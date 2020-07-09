Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко
21:00. 9 июля 2020 120 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сложно переоценить сказанное министром здравоохранения насчёт добровольности вакцинирования. Фактически, это открытый вызов Западу, который через поголовное (тут слово „массовое” не подходит, ибо главные игроки Запада рассматривают население как быдло, сродни скоту. Который, как известно, считают по головам.) всепланетное вакцинирование надеется как избавиться от лишнего, с его точки зрения, населения, так и упрочить механизмы глобального управления по западному же сценарию.
Более того, никто не доказал, что массовое вакцинирование не накапливает негативные последствия из поколения в поколение. А вот побочные эффекты от вакцинирования современными западными вакцинами, более-менее известны. Снижение иммунитета организма, аутизм у детей и вызывание безплодия у привитых.
*
РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
Более того, никто не доказал, что массовое вакцинирование не накапливает негативные последствия из поколения в поколение. А вот побочные эффекты от вакцинирования современными западными вакцинами, более-менее известны. Снижение иммунитета организма, аутизм у детей и вызывание безплодия у привитых.
*
РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
Ну как добровольное, до этого обещали что детей без прививки не пустят в школу и сад, а взрослых на работу, а так конечно каждый решает сам, делать или не делать. Правда в проект КОАП уже на всякий случай внесли штрафы за отказ от вакцинации.
Раз Россия правопреемница СССР, то и выкрутасы тоже будут совдеповские – добровольно-принудительные… Труднее будет бюджетникам – если что не так, то и премию зажмут или отпуск – поздней осенью – 31 декабря…
Лучше конечно добровольная. А чего там вколят под эту фишку,-неизвестно. Кто опасается,тот будет спокоен.