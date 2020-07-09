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Климатическое оружие

12:50. 9 июля 2020 179 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Речь пойдет о самом современном и страшном оружии – климатическом. Участившиеся природные катаклизмы и погодные аномалии породили слухи о том, что некоторые страны уже обладают этим сверхсекретным оружием. Существует версия, что цунами в Юго-Восточной Азии 2004 года и цунами в Японии, приведшее к катастрофе на АЭС «Фукусима-1», спровоцированы. Какое отношение к этому имеет американская военная программа «HAARP». Автор программы вместе с экспертами разбирается в этом непростом и неоднозначном вопросе. 1951 год. Академик Андрей Сахаров предлагает заминировать Тихий океан водородными бомбами и взрывом поднять волну, которая сметет все военные предприятия Калифорнии. Это будет нашим ответом Америке на создание ими блока НАТО, на Корейскую войну, бомбежку Хиросимы и Нагасаки. Испытание первой термоядерной бомбы РДС – 37 в России.

Источник: https://youtu.be/JShvQB4tVRU

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4657 3705
    Sergey64 9 июля 2020 в 14:16

    Разгон облаков над Нерезиновой – мини-климатическая война против всей остальной страны, ибо на кого бог пошлёт!..

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    1
  • 10393 8321
    Айва 9 июля 2020 в 14:38

    Этот Караулов всегда вещает с одним и тем же выражением лица и той же горькой и обличающей интонацией. Постоянное использование такого страдающего выражения девальвирует содержание.

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