Задержание Фургала. Опережающее развитие

... заявило, что будет добиваться освобождения задержанных боевиков. К оглавлению | Источник...Порошенко. "Есть три сценария развития событий. Первый - радикальное наступление...программы гуманитарного, культурного, социального развития и инфраструктуры, это вывод ...
Светлана Пеунова (Лада-Русь): Кому принадлежит власть в стране? Кто руководит финансовой политикой России? Мы не рабы или рабы немы? Давайте поразмышляем вместе. Телевидение и другие СМИ оглушают нас иллюзиями благополучия и заботы о нас действующей власти...
Кого посодют, кого ссаными тряпками выгонят, кто-то сам сдристнет. Работы будет много, пока всех пиндоСОСов не вычистят, а это миллиона полтора… Сейчас, в основном, мелочь пузатая вычищается https://www.kommersant.ru/doc/4406255?utm_source=news.mail.ru&utm_medium=bottomblock&utm_campaign=online, зато, когда снимут мораторий на смертную казнь, а это должно произойти достаточно скоро, как раз и до “неприкасаемых” очередь дойдёт…