Протесты 2020

Неплохая нарезка с беспорядков в США за май-июль.Можно лишь пожелать участникам не останавливаться на достигнутом и усиливать накал "социальной справедливости" до состояния деструкции государственных и общественных институтов.Плюс бодрые протесты в Греции против запрета на протесты.Плюс протесты в Белграде, которые уже привели к отмене решения о возобновлении карантинных мер.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6010642.html