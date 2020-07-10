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Протесты 2020

23:18. 10 июля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Неплохая нарезка с беспорядков в США за май-июль.


Можно лишь пожелать участникам не останавливаться на достигнутом и усиливать накал "социальной справедливости" до состояния деструкции государственных и общественных институтов.

Плюс бодрые протесты в Греции против запрета на протесты.





Плюс протесты в Белграде, которые уже привели к отмене решения о возобновлении карантинных мер.






Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6010642.html

Метки: Видео, греция, протесты, США

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