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Новая серия “пленок Деркача”.

12:57. 9 июля 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вышла новая серия пленок Деркача про Порошенко и Байдена, а также про переговоры Порошенко с Путиным, где Порошенко "жал руку и обнимал агрессора" и попытках Порошенко организовать теракты в Крыму.







У порохоботов лютый пожар вперемешку с криками “Это фейк!”, “Пленки поддельные!” и так далее.
Как уже говорилось ранее, сериал с этими пленками будет идти как минимум до выборов президента США в ноябре.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6007962.html

Метки: байден, Видео, война на украине, деркач, коррупция, порошенко, Путин, Украина

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