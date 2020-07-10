Протесты 2020
23:18. 10 июля 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Неплохая нарезка с беспорядков в США за май-июль.
Можно лишь пожелать участникам не останавливаться на достигнутом и усиливать накал "социальной справедливости" до состояния деструкции государственных и общественных институтов.
Плюс бодрые протесты в Греции против запрета на протесты.
Плюс протесты в Белграде, которые уже привели к отмене решения о возобновлении карантинных мер.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6010642.html