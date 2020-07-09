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Альтернативная математика (с озвучкой)

13:35. 9 июля 2020 159 просмотров 2 коммент. Опубликовал:




Альтернативная математика – смешной скетч.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10386679.html

Метки: Видео, математика, юмор

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4475 3055
    малыш 9 июля 2020 в 13:51

    Сейчас 2 часа – тихий час. 2 часа + 2 часа будет 17-00.
    А то сейчас придет Жопа и будет портить воздух.

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  • 4657 3705
    Sergey64 9 июля 2020 в 14:05

    С бородёнкой, но actual.
    Анекдот еще из СССР:
    Грузинская школа. Урок математики.Учитель:
    - Гиви, сколько будет 2х2?
    - Пять!
    - Садись! Два! Валико, сколько будет 2х2?
    - Шэсть!
    -Садись! Два! Вано, ты у нас сын директора школы, скажи – сколько будет 2х2?
    -Точно нэ помню, где-то восэмь-дэсять…
    -Правильно, Вано! Может восэмь, может дэсять! Но никак нэ пять!

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