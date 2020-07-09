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Сожжение Меланьи Трамп

20:34. 9 июля 2020 78 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


В Словении борцы за социальную справедливость подожгли деревянную статую жены Трампа в ее родном городе.
Статуя частично обгорела, после чего была демонтирована.



Нет ли тут оскорбления чувств сильных и независимых женщин?!
Хотя она белая. Да еще и жена Трампа. Нет, наверное нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6008313.html

Метки: вандализм, Трамп

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