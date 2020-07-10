О смысле песни «Прекрасное далёко»
Этот анализ нацелен на глубокое понимание смысла и задумки автора песни «Прекрасное далёко» поэта Юрия Энтина.
Сегодняшнее время заставляет взглянуть со стороны на то, что создавалось для детей несколько десятилетий назад, во имя чего и с какими намерениями и установками творили авторы той эпохи. Кого поэты и композиторы хотели воспитать, и с какими идеалами они обращались через свои композиции к миру.
Начнем.
Само название песни показывает, приоткрывает будущее, как прекрасное, но далёкое. Но для того, чтобы оно стало прекрасным, что необходимо сделать с окружающим нас миром и с самим собой? Возможно, в песне нам дадут ответ.
Куплет 1:
Слышу голос из прекрасного далёка,
Голос утренний в серебряной росе,
Слышу голос, и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель.
И какой же голос нам слышен? Утренний в серебряной росе. Утренний – значит, свежий, бодрый. Если в серебряной росе, то красивый. Всмотревшись в утреннюю росу, мы увидим её чистой и кристально прозрачной. А на солнце она блестит как серебро. Получается, что, дав нам образ росы и утра, автор обрисовал будущее как чистое, светлое, яркое.
Слышим мы голос, и манящая дорога кружит голову как в детстве карусель. Не от алкоголя и наркотиков кружится голова, и не от псевдо «любви», о которой так часто поют в настоящем. А от воспоминания детства. Детство, оно всегда непорочное, нравственное, и так автор намекает на головокружение от радости ощущения детства. Другими словами, манящая дорога так притягательна и желанна, что от неё, в прямом смысле, кружится голова.
Припев.
Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
От чистого истока в прекрасное далёко,
В прекрасное далёко я начинаю путь.
А почему прекрасное далёко может быть жестоко к кому-либо? И в чем жестокость будущего может проявиться? С каждой порою происходят неприятные случайности. Но это для нас они случайности. А на самом деле это непознанная нами причинно-следственная связь, закономерность. Это как в советском мультфильме «Остров ошибок». Наш сегодняшний «шаг» может не восприниматься нами, как вклад в будущее, часть того, что мы совершаем для грядущих дней. И только поэтому будущее может показаться нам жестоким. Но на самом деле, мы сами его таким сложили. В припеве поётся о том, что совершённые ошибки на пути к прекрасному, будут отзываться последствиями, иногда жестокими.
Далее, нам говорится, что в «прекрасное далёко» необходимо идти от чистого истока, в моём понимании это значит – от Творца и Вседержителя, от Бога. Именно этот Исток, может привести к прекрасному будущему. И нам об этом не стоит забывать. Заглянуть в себя, во внутрь, к изначальному себе. Сбросить всю мишуру и напыщенность, важность и различные ярлыки (клише).
Куплет 2:
Слышу голос из прекрасного далёка,
Он зовёт меня не в райские края,
Слышу голос, голос спрашивает строго –
А сегодня что для завтра сделал я.
Голос зовет в чудесные края, но они не для лентяев, а для честных трудолюбивых Человеков, стремящихся к совершенству себя и окружающих. Именно поэтому голос спрашивает строго. На чужом горбу в Рай не въедешь. И только лишь своим интеллектуальным трудом, под властью диктатуры совести и осмысленно-волевым порядком, можно достигнуть чудесного края. Это призыв к окружающим и персонально к каждому.
Куплет 3:
Я клянусь, что стану чище и добрее,
И в беде не брошу друга никогда,
Слышу голос, и спешу на зов скорее
По дороге, на которой нет следа.
Перед нашим взором, призыв к практическим действиям. И заметьте, это не «бери от жизни всё», и не о том, как быть богатым. Нет, тут речь идет о внутренних переменах, о труде, который необходимо производить над собой ежечасно и ежеминутно. Стать чище и добрее. Стать чище – это не только перестать ругаться матом или перестать курить и т.п. Стать чище – это соотнести себя всего и внутреннее состояние своего Я, с гармоничным состоянием Природы. Стремление к чистоте духовной непременно заставит отказаться от многих так всем привычных вещей: телевизор, зависание в социальных сетях, культ еды, вещей, моды, безделушек и т.п.
И по какой дороге нам предстоит идти к прекрасному далёкому? По непротоптанной, на которой нет следа. А какой тропой шёл СССР к социалистическому устройству общества? Именно той, на которую не ступала ни одна страна. И давайте вспомним, пришли ли этой тропой, на которой не было и следа, в светлое будущее? Конечно, да. Хотя некоторые скажут, что нет. Но те, кто против, пусть посмотрят вокруг и зададут себе вопрос: всё что его окружает, это кто создал, построил, произвел? Какие фильмы снимало то поколение? Какие песни оно создало? Какие отношения были между людьми? Какие книги для воспитания человека-Творца были написаны? Какое образование было?
Разве рабы планшетов, смартфонов, социальных сетей это могут сделать? А возможно резиденты «Comedy Club»? А может «Дома-2»? Нет. Эти обманутые и горделивые, не способны ни на какое созидание. Они своим циничным мозгом не могут понять, что они творят, на какое будущее они работают. Какое им созидание? Им платят за разрушение общества и его растление, за увод с дороги, ведущей к прекрасному далёкому.
Подводя итог, можно только горько сожалеть, о том настоящем, которое мы имеем. Ностальгия по настоящему, по прекрасному настоящему. И сегодняшние «композиторы дерьма», которых вечно пиарят на телевидении и радио, залили нас им полностью. Мы «плаваем» в этом болоте и пытаемся уберечь своих детей от этого разврата. Безумные роботы (как в песне Антонова Ю.М.) включают на улицах портативные колонки, через которые весь этот шлак выливается на окружающих. Но тут можно в ответ включить советские детские песни, и заглушить этот шлак. И так необходимо делать.
Давайте вместе рассказывать детям о тех скрытых смыслах, тех скрытых явлениях, которые нам пытаются донести через любые песни.
Всё, о чем я написал, можно рассмотреть также на примере фильма «Гостья из будущего».
Александр Киселев
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Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/6Di6_gy4qFQ/
Я всегда могу вернуться в детство.
Например, читая Крапивина.
Более чистых и светлых детских произведений, со взрослыми ответами на вечные вопросы, трудно найти.
И, как алкоголик, время от времени смотреть, сколько еще осталось страниц до конца…
Это деменция.
Приятно слышать этот диагноз от истинного знатока и почетного носителя.