие переведены в категорию самовольно оставивших часть.

Похожая ситуация сложилась в 30-й бригаде Гараза, где еще вчера принимавший участие в тушении пожара рядовой Шило уже сегодня числится самовольно оставившим часть.

Тот особый цинизм, с которым украинские командиры отдают приказы на обстрел населенных пунктов Республик, теперь затронул их личный состав, а проверенная годами схема сокрытия небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ в очередной раз позволит военным преступникам Брыжинскому и Гаразу избежать наказания.

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В связи с ростом опасности возникновения новых пожаров в зоне ответственности соединений ОТГ «Север» возрастает риск уничтожения военной техники ВСУ, в том числе расположенной у линии боевого соприкосновения.

С целью избежать потерь командиры 30-й, 25-й и 93-й бригад проводят скрытную передислокацию бронетехники в районы близлежащих населенных пунктов.

Несмотря на то, что данные перемещения проводятся в ночное время и с соблюдением режима радиомолчания, факт появления новой техники ВСУ у жилых домов не мог остаться незамеченным для мирных жителей, которые в ночь с 8 на 9 июля зафиксировали: две БМП в н. п. Врубовка, две боевые разведывательно-дозорные машины в н. п. Троицкое из состава 30-й бригады; четыре БМП-2 в н. п. Крымское, пять ББМ в н. п. Нижнее и шесть ББМ в н. п. Причепиловка из состава 93-й бригады.

Нам стало известно, что многие из граждан Украины следуют нашим советам и обращаются с жалобами на противоправные действия ВСУ в адрес Миссии ОБСЕ и прокуратуры Украины, но ответов не получают.

При этом обратившимся непосредственно к военнослужащим ВСУ ответили, что размещение военной техники в населенных пунктах является вынужденной мерой, связанной с угрозой возникновения пожаров.

За прошедшие сутки нами зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе н. п. Нижнее, в зоне ответственности 93-й бригады, для подавления каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов СММ, с целью сокрытия от ОБСЕ фактов размещения военной техники.

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