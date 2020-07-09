Кровавый губернатор: спецназ ФСБ схватил главу Хабаровского края за убийства бизнесменов (ФОТО, ВИДЕО)
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.
Подробности сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
С учётом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
То есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
По делу, кроме Фургала, ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.
В настоящее время следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1594261157
И главное -ничто не забыто -годы преступлений 2003-и сколько таких,разве не бандитским способом можно было нажиться.Что это ?-чистка ,передел?Пока не услышу еврейских фамилий не смогу радоваться ,значит передел ,а народу картинка.Но вот немного светлого:
“Как вы знаете, статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич задержана 3 июля по подозрению в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). 6 июля Тверской районный суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу. Здесь была озвучена точная сумма ущерба – 50 млн 385 тыс. руб. Защита просила освободить не признавшую вину Лукашевич под подписку о невыезде, за неё предлагали внести залог в размере 8 млн руб., причём 3 млн было готово внести “третье лицо” – некий индивидуальный предприниматель. Поручителями за Марину Борисовну выступили печально известный Александр Асмолов (идеолог разрушения традиционного образования в России, директор Федерального института развития образования, директор Школы антропологии будущего РАНХиГС, директор директор по ииследованиям развития человека ВШЭ, завкафедрой психологии личности психфака МГУ, член СПЧ, замминистра образования в ельцинские времена) и близкая подруга Авдотья Смирнова (сценарист, режиссёр, президент фонда “Выход”, жена Анатолия Чубайса).
“Я подготовил и направил в органы юстиции два документа. Во-первых, это ходатайство об изменении меры пресечения, а, во-вторых, характеристику Марины Лукашевич, которую я подписал как член СПЧ и завкафедрой психологии личности психфака МГУ им. Ломоносова. Я знаю госпожу Лукашевич более 20 лет, считаю её одним из лучших мастеров в области юриспруденции образования”, – заявил Асмолов в беседе с “МК”.
Старания адвокатов и именитых поручителей оказались безуспешными, и Лукашевич выразила готовность сотрудничать со следствием. Активно сотрудничать. То бишь сливать бывших и нынешних коллег взамен на изменение меры пресечения на домашний арест.
В связи с этим приведём мнение весьма информированного ТГ-канала “Три буквы”: “Арест замминистра науки Марины Лукашевич — это старт большего «дела учёных», призванного навести порядок в распределении многомиллиардных субсидий на научные исследования, и поэтому абсолютно не важно, в какой именно форме она начнёт сотрудничать со следствием. В ближайшее время аналогичная судьба постигнет её бывшего коллегу экс-замминистра науки Сергея Кузьмина, что касается новой заместительницы Фалькова Дружининой(“Мисс ТюмГУ”-2013 – Прим.), то да — она также на очереди, но за свои художества по PR линии. Уже были вызваны или будут вызваны в ближайшие дни на допросы Наталья Третьяк (первый замминистра периода Ливанова) и Михаил Котюков (министр в 2018-2020 годах). Проверяются все крупнейшие государственные ВУЗы страны и их ректоры на предмет возможного коррупционного взаимодействия с одной из главных фигур, «решавших вопросы» в ведомстве. В зоне особого внимания и интереса весь Дальневосточный федеральный округ и Северо-Западный. Звучат прежде неприкасаемые фамилии: Анисимов (ДФУ), Кропачёв (СПбГУ), Кузьминов (ВШЭ), Починок (РГСУ), Торкунов (МГИМО), Эскиндаров (Финансовый университет), Мау (РАНХиГС). И вишенкой может стать допрос экс-куратора науки, экс-вице-премьера Ольги Голодец. Похоже все, кто называли нового министра Фалькова номинальным, оказались правы лишь отчасти, он действительно номинальный, но министр-чистильщик, к которому нет подходов и которого не жалко в случае эксцессов, и именно его руками и будет осуществлена плавная реформация в фундаментальной российской науке. Поскольку без неё невозможно реализовать базовые положения национального проекта «Наука» и обеспечить научно-техническую трансформацию страны”.”