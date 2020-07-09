Новая серия “пленок Деркача”.
12:57. 9 июля 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вышла новая серия пленок Деркача про Порошенко и Байдена, а также про переговоры Порошенко с Путиным, где Порошенко "жал руку и обнимал агрессора" и попытках Порошенко организовать теракты в Крыму.
У порохоботов лютый пожар вперемешку с криками “Это фейк!”, “Пленки поддельные!” и так далее.
Как уже говорилось ранее, сериал с этими пленками будет идти как минимум до выборов президента США в ноябре.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6007962.html