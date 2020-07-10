Открытым текстом 10.07.2020

“Будет много потерь”: Украина всё готовится к войне

Украина всё ещё готовится к войне. Будете смеяться, с нами. Причём всерьёз и на высшем уровне.

Недавно назначенный главнокомандующий военно-морскими силами Украины Алексей Леонидович Неижпапа заявил о подготовке к предстоящему нападению РФ со стороны Крыма. Мол, войска РФ могут попытаться захватить территории Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Крым по каналу, построенному в советское время и сейчас перекрытому Украиной. Он предупредил, что в случае полномасштабной конфронтации с РФ “Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения”. И пригрозил Крыму запуском украинских — то есть ещё советских — ракет “Нептун”.

Открытым текстом прошу: не обращайте внимания на забавные мелочи вроде фамилии, на литературном русском означающей просьбу “Не ешь, папа!”. Вооружённые формирования, подчинённые Киеву, достаточно серьёзны. Через террористическую операцию против народных республик Донбасса прошло уже около полумиллиона человек — и многие там научились не только пить, ширяться, грабить да стрелять по мирным кварталам. Да и вооружают их не только пистолетами Макарова, на днях подаренными Эстонией.

В понедельник в материалах о закупках министерства обороны Соединённых Государств Америки появилось сообщение о планируемой большой закупке боеприпасов советского образца для оружия, не соответствующего стандартам НАТО. Нужны патроны к автоматам и пулемётам Калашникова, артиллерийские и танковые снаряды, авиационные ракеты, миномётные мины и противотанковые ракеты.

Открытым текстом сообщаю: СГА регулярно снабжают нашим оружием и боеприпасами со складов наших бывших союзников, сбежавших в НАТО, разнобезобразных террористов, чтобы потом обвинять нас в их поддержке. Киевские террористы тоже располагают советским оружием, а вот немалую часть боеприпасов уже разбазарили. На Крым они не полезут: воевать с Черноморским флотом нэма дурных. А вот снова ударить по Донбассу… В Киеве давно обсуждают опыт внезапного удара хорватов по сербам. Так давно, что открытым текстом надеюсь: наши и к этой подлости готовы.

Новая сегрегация: социализм только для черных

В Соединённых Государствах Америки Демократическая партия возникла для поддержки рабовладельцев, а после поражения в гражданской войне переключилась на защиту финансистов и монополий. Хотя и делает вид, что стоит на защите прав слабых и угнетённых. Комичное раздвоение личности!

В нескольких номерах газеты “Нью-Йорк таймс”, очень близкой к руководству Демократической партии, вышел специальный проект “Америка, которая нам нужна” — программные статьи левых по понятиям СГА экономистов, деловых людей, самой редакции. Среди прочего предложено простить неграм в СГА долги, включая потребительские, изменить закон о Федеральной резервной системе, чтобы та сократила безработицу только среди негров, сделать для них все кредиты и банковские услуги бесплатными.

Открытым текстом объясняю: такие подачки в лучшем случае приведут к массированному выпуску ничем не обеспеченных денег, то есть обнищанию всех получателей долларов по всему миру, и созданию рабочих мест, где не нужно делать ничего реального, то есть рекламе безделья и падению остатков производства в СГА. Но куда страшнее, что партия уже примерно шесть десятилетий под предлогом поддержки тех, кто работать не может, проталкивает разные способы подкормки тех, кто работать не хочет.

В негритянских кварталах накопились миллионы семей, где никто не работает уже в третьем поколении. Понятно, голосуют они за демократов. Нынешняя попытка построить коммунизм для чёрных в отдельно взятых кварталах — покупка их голосов. Но те, кому дают что-то ни за что, всегда хотят ещё.

В СГА возрождается группировка “Чёрные пантеры”. В шестидесятые годы она призывала защищать права негров, но выродилась в террор. Сейчас сотни “пантер” с автоматическим оружием патрулируют кварталы, захваченные участниками протеста.

Открытым текстом предлагаю вишенку на торте: на этой неделе СГА выделили очередную немалую сумму на — вы будете смеяться — развитие демократии в Российской Федерации. То есть те, кто довёл свою страну до почти открытого вооружённого противостояния — гражданской войны! — собираются нас учить демократии! Вот такая загогулина, товарищи.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-10-07-2020/