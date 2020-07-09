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Говорят, бойцы шли и никто «За Сталина!» не кричал. Вранье это все»Источник : Фронтовик Юрий Величко

21:01. 9 июля 2020 134 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fxdnlSbu_-s

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 31433 27307
    Вячеслав 9 июля 2020 в 21:06

    Сейчас, если что, будут кричать “за думу” или “за избирком”?

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  • 14134 8684
    Maleos 9 июля 2020 в 21:36

    После голосования в РФ, которое обосрало жыдосаксам всю малину, они пустили в дело ещё один грязный приём: видео какого-либо достойного, особенно достаточно известного, человека снабжают броским заголовком, который к сказанному этим человеком не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ и содержит наглую ложь. Всё, как обычно, рассчитано на дебила, который СХАВАЕТ заголовок, не вникая в чуть или даже просто не посмотрев видео. Первым такую атаку жыдосаксов испытал на себе В.Ю.Катасонов, и похоже, это принимает массовый характер. Вот даже заслуженного дедушку оболгали, лишь бы России нагадить…

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