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Гарлем в 1930-х

10:44. 9 июля 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Гарлем, 7 авеню


На торговой улице


Улица в Гарлеме


Эджкомб-авеню






В Гарлеме проходит ежегодный парад Всемирной ассоциации по улучшению положения негров. Организация была основана чернокожим националистом Маркусом Гарви. 31 августа 1930
Маркус Гарви придавал большое значение расовой чистоте негров и призывал американских граждан африканского происхождения переселяться в Африку. На почве расового этноцентризма и идеи переселения всех афроамериканцев в Африку сблизился даже с откровенно расистской организацией Ку-клукс-клан. В своих речах предрекал коронацию чёрного короля на африканском континенте, благодаря чему эфиопский Император Хайле Селассие I был провозглашён приверженцами растафарианства воплощением Джа


Пешеходы на Гарлемской улице


Уличная сцена в Гарлеме


Чернокожие дети играют в чехарду на улице


Группа негритят, играющих на улице в Гарлеме


Гарлемские школьники


Мать, идущая по улице со своими детьми в Гарлеме


Парикмахерская в Гарлеме




Гарлемская закусочная


Гарлемский театр Аполло ночью


Внешний вид ночного клуба Cotton Club


Вход в Cotton Club




Cotton Club


Первый балет исключительно черных танцоров в Театре Лафайет в Гарлеме


Черные пары танцуют в ночном клубе Гарлема


Черные танцуют в ночном клубе Гарлема


Джиттербаг


Черный полицейский в Гарлеме вступает в спор с тремя несовершеннолетним


Арест двух черных после перестрелки в Гарлеме


Безработные из Гарлема стоят в очереди за продуктами, предоставленными полицией Нью-Йорка


Уличный клоун в Гарлеме

Источник: https://humus.livejournal.com/7303572.html

Метки: история, США, фото

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