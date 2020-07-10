Новости Украины и Новороссии 10 июля 2020

Украина насчитала в российском Крыму 200 бронемашин, 31 танк, 100 артсистем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники и 32,5 тыс. военнослужащих Армии РФ, 11,5 тыс. из которых входят в сухопутную группировку.

Такие цифры озвучил командующий карательной операции Киева на Донбассе Сергей Наев в эфире политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

«Эти сведения соответствуют действительности. Сухопутная группировка составляет 11 500 человек. (В 32 500) входят и российские военно-морские силы, а также силы и средства противовоздушной обороны.

Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона», — сообщил о результатах украинских подсчётов Наев.

По его словам, ВСУ «усилили все виды разведки на таврийском направлении» и якобы ежедневно получают данные о вооруженных силах РФ в Крыму, которые затем тщательно анализируются.

«На данное время угроз по наступлению со стороны временно оккупированной территории, со стороны вооруженных сил Российской Федерации на Херсонскую область не выявлено, не установлено… Мы постоянно готовимся к адекватным действиям», — заверил украинцев командующий «ООС».

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