Вышла новая серия пленок Деркача про Порошенко и Байдена, а также про переговоры Порошенко с Путиным, где Порошенко "жал руку и обнимал агрессора" и попытках Порошенко организовать теракты в Крыму.У порохоботов лютый пожар вперемешку с криками “Это фейк!”, “Пленки поддельные!” и так далее.Как уже говорилось ранее, сериал с этими пленками будет идти как минимум до выборов президента США в ноябре.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6007962.html