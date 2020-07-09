Сербия взбунтовалась: протесты против карантина охватывают всё больше городов (ФОТО, ВИДЕО)

По Сербии прокатилась волна беспорядков, вызванных решением властей о вводе комендантского часа.

Как сообщала «Русская Весна», вечером 7 июля недовольные решением властей даже пошли на штурм здания парламента в Белграде.

Напомним, это непопулярное решение правительства и президента вызвано ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Вчера вечером президент Александр Вучич даже пошёл на попятную, заявив о готовности пересмотреть решение о введении комендантского часа. Окончательно решение он обещал принять сегодня, 9 июля, после совещания с кризисным штабом правительства.

Но это не задобрило протестующих, которые уже требуют ни много ни мало его отставки.

При этом Вучич пообещал, что в столице «определенно» будут ужесточены ограничения, направленные на борьбу с пандемией.

Обвиняют Вучича в том, что вторая волна заболеваемости в стране — его вина, поскольку несколько недель назад он резко ослабил карантинные меры, якобы чтобы провести парламентские выборы 21 июня.

Вчера вечером полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а они забросали полицейских камнями. За эти два дня в ходе протестов и столкновений с полицией пострадали как минимум 60 человек, в том числе 43 полицейских. 20 участников протестов были задержаны.

Напомним, с начала марта в Сербии было выявлено более 17 тысяч случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов — 341. Сербы не раз выражали недоверие этим цифрам, считая, что власти занижают реальные показатели.

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