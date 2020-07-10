Главная » Мировоззрение, Политика

Путин рассказал, почему Россия вежливо отвечает на хамство (ВИДЕО)

22:28. 10 июля 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Путин рассказал, почему Россия вежливо отвечает на хамство (ВИДЕО) | Русская весна

Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

У главы государства спросили, почему российские власти ведут себя корректно с теми, кто иногда позволяет себе откровенное хамство.

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — ответил Путин.

Читайте также: В России идёт борьба за культурную гегемонию, и мы пока не побеждаем — мнение

Источник: https://rusvesna.su/news/1594409298

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 15 марта 2015
... в этой ситуации», — рассказал Путин. Путин рассказал, что не знал... Крыма Сергей Аксенов рассказал, почему прокурором республики была...вежливыми, корректными», — сказал Шойгу. Раскрывая другие подробности процесса присоединения Крыма к России, Путин рассказал......
Новости России и Крыма. Сегодня 14 марта 2015
... здоровье Путина. Кондрашов: «Крым. Путь на родину» покажет историю «вежливых людей...Путь на родину», рассказал его автор, политический обозреватель телеканала «Россия» Андрей Кондрашов... «крымской весны». О том, почему обеспечивавшие безопасность и порядок во...
Новости с Украины за 21.03.2014
...Арсений Яценюк объяснил, почему страна не торопится ...Вступление Крыма в состав России — это свершившийся фактПредседатель ...стороне украинцев против режима Путина", - рассказал Мосийчук журналистам. В... - Что, выздоровел?!.... Вежливые венгры или где на Украине...
Сводки от Ополчения Новороссии на 26 марта 2015
... жили по соседству, они очень вежливо себя ведут, не хотят обидеть...-сербов рассказал свою историю — о том, как сделал такой выбор, почему любит Россию... русский народ и Владимир Владимировича Путина, это честный настоящий человек, умный...
Новости Украины и Новороссии 28 ноября 2017
...! — Жириновский рассказал, как Россия вернет Украину благодаря... гектаров земли, которую Путин предлагает всем, подъемные ...необходимо подписать новые соглашения."Почему "минские"? Должны быть...Всё по-британски — иезуитски-вежливо, «со справочкой»: «„Голодомор...
Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2019
...Читайте также: Зеленский рассказал, почему он нахамил Порошенко К... проходил запланированный «Марш вежливых запорожцев» – мирный митинг...| Источник: rusvesna.su Почему Россия официально пригрозила войной Украине...году дал Владимиру Путину одобрение на применение...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)