Тонкий лёд либеральной демагогии

Всё либеральное дерьмо втекло в нашу жизнь только лишь потому, что народ уверовал: он сам будет раз за разом выбирать себе судьбу, выбирая политиков. И в теории – очень привлекательно: не понравилось поведение одного, убрал, другого поставил. Но тоже не навсегда. Как кто тебе не по душе – ты его переизбираешь! Зашибись жизнь?

Либералы-западники сошли с ума . Они дружной сворой, совершенно в непарламентских выражениях, снова и снова клянут и клеймят выборный механизм в «путинской России». И выборы – видимость одна, и референдум – фальшивка! И вообще всё подделка: протоколы Центризбиркома, проценты явки и голосования, свобода слова, вердикты карманных судов! Очень хорошо – говорим мы. Последний раз на нашей памяти буржуазные институты власти так шельмовали только радикальные коммунисты. Они говорили, что власть на Западе сама себя выбирает. А народ ни при чём. Им не верили. Над ними смеялись. В них видели конспирологов, одержимых «теорией заговора». Потому что – ну как же можно подделать голоса избирателей?! Немыслимо!



Только забыли вы, ребята, что с властью так не играют. Власть не принимают – её берут. А взяв – удерживают. Или, не удержав, теряют – но тогда это катастрофа и гражданская война. А вы как думали? Вы всерьёз думали, что кому-то всерьёз интересны ваши хотелки и задумки?!

До того, как либеральное дерьмо втекло в нашу жизнь – это была другая жизнь. Это была жизнь сакралий и ценностей.

Священное священно не потому, что за него большинство или меньшинство. Оно священно для тебя в любом случае. Ценности не переизбирают каждый учётный срок: они или есть, или их нет.

Для одного ценность – крест на высокой горе. Он делает всё, чтобы там крест поставить, и не дать оттуда выкинуть.

А для другого ценность – квартира. Он хочет получить её. И не хочет, чтобы не давали. Он что, на голосование раз в три года будет ставить обладание собственной квартирой?! Он её один раз берёт – как очевидный, безусловный, материальный факт – и надеется, что навсегда.

Это и объединяет все ценности – духовные и материальные. Устойчивость их проявления. Если ценность – крест на горе, то его надо один раз поставить, и больше уже не удалять. Никогда. Если ценность в квартире, то её нужно один раз заполучить – и чтобы никогда больше не отнимали. Иначе какой в ней смысл, если мне её сегодня дадут, а завтра отберут?

В мире ценностей движение линейно, а не замкнуто в цикл. Всё только единожды начинается и единожды свершается. Те, кто принимают веру – по крайней мере, думают, что это навсегда. И те, кто получил квартиру – тоже думают, что это навсегда. И те, и другие будут бороться всеми силами – если жизнь попытаются «провернуть назад» – отменить восторжествовавшую ценность.

Вот этот мир ценностей, очевидным образом, несовместим с демократическим мифом, который, по сути, дистиллировка без вкуса, цвета и запаха. Такой водой и жажды не утолить – не то что насытиться. Единственной ценностью тут принимается некое «волеизъявление большинства». И тут НАДОБНО ВЕРИТЬ, а то фокус не получится.

Надобно верить истово, что:

- Большинство – действительно большинство, а не «большинство от меньшинства»[1].

- И что голоса подсчитаны честно, правильно.

Вряд ли их кто-то и когда-то подсчитает правильно[2], но если веришь – то прокатывает.

В мифе демократии человек не имеет своего мнения. У него нет устойчивого представления о Добре и зле, об Истине и лжи. Хомо Демократикус колеблется вместе с линией большинства, куда бы она не завела. Например, полжизни служит коммунистам, а другие полжизни их люто ненавидит – ибо «народ так проголосовал». «А я с большинством, куда оно – туда и я».

И человек не сражается ни за какие ценности, кроме одной: большинство голосов. Оказавшись в меньшинстве, человек капитулирует: он не пойдёт за свою веру на костёр, не станет отстаивать социализм вопреки мнению большинства голосовавших, и т.п. Но он хотя бы верит в большинство голосов – ибо это большинство ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ всего и вся в его странном мире.

То, что в мире без устойчивых ценностей, неизменяемых голосованиями, людьми начнут манипулировать, их начнут растлевать подачками, дурить посулами, всячески низводить до скотства, чтобы «ездить по ушам» – ясно без подсказок.

И вот апофеоз «общества без ценностей»: простая подделка голосования. Просто взяли и сказали, что выборы прошли. Просто взяли, и озвучили «победителя». Это же проще, чем замысловатые и оттого ломкие техники растления, манипулирования, всякого околпачивания! А вдруг там что-то пойдёт не так? В заявлении же ничего «не так» пойти не может: Сказано, что народ избрал «Х»? Значит, народ избрал «Х».

Так происходит очевидная эволюция западной «чистой» мифической демократии. От манипуляций и профанаций, устав от них и их сложности (да и их грязи) – «общество заговора» приходит к отождествлению выборов и заявления о выборах.

Озвучили, кто победил, с каким процентом – и хватит с вас этого!

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Изначально, в теории, демократы сулили растворение власти в народе.

И этим «хайп» срывали.

Мы будем вам лакеями – льстили они толпе. – Эти пытаются быть господами, а мы будем лакействовать, заискивая перед вами.

- Вот посмотрите на коммунистов! – клеймили демократы – Они же фанатики! Они же гнут свою линию, вас не спрашивая! А если вы не согласны – они вас назовут дураками, «тёмной массой», и дальше за своё! Им пофиг, как сектантам – в большинстве они, в меньшинстве! Если весь мир против них – тем хуже для мира… А мы же не так! Вы чего захотите, то мы тут же и примем! Перехотите – и мы вместе с вами перехотим!

В конечном итоге практика привела к тому, что народ растворился во власти. Он просто исчез, как фактор истории. Власть наловчилась выбирать сама себя. Это очень удобно, потому что власть все проблемы списывает на своих «избирателей», которые ни сном, ни духом, но якобы «этого хотели».



И тем спускает пар. Фараон отвечал за всё: если неурожай – фараон плохо молился! А у современной «демократии» если недород – избиратели виноваты. Не так голосовали. Ну, ничего, в другой раз умнее будут!

В какой другой раз? И в чём умнее?

Ведь понятно же, что выбор между Клинтон и Трампом – это власть выбирает саму себя. Но надобно верить: голоса подсчитаны честно. Электронные, дистанционные, по почте и прочим странным образом, в течение месяца – но без нарушений!

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Нашим либералам-западникам очень не нравится Путин. И они, налетая петухами на Путина – сами не заметили, как ступили на очень тонкий лёд, на котором, скорее всего, и провалятся.

Дело в том, что либералам очень понравилось ругать российские выборы. Они не ограничиваются общими словами, а лезут с деталями подлога, подтасовок, фальсификаций. Общий осадок от их говорильни – выборы вещь крайне ненадёжная. Крайне уязвимая. И крайне недостоверная.

И любой думающий человек, слушая, как крутят и вертят выборами в РФ – поневоле задумается: а ну, как и в США так же? И во Франции? И в колыбели парламентаризма, в Лондоне?!

А ну как там не люди выбирают власть, а власть просто сама себя выбирает?

Как только демократ потеряет веру в НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕЛКИ выборов – он растеряет и всё демократическое в себе. От него ничего не останется. Ведь никаких ценностей, независимых от мнения большинства, он изначально не имел и не собирался против большинства отстаивать. А если ещё и принять возможность – просто возможность – что выборы подделываются, то… чем и зачем тогда жить?!

Понятно, на что рассчитывают либералы.

Они надеются захватить власть и -

- после этого -

объявить свои собственные выборы чистейшими, честнейшими, кристальными. Свою «свободу слова» – безукоризненной. А свои суды – филиалом божественного правосудия на Земле.

Но вопрос в том – кто же им поверит? После всего, что они наговорили про выборы, свободу слова и суды?

Пошатнув наивную веру в неподдельность выборов – назад её уже не вернуть никакими выспренними воплями. Вы говорите, он подделывал? А за вас кто поручится? Ну, кроме вас самих? Он-то за себя тоже ручался…

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Ценности не являются предметом капризного выбора. Ценностями не играют, им служат. Или предают, отрекаются. В мире демократии места ценностям нет, за исключением одной: сакрализации мнения большинства.

А если вдруг окажется, что подделать это мнение и можно, и легко, и всё время делается – что тогда остаётся от демократического мифа?

У нас нет возможностей влиять на власть «общества заговора».

Но нам этого и не нужно – потому что мы растлены до животного состояния, и ценностей, которые мы бы упорно отстаивали, у нас тоже нет.

Нам пофиг, что будет делать власть, на которую мы не имеем рычагов влияния. Пусть она возводит храмы, какие хочет, и разрушает, какие хочет.

Нам пофиг – пока не придут отбирать нашу квартиру.

Но и когда придут отбирать у нас последнее – не пофиг только нам. А всем остальным, окружающим, пофиг. Ведь отбирают не у них. Пока. Но про «пока» они не знают – они видят лишь, что не у них отбирают.

Итог:

Беспринципные, лживые, криминальные люди, по сути, уголовные мафии – правят беспринципными и жалкими, циничными и растленными людьми.

Сверху никаких устойчивых ценностей не обещают.

Но снизу их тоже не выдвигают.

Следовательно, что власти на данный момент хочется – то она и сделает под видом «очередного волеизъявления народа».

Когда Орда покоряла Русь – ханы не спрашивали у населения Руси, как оно к этом относится и что об этом думает.

И наоборот – когда князь Московский решил бунтовать – он принимал решение сам за себя. Никаких референдумов по выходу из состава Орды он не проводил – да и глуп был бы, ежели б такое задумал! Сдал бы только свои намерения врагу…

Орда пришла – потому что смогла прийти.

Князь восстал – потому что смог восстать.

Такова правда жизни. Места для мнения маленького человека в ней не было, нет и не будет.

Хотите чувствовать себя достойным человеком – заимейте СОБСТВЕННЫЕ ценности и святыни, независимые от балагана демократической клоунады. Вы же решаете для себя: при чём тут большинство или меньшинство?

Толпа блудлива, чернь переменчива. Отзывчива к вранью и подкупу, подачкам и посулам. Общность в толпе условна – экономически люди друг другу антагонисты[3].

И если будете гоняться за липовой ценностью демократического мифа – то сами себя в итоге уважать перестанете. Почитайте, как либералы костерят все электоральные процедуры, и поймите, что это они всё сами о себе говорят, о своих методах прихода к власти и её удержания.

Как же можно доверять выборам – после всего, что либералы нам рассказали про выборы? По сути, про самих себя, начиная с «перестройки»?

И ведь их, дураков, никто за язык не тянул.

Они, ослеплённые ненавистью к Путину, главную буржуинскую тайну выдали!

У нас, говорят, все суды шемякины, а все выборы липовые!

А в Америке не так?

Да ладно вам…

[1] Скажем, большинство эстонцев – это ничтожное меньшинство от граждан СССР. Мнение какого большинства важнее: мнение эстонцев о выходе из СССР, или мнение всех в СССР, что он должен быть сохранён в своих границах? [2] Тем более, что опять же: за какой срок подсчитывать? А если человек в течении жизни четыре раза поменял мнение, расхотел того, чего хотел раньше – какое его мнение важнее: предыдущее или нынешнее? Или грядущее – он же может опять всё поменять к следующему голосованию. [3] То есть отчуждённое у одного может стать, и, чаще всего становится (если на сторону не выводят) прибытком другого. Если вы предложите толпе ограбить половину толпы, то другая половина может радостно согласится.

Н. Выхин



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