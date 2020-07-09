Сожжение Меланьи Трамп

В Словении борцы за социальную справедливость подожгли деревянную статую жены Трампа в ее родном городе.Статуя частично обгорела, после чего была демонтирована.Нет ли тут оскорбления чувств сильных и независимых женщин?!Хотя она белая. Да еще и жена Трампа. Нет, наверное нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6008313.html