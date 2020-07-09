Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Задержание Фургала. Опережающее развитие

18:22. 9 июля 2020 127 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eGHBHSnKwBg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Распродажа России в связи с ликвидацией
Источник http://via-midgard.info/
Роман Ключник: Два взгляда на события в России - высказанные 16 апреля 2015 года
... Белоруссии" или "Опыт Белоруссии - успешное развитие страны за счет государственных инвестиций... большую роль сочинений в деле развития самостоятельного мышления и в целом...
Новости Украины и Новороссии 07 сентября 2015
... заявило, что будет добиваться освобождения задержанных боевиков. К оглавлению | Источник...Порошенко. "Есть три сценария развития событий. Первый - радикальное наступление...программы гуманитарного, культурного, социального развития и инфраструктуры, это вывод ...
Почему Россия становится мировым жандармом
... стало ясно, что вскоре благодаря развитию промышленности многие товары станут доступны... в пятне бифуркации.Как пойдёт развитие общественного устройства на планете и...
Операция в Сирии и российская экономика
... «черпает» кредитные ресурсы для своего развития? Ответ на эти вопросы будет...
Кто стоит выше Путина? [2013, Мировое правительство]
Светлана Пеунова (Лада-Русь): Кому принадлежит власть в стране? Кто руководит финансовой политикой России? Мы не рабы или рабы немы? Давайте поразмышляем вместе. Телевидение и другие СМИ оглушают нас иллюзиями благополучия и заботы о нас действующей власти...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)