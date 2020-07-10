Главная » История, Мировоззрение, Политика

Советы и гонения на РПЦ

12:51. 10 июля 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Историк Игорь Пыхалов о взаимоотношениях Советской власти и РПЦ в первые годы после Февральской и Октябрьской Революций.



Аннотация с тайм-кодами:

00:00 Что представляла собой РПЦ к 1917 г.
16:20 Церковь в обновлённом государстве
28:30 Финансирование #РПЦ
41:40 Экспроприация церковного имущества
47:25 Анафема Советам и ответная реакция

На тему цифр связанных с этим противостоянием, отсылаю к уже известному материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5923566.html с подсчетом кол-ва священников погибших с 1917 по 1926-й года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6009778.html

Метки: 1917, гражданская война, октябрьская революция, пыхалов, религия, РПЦ, советская власть, февральская революция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
РПЦ вновь охотится на Балду
..., связанный с отношением РПЦ к данному тексту Пушкина...когда в стране шли гонения на церковь, пострадали тысячи...РПЦ МП она существует в виде института грифа, который издательский совет... С какой стати издательствам РПЦ издавать своих идеологических противников?...
РПЦ и царизм уничтожали в год древних храмов в 1,5, а фресок в 10 раз больше, чем большевики!!!
... исторической действительности.Получается, что РПЦ сама сильно постаралась, чтобы ...аж визжат, обвиняя Ленина в гонениях на церковь. Однако, документы ... пользование соответственных религиозных обществ.Председатель Совета Народных КомиссаровВ. Ульянов (Ленин...
Религия и духовенство в годы Советской власти
...акт открытого против нее гонения». Под страхом отлучения ...по связям правительства с РПЦСовет по делам Русской ... согласно первому постановлению, Советам министров союзных республик поручалось...стал священник Леонид Фёдоров. Гонения на Католическую церковь в...
Встреча иерархов со Сталиным в Кремле
...основания. Если духовенство и подвергалось гонениям, то они не носили характер... в 1949 году – проверка Совета по делам РПЦ, доклад Шипилова, который заведовал... репрессии возобновились. Насколько эти новые гонения коснулись Церкви? – Действительно, после ...
Речь Патриарха, однако...
...и последовавших за ними богоборческих гонений. Революционные события в стране ...сожгли живьем семерых представителей рабочего совета. В Солигаличе попы расстреляли ...направлений".... Жуть.... Теперь понятно зачем РПЦ понадобился Исаакиевский собор в Санкт...
Новости Украины и Новороссии 04 июня 2017
... побоялся поставить вопрос о прекращении гонений на церковь и об избрании... была одобрена на Архиерейском соборе РПЦ. «Благодарность» украинских националистов превзошла ..., сообщил RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)