Альтернативная математика (с озвучкой)
13:35. 9 июля 2020 159 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Альтернативная математика – смешной скетч.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10386679.html
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10386679.html
Сейчас 2 часа – тихий час. 2 часа + 2 часа будет 17-00.
А то сейчас придет Жопа и будет портить воздух.
С бородёнкой, но actual.
Анекдот еще из СССР:
Грузинская школа. Урок математики.Учитель:
- Гиви, сколько будет 2х2?
- Пять!
- Садись! Два! Валико, сколько будет 2х2?
- Шэсть!
-Садись! Два! Вано, ты у нас сын директора школы, скажи – сколько будет 2х2?
-Точно нэ помню, где-то восэмь-дэсять…
-Правильно, Вано! Может восэмь, может дэсять! Но никак нэ пять!