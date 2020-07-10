Путин рассказал, почему Россия вежливо отвечает на хамство (ВИДЕО)
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
У главы государства спросили, почему российские власти ведут себя корректно с теми, кто иногда позволяет себе откровенное хамство.
«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — ответил Путин.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1594409298
27 июля 2017
Путин: невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны.