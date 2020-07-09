Говорят, бойцы шли и никто «За Сталина!» не кричал. Вранье это все»Источник : Фронтовик Юрий Величко
21:01. 9 июля 2020 134 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Если у человека нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в частности с помощью химических препаратов.
Сейчас, если что, будут кричать “за думу” или “за избирком”?
После голосования в РФ, которое обосрало жыдосаксам всю малину, они пустили в дело ещё один грязный приём: видео какого-либо достойного, особенно достаточно известного, человека снабжают броским заголовком, который к сказанному этим человеком не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ и содержит наглую ложь. Всё, как обычно, рассчитано на дебила, который СХАВАЕТ заголовок, не вникая в чуть или даже просто не посмотрев видео. Первым такую атаку жыдосаксов испытал на себе В.Ю.Катасонов, и похоже, это принимает массовый характер. Вот даже заслуженного дедушку оболгали, лишь бы России нагадить…
Гадят России Катасоновы.
Видео посмотрел.
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