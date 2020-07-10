На волю, в Россию!!! Сбежавший из США полицейский о том, что происходит в США

Однако всё получилось с точностью до наоборот: сначала департамент полиции попытался скрыть эту проблему, а когда Дуган принялся настаивать на тщательном расследовании, сам попал под прессинг.

Он пошёл служить в полицию, чтобы бороться за справедливость, но вскоре увидел, что копы сами творят беззаконие. Фото: предоставлено телеканалу Царьград Марком Дуганом.

Но в какой-то момент решил пойти против системы – по его словам, всё закрутилось, когда он сообщил руководству о том, что есть факты превышения полномочий со стороны полицейских – избиения невинных (в том числе, кстати, чернокожих), сфабрикованные уголовные дела, по которым производились незаконные аресты и так далее.

Он был полицейским – помощником шерифа в Южной Флориде. Как объясняет сам Дуган, в правоохранительные органы он подался, когда ему наскучила офисная работа: отучился в полицейской академии и был принят на работу в управление шерифа округа Палм-Бич, где служил шесть лет.

Его зовут Джон Марк Дуган . И его история могла бы стать основой для нового блокбастера Голливуда – если б только она имела, как водится в этом жанре, концовку в стиле happy end, когда добро побеждает зло, а американская демократия и справедливость торжествуют.



И вот тогда мятежный коп задумал вывести их на чистую воду: создал сайт, где под ником The Bad Wolf ("Плохой волк" или, как он предпочитает расшифровывать, "Злой волк") принялся рубить правду-матку, публикуя истории, которые ему присылали действующие и бывшие сотрудники полиции со всей страны, о нарушениях закона – кто и как подбрасывает наркотики, фальсифицирует дела, в общем – совершает должностные преступления.

Проект оказался настоящей бомбой. Но его создателя самого объявили вне закона. И начали за ним охоту.

Побег "Злого волка" из Штатов в Россию: Не шпионская история, а триллер

– Марк, почему вы называете себя "Злым волком"?

– На самом деле, это прозвище – фантом, который я создал, скорее, для ФБР и управления шерифа округа Палм-Бич, чтобы проводить свои расследования. Больше года они пытались выяснить, кто стоит за этим ником – прежде чем поняли, что это я.

– А как объяснили вам сам факт увольнения?

– На самом деле, меня и не увольняли. Да, они очень хотели сделать это, но оснований не было. Только я сам решил уйти в отставку: такая работа мне была не нужна, однако могли возникнуть неприятности – вы понимаете, о чём я.



Марк служил в морской пехоте и всю жизнь считал себя патриотом своей страны





– Что за сайт вы создали? Зачем? Удалось ли вам решить с его помощью какие-либо проблемы?

– Этот портал позволял сотрудникам полиции анонимно, это важно, публиковать информацию о преступной деятельности своих коллег и чиновников. Конечно, меня (точнее, тогда они ещё не знали, что это я) возненавидели все и долгое время гонялись за мной.



Удалось ли нам что-то? Да, удалось. За время работы моего сайта та информация, которая публиковалась на нём, стала причиной арестов и увольнения многих нечистоплотных копов, руководителей города и прочих. Мы действительно смогли сделать очень серьёзное дело.

– Но почему ФБР взялось за вас? Ведь вы фактически выполняли их функцию, нет?

– Причина в том, что резидент-агент из ФБР, отвечавший за контроль над деятельностью отделения в Уэст-Палм-Бич, был другом шерифа Брэдшоу. И когда я вычислил, что шериф и его люди незаконно получили доступ к моим аккаунтам в социальных сетях, я обратил на это внимание ФБР. Как и стоило ожидать, мне было сказано, что Бюро не будет вести расследование этого дела.



Тогда я разместил на своем веб-сайте личные, конфиденциальные записи 14 тысяч человек, включая агентов ЦРУ, ФБР, Министерства внутренней безопасности и т. д., сказав, что если моя личная жизнь не важна для них, то их пространство не имеет значения для меня. Вскоре после этого они ворвались в мой дом с 45 агентами и забрали всё. И включили меня в список TSA no fly – то есть в число невыездных из США, так что я не мог покинуть страну.



Однако в какой-то момент он понял: в правоохранительной системе США происходит кошмар.





– В какой момент вы поняли, что нужно бежать из Штатов и прятаться?

– Когда заметил, что за мной ведётся скрытое наблюдение. Это последовало за вторжением в мой дом. И я понял, что если не уйду, то моя жизнь кончена.

– Как это случилось? Это детективная история, почти шпионская, не так ли?

– Скорее, я бы не назвал это шпионской историей, а криминальным триллером. Но бежать пришлось по поддельным документам, в парике, очках. Сначала в Канаду, потом я прибыл в Россию.

"В Сибири мне затопили самую горячую баню и научили готовить курицу"

– А почему, кстати, вы выбрали Россию в качестве страны укрытия? Кто-то дал вам здесь работу? Вам кто-нибудь помогает?

– Я решил искать убежища в России, потому что это – единственное государство, которое могло защитить меня от правительства Соединённых Штатов. Здесь я получил политическое убежище. Но – нет, никто не предлагал мне здесь работу, никто мне не помогает. Я – сам по себе.

(Марк Дуган организовал, к слову, бизнес в Ивановской области: он производит компьютерные столы).



Американец помог на трассе женщине, на машине которой спустило колесо, и его пригласили в настоящую сибирскую деревню





– Насколько я понимаю, ваших доходов хватает, чтобы путешествовать по России. Где вы уже побывали, что видели?

– Где я уже был? Я приехал сюда четыре года назад и посетил по меньшей мере девяносто городов! Конкретно сейчас нахожусь в Барнауле. Это прекрасный город! А вообще в каждом городе, даже самом маленьком и неприглядном, я нахожу что-то, что удивляет меня и вызывает улыбку на моём лице. Я люблю разговаривать с людьми.



Две ночи назад получилось так, что я помог одной женщине поменять спущенное колесо на трассе, и она, узнав, что я путешественник и направляюсь на ночёвку в гостиницу, не позволила мне остановиться в отеле. А позвала в свой дом в деревне, в 25 километрах к северу от Новосибирска, и её семья очень по-доброму меня встретила.



Мне затопили баню – самую горячую, что я видел в жизни! А когда я сказал, что хочу понять, что такое настоящая деревенская жизнь, мне… предложили самостоятельно зарубить курицу, которую мы потом приготовили по особенному рецепту и ели. Очень вкусно!

За бунтами в США стоят Демпартия и Сорос

– Скажите, во время жизни в нашей стране у вас наверняка была возможность сравнить российских полицейских и американских. Поделитесь наблюдениями – какие отличия?

– Самая большая разница заключается в том, что с российскими полицейскими плохо обращаются. У них мало прав. Но они намного добрее американских. Я лично считаю, что у них должно быть больше прав, потому что они сталкиваются со многими опасностями в своей работе.



А у копов в США, наоборот, слишком много прав, и в результате у них возникает "комплекс бога": они думают, что могут делать всё, что захотят, и, более того, практически и делают так. Есть среди них те, я точно знаю, кому хладнокровное убийство сошло с рук.



Дуган считает, что у российских полицейских гораздо меньше прав, чем у их коллег в Америке





– Тем не менее, сейчас в Штатах совершенно иная ситуация. Сейчас там бунтуют чернокожие. А полицейские, с их "комплексом бога", становятся на колени перед дебоширами, преступниками, которые грабят и ломают всё подряд. Как так-то?

– Вы правы насчёт того, что это безумие – стоять на коленях перед негодяями. Я бы никогда этого не сделал. И я, хоть и вижу всё это, но не могу поверить, что полицейские в Соединённых Штатах делают так. Это действительно отвратительно. И очень деморализует полицейских.

– Почему, на ваш взгляд, это вообще происходит?

– Знаете, трудно ответить – почему. Практически не сомневаюсь, что за этим стоят политические группы. По всей видимости, демократы. Они призывают жертвовать в пользу Black Lives Matter, они, по-моему, захватили это движение и вызывают с его помощью хаос. И да, в этом движении есть сильные связи с Джорджем Соросом, он злой человек.



Сейчас он путешествует по России на своём внедорожнике, на капоте которого написано его прозвище, сводившее с ума ФБР





– Я вот чего не могу понять: белых в Штатах намного больше, чем чернокожих. Почему же они позволяют так издеваться над собой?

– Да, верно, белых в шесть раз больше, чем чёрных, но чёрные совершают 80 процентов насильственных преступлений в Соединённых Штатах. Вы спросили меня, почему люди покорно "обслуживают" такую малочисленную демографическую группу? Потому что политики так устроили. Если кто-то скажет, что не согласен с посылами движения, то – всё, его сразу назовут расистом. Свобода, по большому счёту, миф.



Там следят за тем, чтобы в социальных сетях граждан всё было чисто и корректно, а если нет – то всё, семья такого человека подвергнется преследованиям, а бизнес будет разрушен.

Марк Дуган переживает из-за того, что происходит на его родине. Но, говорит он, сейчас он живёт в России и связывает своё будущее с этой страной, давшей ему приют и убежище.

"Когда я доберусь до Сахалина, карантин закончится для большей части России. И тогда я вернусь обратно в Москву, а потом снова отправлюсь в путь, только уже на юг – поеду в Дербент, Махачкалу, Чечню, Сочи и Крым. Это будет поистине эпическое путешествие", – говорит он.

Александр Степанов



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