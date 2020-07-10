О смысле песни «Прекрасное далёко»

Этот анализ нацелен на глубокое понимание смысла и задумки автора песни «Прекрасное далёко» поэта Юрия Энтина.

Сегодняшнее время заставляет взглянуть со стороны на то, что создавалось для детей несколько десятилетий назад, во имя чего и с какими намерениями и установками творили авторы той эпохи. Кого поэты и композиторы хотели воспитать, и с какими идеалами они обращались через свои композиции к миру.

Начнем.

Само название песни показывает, приоткрывает будущее, как прекрасное, но далёкое. Но для того, чтобы оно стало прекрасным, что необходимо сделать с окружающим нас миром и с самим собой? Возможно, в песне нам дадут ответ.

Куплет 1: Слышу голос из прекрасного далёка,

Голос утренний в серебряной росе,

Слышу голос, и манящая дорога

Кружит голову, как в детстве карусель.

И какой же голос нам слышен? Утренний в серебряной росе. Утренний – значит, свежий, бодрый. Если в серебряной росе, то красивый. Всмотревшись в утреннюю росу, мы увидим её чистой и кристально прозрачной. А на солнце она блестит как серебро. Получается, что, дав нам образ росы и утра, автор обрисовал будущее как чистое, светлое, яркое.

Слышим мы голос, и манящая дорога кружит голову как в детстве карусель. Не от алкоголя и наркотиков кружится голова, и не от псевдо «любви», о которой так часто поют в настоящем. А от воспоминания детства. Детство, оно всегда непорочное, нравственное, и так автор намекает на головокружение от радости ощущения детства. Другими словами, манящая дорога так притягательна и желанна, что от неё, в прямом смысле, кружится голова.

Припев. Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко,

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.

От чистого истока в прекрасное далёко,

В прекрасное далёко я начинаю путь.

А почему прекрасное далёко может быть жестоко к кому-либо? И в чем жестокость будущего может проявиться? С каждой порою происходят неприятные случайности. Но это для нас они случайности. А на самом деле это непознанная нами причинно-следственная связь, закономерность. Это как в советском мультфильме «Остров ошибок». Наш сегодняшний «шаг» может не восприниматься нами, как вклад в будущее, часть того, что мы совершаем для грядущих дней. И только поэтому будущее может показаться нам жестоким. Но на самом деле, мы сами его таким сложили. В припеве поётся о том, что совершённые ошибки на пути к прекрасному, будут отзываться последствиями, иногда жестокими.

Далее, нам говорится, что в «прекрасное далёко» необходимо идти от чистого истока, в моём понимании это значит – от Творца и Вседержителя, от Бога. Именно этот Исток, может привести к прекрасному будущему. И нам об этом не стоит забывать. Заглянуть в себя, во внутрь, к изначальному себе. Сбросить всю мишуру и напыщенность, важность и различные ярлыки (клише).

Куплет 2: Слышу голос из прекрасного далёка,

Он зовёт меня не в райские края,

Слышу голос, голос спрашивает строго –

А сегодня что для завтра сделал я.

Голос зовет в чудесные края, но они не для лентяев, а для честных трудолюбивых Человеков, стремящихся к совершенству себя и окружающих. Именно поэтому голос спрашивает строго. На чужом горбу в Рай не въедешь. И только лишь своим интеллектуальным трудом, под властью диктатуры совести и осмысленно-волевым порядком, можно достигнуть чудесного края. Это призыв к окружающим и персонально к каждому.

Куплет 3: Я клянусь, что стану чище и добрее,

И в беде не брошу друга никогда,

Слышу голос, и спешу на зов скорее

По дороге, на которой нет следа.

Перед нашим взором, призыв к практическим действиям. И заметьте, это не «бери от жизни всё», и не о том, как быть богатым. Нет, тут речь идет о внутренних переменах, о труде, который необходимо производить над собой ежечасно и ежеминутно. Стать чище и добрее. Стать чище – это не только перестать ругаться матом или перестать курить и т.п. Стать чище – это соотнести себя всего и внутреннее состояние своего Я, с гармоничным состоянием Природы. Стремление к чистоте духовной непременно заставит отказаться от многих так всем привычных вещей: телевизор, зависание в социальных сетях, культ еды, вещей, моды, безделушек и т.п.

И по какой дороге нам предстоит идти к прекрасному далёкому? По непротоптанной, на которой нет следа. А какой тропой шёл СССР к социалистическому устройству общества? Именно той, на которую не ступала ни одна страна. И давайте вспомним, пришли ли этой тропой, на которой не было и следа, в светлое будущее? Конечно, да. Хотя некоторые скажут, что нет. Но те, кто против, пусть посмотрят вокруг и зададут себе вопрос: всё что его окружает, это кто создал, построил, произвел? Какие фильмы снимало то поколение? Какие песни оно создало? Какие отношения были между людьми? Какие книги для воспитания человека-Творца были написаны? Какое образование было?

Разве рабы планшетов, смартфонов, социальных сетей это могут сделать? А возможно резиденты «Comedy Club»? А может «Дома-2»? Нет. Эти обманутые и горделивые, не способны ни на какое созидание. Они своим циничным мозгом не могут понять, что они творят, на какое будущее они работают. Какое им созидание? Им платят за разрушение общества и его растление, за увод с дороги, ведущей к прекрасному далёкому.

Подводя итог, можно только горько сожалеть, о том настоящем, которое мы имеем. Ностальгия по настоящему, по прекрасному настоящему. И сегодняшние «композиторы дерьма», которых вечно пиарят на телевидении и радио, залили нас им полностью. Мы «плаваем» в этом болоте и пытаемся уберечь своих детей от этого разврата. Безумные роботы (как в песне Антонова Ю.М.) включают на улицах портативные колонки, через которые весь этот шлак выливается на окружающих. Но тут можно в ответ включить советские детские песни, и заглушить этот шлак. И так необходимо делать.

Давайте вместе рассказывать детям о тех скрытых смыслах, тех скрытых явлениях, которые нам пытаются донести через любые песни.

Всё, о чем я написал, можно рассмотреть также на примере фильма «Гостья из будущего».

Александр Киселев

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Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/6Di6_gy4qFQ/