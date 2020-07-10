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“Передовой шведский опыт”.

10:09. 10 июля 2020 168 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Возвращаясь к теме передового шведкого опыта борьбы с коронавирусом.

Отказ Швеции от жёстких ограничений для борьбы с коронавирусом не только не принёс этой стране никаких значимых экономических дивидендов, но и привёл к крайне высоким показателям заболеваемости и смертности, пишет Business Insider. Как отмечает портал, по оценкам ЦБ Швеции, ВВП этой страны сократится в этом году на 4,5% притом, что по количеству смертей она обгоняет всех своих скандинавских соседей вместе взятых.

Нетрадиционная стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом не принесла этой стране никаких значимых экономических дивидендов. При этом пандемия нанесла этому государству гораздо больший урон, чем соседним странам, пишет Business Insider.

В сложившихся обстоятельствах Швеция так и не объявила официального карантина. Стокгольм предпочитает бороться с пандемией, делая ставку на личную ответственность граждан, добровольную самоизоляцию и социальное дистанцирование. Кроме того, большинство предприятий, ресторанов, баров и школ решили не закрываться.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил в защиту подобной стратегии, назвав её проявлением «здравого смысла». Вместе с тем ряд экспертов раскритиковал подход Стокгольма. По их мнению, в ретроспективе тактика Швеции «возможно, была не самой мудрой во всех отношениях».

Например, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Якоб Киркегард отметил по этому поводу, что несмотря на фактическое отсутствие ограничений в промышленном секторе, Швеция не извлекла из этого практически никакой выгоды.

«Они в буквальном смысле ничего от этого не выиграли, — подчеркнул он. — Это больше похоже на самострел, они не получили никакой экономической выгоды».
Что же касается статистики, то ЦБ Швеции в этом году прогнозирует снижение ВВП страны на 4,5% притом, что ранее ведомство полагало, что ВВП должен вырасти на 1,3%.

По состоянию на 8 июля Швеция отчиталась о более 73 тыс. случаях заражения коронавирусом, притом, что от этой болезни умерло не менее 5,4 тыс. человек — что выше, чем во всех других скандинавских странах вместе взятых.
Кроме того, уровень смертности от коронавируса в Швеции — который рассчитывается как отношение смертей к общей численности населения — также является одним из самых высоких в мире.

Ранее бывший главный эпидемиолог Швеции Анника Линде заявила, что, по её мнению, её страна «с самого начала должна была ввести значительно более жёсткие ограничения».
«Нам следовало бы знать, насколько плохо мы были подготовлены в плане здравоохранения и ухода за пожилыми людьми, — отметила Линде. — Карантин, возможно, дал бы нам возможность подготовиться, всё продумать и значительно снизить скорость распространения инфекции».

https://russian.rt.com/inotv/2020-07-10/BI-ne-samaya-mudraya-taktika – цинк
https://www.businessinsider.com/sweden-coronavirus-strategy-high-death-toll-no-economic-gain-data-2020-7 – оригинал на английском

Эта тема уже поднималась пару месяцев назад, когда сомнения начал высказывать главный эпидемиолог, после чего был вынужден долго оправдываться и защищать принятое решение.
Но на длинной дистанции, все проявилось достаточно наглядно, особенно если начать сравнивать ситуацию в Швеции с ситуацией в Норвегии, Финляндии и Дании, где реагировали несколько по другому

PS. Стоит также отметить, что отрицавший коронавирус Болсонару, чья страна находится вместе с США в мировых лидерх по распространению коронавируса, также заболел коронавирусом. Было бы иронично, если бы главный ковидо-диссидент Бразилии помер от коронавируса.
В общем, исключения из правил, которыми так любили козырять весной, почему-то не сработали.

PS2. У нас в Севастополе после снятия части ограничений число заболевших начало увеличиваться.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6008971.html

Метки: Болсонару, Бразилия, коронавирус, медицина, скандинавия, швеция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7637 5979
    Мирослава 10 июля 2020 в 12:35

    Зато наша “традиционная стратегия” не привела к увеличению заболеваемости..Хоть как пиши , оплевывай оппонентов-всё одно.Защищайся от короновируса, не защищайся, а результат один.

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