Гарлем в 1930-х
10:44. 9 июля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Гарлем, 7 авеню
На торговой улице
Улица в Гарлеме
Эджкомб-авеню
В Гарлеме проходит ежегодный парад Всемирной ассоциации по улучшению положения негров. Организация была основана чернокожим националистом Маркусом Гарви. 31 августа 1930
Маркус Гарви придавал большое значение расовой чистоте негров и призывал американских граждан африканского происхождения переселяться в Африку. На почве расового этноцентризма и идеи переселения всех афроамериканцев в Африку сблизился даже с откровенно расистской организацией Ку-клукс-клан. В своих речах предрекал коронацию чёрного короля на африканском континенте, благодаря чему эфиопский Император Хайле Селассие I был провозглашён приверженцами растафарианства воплощением Джа
Пешеходы на Гарлемской улице
Уличная сцена в Гарлеме
Чернокожие дети играют в чехарду на улице
Группа негритят, играющих на улице в Гарлеме
Гарлемские школьники
Мать, идущая по улице со своими детьми в Гарлеме
Парикмахерская в Гарлеме
Гарлемская закусочная
Гарлемский театр Аполло ночью
Внешний вид ночного клуба Cotton Club
Вход в Cotton Club
Cotton Club
Первый балет исключительно черных танцоров в Театре Лафайет в Гарлеме
Черные пары танцуют в ночном клубе Гарлема
Черные танцуют в ночном клубе Гарлема
Джиттербаг
Черный полицейский в Гарлеме вступает в спор с тремя несовершеннолетним
Арест двух черных после перестрелки в Гарлеме
Безработные из Гарлема стоят в очереди за продуктами, предоставленными полицией Нью-Йорка
Уличный клоун в Гарлеме