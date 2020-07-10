О единстве и борьбе Капитала и Труда

Начало года принесло нашему обществу новые вызовы. Процесс самоослабления мировой экономики, что будет чуть позже назван «эпидемией коронавируса», резко сократил производимый мировой продукт, повсеместно снизилась потребность и в товарах российского экспорта. Доходная часть бюджета РФ сильно уменьшилась, при этом расходы государства только возросли.

Наши предложения по развитию российской экономики стали в этой ситуации выглядеть чуть иначе, при этом, не потеряв и доли своей актуальности. Президент поддержал предложения движения «Патриоты Великого Отечества» по развитию отечественной промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры.

Даже либералы во власти вынуждены были озвучить те меры, которые экономисты ПВО давно призывали принять в своих публикациях. Так, например, председатель Счетной палаты Кудрин А.Л. призвал намного увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а Председатель Центрального банка РФ Набиуллина Э.С. выступает с идеями смягчения кредитно-денежной политики и последовательного снижения ключевой ставки, чтобы хоть как-то исправить ситуацию хронического финансового малокровия в российской экономике.

Наши предложения, пусть и с задержкой на три и более года, постепенно находят своё практическое воплощение. Это радует и придаёт дополнительную мотивацию к дальнейшей работе. Предлагаем задуматься о следующих шагах к улучшению жизни в стране в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Обратимся к первоисточникам.

Согласно учению Карла Маркса основные производственные факторы – это Труд, Земля и Капитал. Земля – это единственный не возобновляемый конечный ресурс. Земли у нас много. Спасибо нашим славным предкам. И это очень хорошо.

Идём дальше.

Капитал – что это? Деньги? Нет, не деньги. Оборудование, технологии? Не совсем.

Дадим слово самому классику (К. Маркс. «Капитал», Глава пятая):

«Кроме тех вещей, посредством которых труд воздействует на предмет труда и которые поэтому, так или иначе, служат проводниками его деятельности, в более широком смысле к средствам процесса труда относятся все материальные условия, необходимые вообще для того, чтобы процесс мог совершаться. Прямо они не входят в него, но без них он или совсем невозможен, или может происходить лишь в несовершенном виде. Такого рода всеобщим средством труда является опять-таки сама земля, потому что она даёт рабочему locus standi [место, на котором он стоит], а его процессу — сферу действия (field of employment). Примером этого же рода средств труда, но уже предварительно подвергшихся процессу труда, могут служить рабочие здания, каналы, дороги и т. д. Итак, в процессе труда деятельность человека при помощи средства труда вызывает заранее намеченное изменение предмета труда. Процесс угасает в продукте. Продукт процесса труда есть потребительная стоимость, вещество природы, приспособленное к человеческим потребностям посредством изменения формы. Труд соединился с предметом труда. Труд овеществлён в предмете, а предмет обработан».

Приносим извинения за обширную цитату, но писал классик размашисто. Широко. Мыслил глобально. И написал, что универсальным мерилом всего является труд, а капитал – это совокупный овеществлённый труд. Любое здание, любое оборудование, любая технология и даже квалификация ведущего-шоумена или знаменитого шеф-повара может быть выражена в количестве затраченного на её достижение совокупного общественного труда.

Родился ребёнок – сколько условных человеко-часов уйдёт на то, чтобы его обогреть и вырастить, накормить и вылечить, обучить и приобщить к нашей уникальной культуре. Сколько труда потребовалось, чтобы сформировать уникальные личности учёных, рабочих, управленцев и представителей многих других нужных профессий, чтобы объединяя свои усилия на выходе получался итоговый результат – росли современные производства, множились прорывные технологии, колосились поля, увеличивалась продолжительность и качество жизни!

В итоге растёт совокупный капитал по всей экономике.

В этой связи, следует отметить, что благополучие современного западного мира основано на огромном накопленном капитале. Капитал возрастал за счёт эксплуатации колоний и рабского труда, за счёт ограбления более слабых в промышленном, торговом и военном отношении соседей, за счёт выверенной и последовательной политики. Труд (плоды труда) многих народов вывозился и накапливался в метрополиях Европы, а затем и в США.

Как с ног на голову в этой связи звучат слова нашего революционного интернационала – «Весь мир насилья мы разрушим: до основанья, а затем…»! Сколько раз за XX век под одобряющее похлопывание по плечу со стороны западных партнёров мы рушили свою экономику – свой капитал!

Капитал как плод труда предыдущих поколений надо холить и лелеять, позволять ему развиваться и самовоспроизводиться в настоящем, давать ему широко разлиться в обществе, обеспечить каждому члену общества достойные условия труда и тем самым гарантировать надёжный рост общественного капитала в будущем.

При этом понимать Капитал исключительно, как средство эксплуатации одного класса другим, понимать капитал узко «по-марксистски», ошибочно. Капитал может и должен иметь возможность концентрироваться в руках государства и служить на благо общества.

В узком смысле капитал – это средства производства. Если собственность на средства производства в большей степени находится у государства, то общественный строй капитализм чудесным образом превращается в социализм. Так было и во времена сталинского экономического прорыва. Иосиф Виссарионович использовал энергию и силу западного капитала для развития советских государственных производственных мощностей. Первостепенную определяющую роль играет желание самого государства становиться активным участником производительных процессов.

Но все было именно так: пока не было своего советского Капитала для развития экономики, Сталин использовал капитал зарубежный. По мере накопления своего советского, от «импортного» капитала просто отказались. Сегодняшний Китай поначалу всецело зависел от Капитала западных стран, но развив свою экономику создал свой Капитал и теперь санкциями его очень сложно остановить или напугать.

Иными словами, Капитал неотъемлемая часть развития экономики – без него нет развития.

Труд является универсальным мерилом всего. Эпидемия – встали производства – меньше в мире стало труда – снижается совокупный мировой продукт – экономика скатывается в рецессию.

И наоборот, появляются возможности и стимулы – и человек выходит из спячки и идёт трудиться – создаётся дополнительный продукт – происходит обмен – в итоге рост благосостояния.

О природе труда как товара Карл Маркс писал так (Глава 17):

«На поверхности буржуазного общества заработная плата рабочего представляется в виде цены труда, в виде определённого количества денег, уплачиваемых за определённое количество труда. При этом говорят о стоимости труда и её денежное выражение называют необходимой или естественной ценой труда. С другой стороны, говорят о рыночных ценах труда, т. е. о ценах, колеблющихся выше или ниже его необходимой цены.

Но что такое стоимость товара? Предметная форма затраченного при его производстве общественного труда. А чем измеряем мы величину стоимости товара? Величиной содержащегося в нём труда. Чем же могла бы определяться стоимость, например, двенадцатичасового рабочего дня? Очевидно лишь 12 часами труда, содержащимися в двенадцатичасовом рабочем дне; но это плоская тавтология.

Для того чтобы быть проданным на рынке в качестве товара, труд во всяком случае должен существовать до этой продажи. Но если бы рабочий имел возможность дать своему труду самостоятельное существование, он продавал бы созданный трудом товар, а не труд.

Но и независимо от этих противоречий прямой обмен денег, т. е. овеществлённого труда, на живой труд уничтожил бы или закон стоимости, который свободно развивается как раз на основе капиталистического производства, или же самое капиталистическое производство, которое основывается как раз на наёмном труде.»

Очень тонкая материя – устройство нашего мира. Сидит человек под пальмой – ест бананы, жена довольна, детишки растут. Какая у него мотивация к тому, чтобы стать производительной силой общества и пойти на завод? А ведь стимулы могут быть самыми разными – может появиться что-либо более вкусное и желанное, чем банан. Жена может увидеть, как живут другие люди и захотеть так же. Может объявиться сторонний эксплуататор, который просто отнимет всё, что есть и заставит трудиться.

Соревнования стран сегодня – это соревнования образа и уровня жизни, конкуренция экономик и смыслов, борьба за будущее и, в конечном итоге, жестокая схватка цивилизаций за право быть первой — право продиктовать свои условия миру.

Западная цивилизация водрузила на свои знамёна идеи постгуманизма, атомизируя роль и место современного человека в обществе, предоставив неолиберальным догмам право определять — что есть хорошо, а что плохо. Восточные соседи, ведомые идеологией Конфуция, строго и последовательно осуществляют движение к лидерству. Правитель всегда прав, всё, чего желает Правитель, желает Небо. Всё это этично – этичны страдания простого человека, этично обманом убеждать соперников-соседей, этична тяжёлая и монотонная жизнь каждого на своём месте.

Мы другие.

Есть также и Исламская, и Африканская цивилизации, и Индийская, но мы всё равно другие. Уникальная Русская цивилизация объединяет в себе свободных людей, приверженных традиционным ценностям, чувству справедливости и любви к ближнему.

Россия должна мобилизовать свои возможности, перестать руководствоваться навязанными нам догмами и использовать те сильные качества, которые у нас есть.

Лицо современной глобальной экономики определяют корпорации. Во времена великих географических открытий всё большее значение приобрёл фактор неравноправной торговли – обмен стеклянных бус на золото, жестокий рабский труд на плантациях, ценность колониальных товаров – всё это способствовало стремительному росту капитала западного мира. В XVII веке повсеместно в Европе создаются Ост-Индские торговые компании для такой деятельности на Востоке и Вест-Индские на Западе. Так зародился современный экономический уклад – и поэтому большинство западных корпораций являются частными.

Восток включился в глобальную экономику много позже. Без глобальных частных капиталов. Этим объясняется большее участие государства в создании, например, китайских и корейских корпораций.

Транснациональные корпорации ведут себя нагло. Они уже занимают доминирующее положение и на нашем внутреннем рынке. Как мы уже отмечали ранее – около половины современных производств в России имеют иностранных хозяев. А это означает, что практически половина вновь создаваемого капитала в нашей стране вывозится за рубеж или служит чужим интересам. Откуда же при таком положении дел взяться высоким пенсиям, достойным заработкам и стабильному развитию?

В этих условиях государство не имеет права самоустраняться. Оно может и должно стать ведущим участником экономических процессов — тем, кто дает капитал для развития экономики.

«Итак, стоимость, вновь присоединяемая ежегодно при помощи вновь присоединяемого труда, — а следовательно, и часть годового продукта, в которой представлена эта стоимость и которая может быть выделена из валовой стоимости продукта, — распадается на три части, принимающие формы трёх различных доходов, формы, выражающие одну часть этой стоимости, как принадлежащую или достающуюся владельцу рабочей силы, другую — владельцу капитала, а третью — владельцу земельной собственности. Следовательно, это — отношения или формы распределения, так как они выражают те отношения, в которых вся вновь произведённая стоимость распределяется между владельцами различных факторов производства. Согласно обычному взгляду, эти отношения распределения являются естественными отношениями, отношениями, вытекающими из природы всякого общественного производства, из законов человеческого производства вообще. Конечно, нельзя отрицать, что докапиталистические общества обнаруживают иные способы распределения, но эти последние истолковываются как неразвитые, несовершенные и замаскированные, не достигшие своего наиболее чистого выражения и высшей формы, как иначе окрашенные разновидности этих естественных отношений распределения. В таком представлении правильно лишь одно: в любом общественном производстве всегда может быть проведено различие между той частью труда, продукт которой входит в непосредственное индивидуальное потребление производителей и членов их семьи и, — оставляя в стороне часть, идущую на производительное потребление, — другой частью труда, которая всегда есть прибавочный труд, продукт которой всегда служит удовлетворению общих общественных потребностей, как бы ни распределялся этот прибавочный продукт и кто бы ни функционировал в качестве представителя этих общественных потребностей. Следовательно, тождество различных способов распределения сводится лишь к тому, что они тождественны, когда мы отвлекаемся от их различий и специфических форм и фиксируем внимание только на их единстве в противоположность различиям» (К. Маркс. «Капитал». Глава 51)

Обратите внимание – даже «главный марксист» Карл Маркс прямо указывает на тот факт, что важнейшую роль играет именно справедливость распределения общественного продукта! Если государство будет и владельцем капитала, и владельцем земельной собственности, то, что может помешать справедливому распоряжению полученным результатом общественного труда?

Труд, Земля и Капитал – вот слагаемые факторы экономического успеха. Так учит нас классик.

Если говорить о текущей ситуации, то Земля у государства имеется. Государственный Капитал следует всеми средствами наращивать. Для этого требуется Труд – труд, во благо и по распоряжению государства.

Экономисты нашего движения уже обосновали особую важность создания высокотехнологичных СТРОЕК БУДУЩЕГО. Предполагаемый экономический эффект от первых шагов в этом направлении составит плюс 2,7 – 3,0 трлн рублей ежегодно. Напомним, что «экономия» Пенсионного Фонда от реформы по увеличению возраста выхода на пенсию это менее 1 трлн рублей в год! Предпринимаем шаги в должном направлении – и имеем возможность повышать пенсии без увеличения возраста их получения!

Конечно, для реализации этой идеи потребуется комплексный государственный подход. Слаженная работа профильных министерств и ведомств. Назрела необходимость создания структуры, способной спланировать развитие экономики в новых реалиях.

Рыночная капиталистическая экономика может и должна быть плановой.

И План этот должен находиться в руках государства!

Член Президиума ЦК Общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

Анатолий Сергеевич Петрунин

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Источник: https://nstarikov.ru/o-edinstve-i-borbe-kapitala-i-truda-116834