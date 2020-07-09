Главная » Невероятное в мире, Политика

Сербия взбунтовалась: протесты против карантина охватывают всё больше городов (ФОТО, ВИДЕО)

08:00. 9 июля 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Сербия взбунтовалась: протесты против карантина охватывают всё больше городов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По Сербии прокатилась волна беспорядков, вызванных решением властей о вводе комендантского часа.

Как сообщала «Русская Весна», вечером 7 июля недовольные решением властей даже пошли на штурм здания парламента в Белграде.

Напомним, это непопулярное решение правительства и президента вызвано ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Вчера вечером президент Александр Вучич даже пошёл на попятную, заявив о готовности пересмотреть решение о введении комендантского часа. Окончательно решение он обещал принять сегодня, 9 июля, после совещания с кризисным штабом правительства.

Но это не задобрило протестующих, которые уже требуют ни много ни мало его отставки.

При этом Вучич пообещал, что в столице «определенно» будут ужесточены ограничения, направленные на борьбу с пандемией.

Обвиняют Вучича в том, что вторая волна заболеваемости в стране — его вина, поскольку несколько недель назад он резко ослабил карантинные меры, якобы чтобы провести парламентские выборы 21 июня.

Вчера вечером полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а они забросали полицейских камнями. За эти два дня в ходе протестов и столкновений с полицией пострадали как минимум 60 человек, в том числе 43 полицейских. 20 участников протестов были задержаны.

Напомним, с начала марта в Сербии было выявлено более 17 тысяч случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов — 341. Сербы не раз выражали недоверие этим цифрам, считая, что власти занижают реальные показатели.

Читайте также: Всё начнётся на Донбассе: Экс-начальник Генштаба ВСУ прогнозирует вторжение российских войск (ВИДЕО)

Сербия взбунтовалась: протесты против карантина охватывают всё больше городов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сербия взбунтовалась: протесты против карантина охватывают всё больше городов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сербия взбунтовалась: протесты против карантина охватывают всё больше городов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сербия взбунтовалась: протесты против карантина охватывают всё больше городов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сербия взбунтовалась: протесты против карантина охватывают всё больше городов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1594270846

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-260 за 9 июня 2012
... победа на выборах президента Сербии лидера радикальной партии Томислова Николича... нашими совместными усилиями с сербами и вменяемым меньшинством западноевропейских политиков...закон «о терпимости», НО церковь взбунтовалась, ее поддержали коммунисты, «северная...
Только Россия может помочь Миру выжить
... в сторону России. Ни дружественная Сербия, ни Греция с таким демократичным..., как неразумных подростков, у которых взбунтовались гормоны. И чтобы заигравшиеся тинейджеры... наш. Донбасс наш. Куба и Сербия с нами. Аляска и Техас...
Падшие Ангелы. Восстание элит.
... имена Денис, Денниц. Так как сербы называли его Данница, что указывает... Мира сего, Геспер, Каспар, Даница (серб.). Из Википедии «Люцифером» римляне называли... ангелов, которых гордый Денница-дьявол взбунтовал против Бога, в результате чего...
Новости Украины и Новороссии 20 марта 2017
... Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии, — заявила.... После того, как местные жители взбунтовались, отходы не привезли. Скорее всего...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)