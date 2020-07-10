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Новости Украины и Новороссии 10 июля 2020

11:44. 10 июля 2020 164 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

“Ольхон” о перспективах ДНР и ЛНР



Мнение "Ольхона" на тему перспектив ДНР и ЛНР в конексте недавней дискуссии про будущее Донбасса.
Касательно официальной позиции властей РФ, то как показывает практика, даже если планы есть, то про них никто публично рассказывать не будет, даже в связи с очевидными ожиданиями, что проблема как-то должна решаться.

Как и ранее, уверен, что ДНР и ЛНР на Украину уже никогда не вернутся. Вопрос скорее в том, сколько они будут существовать в формате непризнанных государственных образовний

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Украина подсчитала численность Армии РФ в Крыму

Украина подсчитала численность Армии РФ в Крыму | Русская весна

Украина насчитала в российском Крыму 200 бронемашин, 31 танк, 100 артсистем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники и 32,5 тыс. военнослужащих Армии РФ, 11,5 тыс. из которых входят в сухопутную группировку. 

Такие цифры озвучил командующий карательной операции Киева на Донбассе Сергей Наев в эфире политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

«Эти сведения соответствуют действительности. Сухопутная группировка составляет 11 500 человек. (В 32 500) входят и российские военно-морские силы, а также силы и средства противовоздушной обороны.

Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона», — сообщил о результатах украинских подсчётов Наев.

По его словам, ВСУ «усилили все виды разведки на таврийском направлении» и якобы ежедневно получают данные о вооруженных силах РФ в Крыму, которые затем тщательно анализируются.

«На данное время угроз по наступлению со стороны временно оккупированной территории, со стороны вооруженных сил Российской Федерации на Херсонскую область не выявлено, не установлено… Мы постоянно готовимся к адекватным действиям», — заверил украинцев командующий «ООС».

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На Украине заявили о несоответствии Минских соглашений реалиям

Фото: РИА Новости

Минские соглашения во многом уже неактуальны, не соответствуют реалиям. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский вице-премьер Алексей Резников, передает RT.

«Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости», — цитирует РИА Новости Резникова.

По его словам, сроки, предусмотренные соглашениями (2014—2015 годы) уже истекли.

«И не реализованы эти Минские соглашения», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что минский процесс «держится на ИВЛ».

Как отмечали в Кремле, ситуация вокруг минского комплекса мер «потенциально очень опасная», а звучащие всё чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договорённостей не могут не вызывать обеспокоенности. 

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Нацкорпус прорвался к Владимиру


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Метки: важное, компиляция

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