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Собор Святой Софии переделают мечеть

10:17. 9 июля 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Госсовет Турции поддержал идею переделать Собор Святой Софии в мечеть.
Несколько ранее суд официально разрешил такую переделку. С точки зрения современного турецкого права, решение Ататюрка сделать из собора музей препятствием не является.
Соц.опросы показывают одобрение этой идеи в турецком обществе, особенно среди тех, кто поддерживает Эрдогана и союзные ему партии. Соответственно, серьезной оппозиции "друг Реджеп" в Турции не встретил и не встретит по этому вопросу. Более того, как минимум часть оппозиционных партий не собираются публично выступать против этого. Как раз по причине популярности этой идеи среди избирателей.

Что касается просьб и увещеваний из-за границы, в том числе и из России, то Турция их по сути проигнорировала, опираясь на простой факт, что это ее внутреннее дело.
Таким образом, курс на дальнейшую исламизацию внутренней политики Турции будет продолжен, а заигрывание с неосманскими идеями получит мощную подпитку в виде символического шага с мечетизацией Святой Софии. Кемалистам же будет нанесен серьезный удар – те идеи, которые лежали в основе пост-имперской Турции, сейчас все сильнее расходятся с реалиями внутренней и внешней политики современной Турции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6007291.html

Метки: религия, турция

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