В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
В начале июля в граничащей с Россией Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.
Позднее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров заявил, что случившееся не несет угрозы для России. Он также предположил, что люди заразились не когда съели чумного сурка, а когда разделывали его тушку, или же их укусила зараженная блоха.
Чума — это бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому через блох. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.
Источник: https://lenta.ru/news/2020/07/05/chuma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews
От этой заразы вроде прививка есть. Китайцы-еще тот народец. Какого хрена надо было жрать сырое мясо сурка? Кузнечиков вокруг мало? Ну да,их еще ловить надо….Жесть просто….
Во первых это не китайцы это монголы,во вторых сколько помню ,мы вели отстрел животных на сухопутной границе с Китаем,это в Забайкалье на Маньчжурке,и почти каждый год этот вопрос с чумой возникал,не было никаких всемирных заявлений,просто китайские пограничники уведомляли наших о случившихся заражений чумой ,нач. погранвойск отдавал распоряжение об отстреле и уничтожении путем сожжения трупов и все дела,опять какую то херню жидовье придумало.
Не понимаю этих монголов: рыбу не ловят, за пернатой дичью не охотятся. Зато сожрать сырого сурка или хомяка – это завсегда, пожалуйста.
Сколько лет ИГО было?
А не научились….
Или не было?
А Агафья Лыкова до сих пор не курит. Или не русская?