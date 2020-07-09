Сводки от ополчения Новороссии 09 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 6 раз нарушили режим прекращения огня.

На донецком направлении боевики 54-й и 79-й бригад по приказу военных преступников Майстренко и Луценко из 120-мм и 82-мм миномётов, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия обстреляли н. п. Александровка, Яковлевка, Спартак и район аэропорта г. Донецка.

Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность оккупантов была подавлена. Потери противника уточняются.

Все материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командиров бригад Майстренко и Луценко.

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Командование ВСУ стремится не допустить фиксации Миссией ОБСЕ фактов размещения военной техники и нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.

Нами отмечается развертывание станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 306-го батальона РЭБ в районе н. п. Богдановка, активная работа которой фиксируется при появлении в зоне ответственности 53-й бригады беспилотников СММ ОБСЕ.

По данным нашей разведки, в зоне карательной операции продолжается рост небоевых потерь среди украинских боевиков. Основными причинами ранений является низкое морально-психологическое состояние военнослужащих на фоне употребления наркотиков и алкоголя, нарушение техники безопасности при работе со взрывчатыми веществами, а также беспорядочное минирование своих позиций.

Только за последние два дня нам стало известно о новых девяти случаях небоевых ранений украинских карателей при следующих обстоятельствах:

► 8 июля четверо военнослужащих 54-й бригады сержанты Ковалев, Кицмей, старший солдат Черноглазый и солдат Пащенко с целью отдыха после несения службы направились на Голубое озеро вблизи н. п. Авдеевка.

Распивая спиртные напитки, горе-защитники решили порыбачить незаурядным способом, применив для глушения рыбы гранату Ф-1. В результате неумелых действий изрядно выпивших военнослужащих взрыв осколочной гранаты произошел в непосредственной близости от браконьеров.

Все четверо военнослужащих благодаря оперативным действиям очевидцев были доставлены в тяжелом состоянии в ВМГ г. Красноармейска;

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► 7 июля солдат Сорокопудов из 53-й бригады, находясь в состоянии наркотического опьянения на позиции вблизи н. п. Старогнатовка, совершил попытку суицида, выстрелив себе в голову из пистолета Макарова.

Однако бездумным действиям военнослужащего не суждено было сбыться, пуля прошла между двух полушарий мозга и застряла в черепной коробке. Военнослужащий в критическом состоянии был доставлен в военно-клинический центр в г. Днепр;

► 7 июля на позиции взводно-опорного пункта 2 роты 18 обмп 35 обрмп при оборудовании ударного БПЛА произошла детонация устанавливаемого на него гранатометного выстрела ВОГ-17. В результате взрыва инженер младший сержант Дубицкий С.В. получил ранения различной степени тяжести;

► 8 июля при оборудовании позиций 34-го батальона 57-й бригады вблизи н. п. Пески во время установки окопного заряда ОЗ-1 произошла его самодетонация. Устанавливавший заряд старшина Шадевский получил тяжелые минно-взрывные травмы, доставлен в ВМГ г. Красноармейска;

► 7 июля во время перемещения между позициями гранатометного и противотанкового взводов 46-го батальона «Донбасс-Украина» на собственных минах подорвались младший сержант Коршунов и солдат Крючков.

Ранее наша разведка фиксировала в указанном районе активность инженеров батальона.

Примечателен тот факт, что командование бригад доложило в вышестоящий штаб, что все военнослужащие были ранены якобы в результате обстрелов.

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Небоевые потери не являются единственной причиной увеличения некомплекта в подразделениях ВСУ. Нами продолжается фиксироваться рост числа заразившихся коронавирусом военнослужащих ВСУ в зоне «ООС».

Только за период с 3 по 9 июля в подразделениях 54-й бригады коронавирус подтвержден у 11 военнослужащих, с подозрением на опасное заболевание в обсервационный лагерь направлено 36 военнослужащих.

Коронавирус не только угрожает жизни и здоровью военнослужащих, но и способствует нарастанию конфликта между командованием 54-й бригады и командиром батальона «Донбасс».

Поводом для конфликта послужил развернутый в зоне ответственности батальона бригадный изолятор для обсервации военнослужащих с подозрением на коронавирус.

Комбат Власов выдвинул Майстренко ультиматум, что, если до конца недели изолятор не будет перенесен из района дислокации батальона, его подразделение покинет боевые порядки и передислоцируется на командный пункт бригады в Авдеевку.

Кроме того, жадность командного состава 10-й бригады спровоцировала новый конфликт между подразделениями ВСУ.

Прибывшим на рекогносцировку в 10-ю бригаду офицерам 36-й бригады морской пехоты было доведено, что, если они хотят по прибытии в зону «ООС» принять от соединения Зубанича позиции в неизменном состоянии, им необходимо компенсировать все затраченные военнослужащими 10-й бригады денежные средства на их оборудование.

Так, командир 109-го батальона запросил 20 тысяч гривен, командир 8-го батальона выставил счет в размере 35 тысяч гривен, а командир 108-го батальона за оборудованный пляж на побережье Азовского моря запросил 50 тысяч гривен.

Отдельно от этого начальник инженерной службы бригады подполковник Петренко попросил передать сменщику из 36-й бригады, что ему необходимо привезти с собой 85 тысяч за уточненные карты минных полей.

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