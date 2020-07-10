Рассказ о гусляре Самохе (продолжение).

Позвали Самоху на свадьбу, чтоб поддержал нотой, долго Самоха среди гуляющих ходил и видит-жена хочет ему подпевать, а сама еле язык ворочит. Выбрал Самоха мотив -простой, чтоб жене проще было подпевать, а она и рада, что у неё теперь получается. Завершили тосты, начали желание и многие просят, что Самоха-удивил игрой или мелодией, делать нечего-Самоха играть и петь начал гимн Ватикана, никто смысл слов не поймёт, но чувствуют значимость слов. Свадьба закончилась у реки, когда невесту и жениха-обмывать стали, смывая тем самым былые проступки, обоих.

Был у Самохи сын, убеждал его отец, что мастерству игры на гуслях-надо учиться, а сын лишь смеётся и говорит, что в семье должен быть-только один чудак.

Завёл Самоха козу, а она молоко не даёт, лишь ест как лошадь. Отвёл Самоха её к соседу, а он говорит, что молодая она, что только на следующий год-молоко, начнёт давать.

Был у Самохи знакомый купец-возил кур в город, не только своих кур продавал, но и у многих скупал живность. В итоге купил у Самохи и козу, отвёз на рынок, а цену за неё никто не даёт-говорят: худая, да тощая. В итоге вернул купец козу-Самохе. Пришлось гусляру-корм для козы-на зиму запасать.

Многих удивлял гусляр своей игрой, но однажды захотел зритель-танец, но и тут Самоха не сплоховал и затеял кадриль, ноги сами-пляшут, за кадрилью-гопаком продолжил, а под конец мазуркой закончил. Удивил заказчика действа, а тот и рад, что его желание исполняют, уже требует и ноты и танец-зараз. Пригласил Самоха-свою семью и давай хоровод водить и подыгрывать.

Удалось однажды участвовать в церемонии посвящения в купцы. Действо заключалось, что на чужом базаре, надо лошадь продать, а у неё нет зубов и цену не дать уронить. Порой молодой купец-сам пытается продать лошадь, а тот кто знает-конюха пригласит, он подкуёт литыми подковами, а они звонкие, будто рысак перед тобой.

Порою просят купца: купить петуха, но самого агресивного, после с другими петухами его стравливают, проверяют-так ли сильна птица купца. Молодой купец смотрит на размер птицы, а опытный-смотрит на шпоры, чем длинней, тем более важная птица.

Кто то требует, чтоб купец: молодую корову-через стадо быков прогнал, чтоб никто за ним не увязался. Кто то берёт нахрапом, гонит напрямик, а опытный-сделает круг вокруг стада быков и когда они уже запутаются и разбредутся, то только тогда ведёт корову к судье посвящения.

Самое смешное посвящение было у гусляров: надо чтоб птица начала подпевать и в ноту, кто соловья пригласит, кто канарейку, но проще птицу выбрать молодую, со страстью к пению. Без посвящения в гусляры, мало кто такого позовёт на свадьбу, а то гости будут не рады-такому тамаде.

Порой посвящали вояк в бравые, надо было дюжину на землю свалить, если кому удавалось, то всю дюжину выводили из звания: удалой или бравый.

Опытный новобранец-убежит в сторону и тем самым, по очереди свалит каждого, а глупый-будет пытаться сладить со всеми-разом.

Самое трудное испытание: чтоб молния ударила в заданный кол, их было 12. Поговаривают, что Ивану Грозному-это удалось. Зачастую звание царя давали, тому в чью очередь-молния ударит по любому колу. На испытания царя: приглашали сами бояре и претендентов было несколько, не больше 7, каждому давался день: с утра и до вечера. Порою десятилетиями не могли -выбрать царя.

В охотники-тоже посвящали, после того как он подстрелит птицу: судья ел приготовленную дичь и если дробь-попадала на зуб, то это уже не охотник.

В шуты посвящали через грозную собаку, к кому будет ластиться, тот и шут.

В сказители тоже посвящали, условие одно: день и ночь-не останавливаясь рассказывать былину, каждый раз былина должна быть другой. Сказителями как правило назначали иногородцев, чьи были не известны и новы.

В лекари тоже посвящали, он должен голубю вылечить сломанное крыло, чтоб голубь после летал.

Источник: https://proza.ru/2020/07/09/1073