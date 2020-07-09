Сожжение Меланьи Трамп
20:34. 9 июля 2020 78 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Словении борцы за социальную справедливость подожгли деревянную статую жены Трампа в ее родном городе.
Статуя частично обгорела, после чего была демонтирована.
Нет ли тут оскорбления чувств сильных и независимых женщин?!
Хотя она белая. Да еще и жена Трампа. Нет, наверное нет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6008313.html
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Бабу-то за что? Не совсем уж и дурнушка.
Последнее дело на детях и бабах зло срывать.
Самого Трампа побоялись подпалить?
А так самостийности сами же желали.