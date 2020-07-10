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«Смерть от безнадёжности» — в США назрели колоссальные социальные проблемы, причём среди белого населения

04:13. 10 июля 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
«Смерть от безнадёжности» — в США назрели колоссальные социальные проблемы, причём среди белого населения | Русская весна

Американские политики позиционируют свою страну как успешную, процветающую, развитую. Но на деле средний класс в США в прямом смысле вымирает. Что, впрочем, неудивительно, ведь власти страны даже не считают нужным индексировать зарплаты уже полвека с учетом инфляции.

Подробно этот вопрос изучили американские экономисты Ангус Дитон (получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля) и его жена и коллега Энн Кейс. Они даже написали книгу «Смерть от безнадежности» (Deaths of Despair).

В ней эксперты описали причины и следствия развивающегося социального кризиса в США и роль в этом всем Трампа.

Они уверены: нынешний американский президент не причина происходящего, а следствие.

Он не знает, как помочь людям, да и не очень-то хочет. Его избрание, по мнению экономистов, было «жестом отчаяния и ярости». Другой вопрос — кто придет после него, если Трампа не изберут на второй срок, а скорее всего, так и будет.

Сможет ли следующий президент исправить многовековые ошибки предшественников? В конце концов, такой глубины социальный кризис в США достиг не за последние четыре года и даже не за последнее десятилетие.

На сегодняшний день страна сильно отстает от той же Канады, уже не говоря о Швеции. В сравнении с ними Штаты — это государство третьего мира в социальной политике.

Наиболее незащищенная группа населения — так называемый белый рабочий класс. То есть белокожие граждане США без образования. Черные протесты на этом фоне смотрятся, конечно, совершенно абсурдно, что в очередной раз доказывает нелепость происходящего.

Именно представители «белого рабочего класса» чаще всего умирают, причем в возрасте от 45 до 54 лет. Этот показатель смертности в США растет в то время, как в других странах этот показатель уменьшается. Суициды, алкоголизм, наркотики — все это стало нормой для этих людей. Разумеется, первопричиной таких проблем является экономический кризис.

«Без ухудшения экономического положения белого среднего класса кризис наркотиков не был бы таким масштабным. В обществе наблюдается отчаяние. Это создало возможности для сбыта опасных субстанций в фармацевтической отрасли, которая не регулируется должным образом», — говорит по этому поводу Ангус Дитон.

Замена людского труда машинами и отсутствие других вариантов работы — это лишь один из примеров. В итоге покупательная способность «белого рабочего класса» снизилась на 13% с 1979 года — настолько все плохо.

Свою роль играет и американская система здравоохранения. Ежегодно американцы платят взносы, которые можно сравнить с данью. Не можешь заплатить — не получишь помощи.

Уже не говоря о методах лечения, когда людям прописывают сильнодействующие лекарства, по сути, опиоиды, на которые люди просто подсаживаются.

Так что не только черные жизни имеют смысл. В США непросто приходится и многим белым, проблемы которых власти пытаются просто игнорировать, тем самым только усугубляя общее положение в социуме.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1594319979

Метки: Новости

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