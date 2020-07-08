Сводки от ополчения Новороссии 08 июля 2020
- 17:00 Раскрыт новый план спецопераций украинской армии против Республик Донбасса, — МГБ ЛНР.
- 15:52 «ВСУшники» из 35-й бригады расстреляли боевиков батальона «Донбасс»: сводка.
- 03:00 За огонь по Республике: каратели и вооружение уничтожены Армией ЛНР.
- 02:30 ВСУ нанесли удар по посёлку Донецкий и поплатились (ВИДЕО).
Раскрыт новый план спецопераций украинской армии против Республик Донбасса, — МГБ ЛНР
Сотрудниками Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики в результате оперативно-разыскных мероприятий установлены личные данные военнослужащих информационно-психологических специальных операций сил специальных операций вооруженных сил Украины (ИпСО ССО ВСУ), направленных киевским командованием во временно оккупированные ВСУ районы Донбасса для осуществления информационной агрессии против граждан ЛНР и ДНР.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
Так, установлено, что во временно оккупированные украинскими войсками районы Донбасса командирован сводный отряд ИпСО, состоящий из военнослужащих следующих центров ИпСО ССО ВСУ:
- ♦ 16-го центра ИпСО (место постоянной дислокации — пгт Гуйва, Житомирская область);
- ♦ 72-го центра ИпСО (место постоянной дислокации — г. Бровары, Киевская область);
- ♦ 74-го центра ИпСО (место постоянной дислокации — г. Львов);
- ♦ 83-го центра ИпСО (место постоянной дислокации — г. Одесса).
Установлено, что в составе объединенного командного пункта так называемой операции объединенных сил (место дислокации — г. Часов Яр) при отделе специальных операций штаба объединенного командного пункта «ООС» развернута группа информационно-психологических операций.
Перед ней поставлена задача координировать деятельность тактических групп ИпСО, развернутых при штабах оперативно-тактических группировок (ОТГ) «Север» и «Восток», а также организовывать взаимодействия с украинской стороной СЦКК по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Также группа ИпСО осуществляет взаимодействие с пресс-службой «ООС» в лице помощника командующего «объединенных сил» по стратегическим коммуникациям подполковником Лаврусь В.В. (штатная воинская должность — заместитель начальника 83-го центра ИпСО, г. Одесса).
Установлено, что при штабе ОТГ «Север» (место дислокации — г. Северодонецк) развернута тактическая группировка ИпСО, дислоцированная совместно с тактической группой 8-го отдельного полка специального назначения ССО ВСУ в г. Старобельске.
При штабе ОТГ «Восток» (место постоянной дислокации — г. Угледар) развернута тактическая группировка ИпСО, дислоцированная совместно с тактической группой 3-го отдельного полка специального назначения ССО ВСУ в н. п. Ивановка «Донецкой области».
Кроме того, тактическая группировка ИпСО развернута в месте временной дислокации сводного подразделения ССО ВСУ в базовом лагере «Сармат» (г. Краматорск).
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены следующие военнослужащие сводного отряда ИпСО ССО ВСУ:
- ♦ подполковник Мартусенко Андрей Игоревич;
- ♦ капитан Пасхалов Антон Кириллович, военнослужащий 83-го центра ИпСО;
- ♦ капитан Цхалов Лев Андреевич;
- ♦ лейтенант Багинская Ольга Владимировна, журналист-переводчик;
- ♦ Паларменчук Сергей Владимирович;
- ♦ Муссиевский Константин Николаевич;
- ♦ Фоменко Сергей Львович;
- ♦ Иващенко Никодим Петрович.
Группой информационно-психологических операций ССО ВСУ при штабе объединенного командного пункта «ООС» (место дислокации — базовый лагерь «Сармат», г. Краматорск) разработан новый план проведения информационно-психологических операций против политического руководства Народных Республик Донбасса и командного состава воинских формирований ЛНР и ДНР. Новый план вступил в силу с 15 мая 2020 года, ранее начатые информационные мероприятия ИпСО прекращены.
Согласно новому плану будут осуществляться следующие мероприятия:
- ♦ создание Telegram-каналов для распространения недостоверной информации якобы от имени военнослужащих ЛНР и ДНР;
- ♦ вербовочные и провокационные мероприятия в пунктах въезда-выезда на линии разграничения;
- ♦ определение целевой аудитории, на которую направлена дезинформация, а также каналы её реализации и распространения;
- ♦ внедрение на КПВВ опросного листа для опроса прибывающих из ЛНР и ДНР граждан (разработан группой ИпСО ССО ВСУ при штабе объединенного командного пункта «ООС», место дислокации — базовый лагерь «Сармат», г. Краматорск).
Деятельность сводного отряда ИпСО ССО ВСУ направлена на дискредитацию политического и военного руководства в ЛНР и ДНР, усиление социальной напряженности и инспирирование действий, нацеленных на свержение конституционного строя в Народных Республиках Донбасса.
Министерством государственной безопасности ЛНР продолжается сбор и документирование фактов военной и информационной агрессии со стороны украинских силовых ведомств. По результатам правовой оценки в отношении указанных лиц начато уголовное производство в рамках действующего законодательства.
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«ВСУшники» из 35-й бригады расстреляли боевиков батальона «Донбасс»: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 6 раз нарушили режим прекращения огня.
На донецком направлении боевики 54-й бригады по приказу военного преступника Майстренко из 120-мм и 82-мм миномётов, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия обстреляли н. п. Каштановое, Спартак и район аэропорта г. Донецка.
Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность оккупантов была подавлена. Потери противника уточняются.
Все материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командира бригады Майстренко.
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Среди украинских боевиков в зоне карательной операции продолжается активизация конфликтных ситуаций между военнослужащими соседних подразделений.
Очередной случай открытой конфронтации произошел между военнослужащими ВСУ и ССО на фоне выполнения задач по противодействию деятельности СММ ОБСЕ.
Поводом для конфликта послужила некачественно выполненная представителями тактической группы 3 полка СпН ССО задача по уничтожению средств видеоконтроля СММ ОБСЕ в районе н. п. Богдановка.
Специалистами ССО без уведомления командования 53 бригады, по личному приказу Кравченко, была выполнена огневая задача по уничтожению камеры ОБСЕ в зоне ответственности 1 механизированного батальона в районе н. п. Богдановка.
О выполненной задаче командир отряда с позывным «Крапива» в оперативном порядке с предоставлением видеоотчета доложил в штаб «ООС». Одновременно с этим от командира 53 бригады поступил доклад о выводе из строя купольной видеокамеры бригады, установленной в 500 метрах восточнее от камеры СММ ОБСЕ в н. п. Богдановка.
После выяснения истинных причин понесенного материального ущерба командир бригады Титенко приказал командирам батальонов не пропускать без его личного разрешения специалистов ССО на позиции подразделений. Кроме того, начальнику связи бригады подполковнику Загородникову поставлена задача в пятидневный срок изыскать денежные средства в размере 150 тысяч гривен и восстановить средства видеонаблюдения.
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Мероприятия по противодействию деятельности международной миссии ОБСЕ становятся поводом для конфликтов среди командиров подразделений в зоне «ООС».
Очередной инцидент произошел в зоне ответственности 10 бригады ВСУ. Командир бригады Зубанич, готовя соединение к убытию из зоны «ООС», приказал находящейся в оперативном подчинении мобильной группе РЭБ 306 батальона осуществлять круглосуточное подавление воздушных средств в зоне ответственности бригады.
Командир мобильной группы капитан Литвиненко отказался выполнять приказ Зубанича, сославшись на то, что ресурс станции РЭБ «Буковель-АД» полностью выработан и ее необходимо отправлять на регламентное обслуживание.
Командир бригады Зубанич для снятия с себя ответственности за возможное выявление сотрудниками ОБСЕ запрещенного вооружения доложил командующему ОТГ «Восток», что воздушное пространство в зоне ответственности бригады полностью доступно для противника, а командир мобильной группы РЭБ отказывается подчиняться его приказам.
После инициированного разбирательства по факту ведения огня военнослужащим 46 батальона из района ответственности 35 обрМП командир батальона «Донбасс» Власов после убытия сотрудников СБУ приказал обстрелять позиции Народной милиции ДНР из района дислокации 503 батальона.
Однако, при подъезде к месту провокации бойцы 35 бригады обстреляли автомобиль с характерными опознавательными знаками провокаторов из 46 батальона «Донбасс».
В результате инцидента смертельное ранение получил военнослужащий 54 бригады прапорщик Бут, еще один солдат Причепилов в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь Краматорска.
Власов лично пообещал командиру 503 батальона майору Сухаревскому привлечь к ответственности виновных в гибели и ранении своих подчиненных по законам военного времени.
Нарастающий конфликт между бандформированиями ВСУ не является единственной проблемой командования «ООС». Кравченко серьезно обеспокоен и увеличением числа дезертиров из зоны карательной операции. Примечателен тот факт, что на крайние меры по прекращению военной службы в рядах украинской армии идет все больше офицеров.
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Очередной случай дезертирства зафиксирован в 35 бригаде морской пехоты. На почве конфликта с командиром 137 батальона подполковником Федичевым расположение части покинул капитан-лейтенант А. Колодка.
Поводом для дезертирства стало угнетение военнослужащего на почве национальной неприязни. Капитан-лейтенант Колодка был переведен в соединение за месяц до его убытия в зону карательной операции.
Как только офицер прибыл в пункт временной дислокации, командование батальона принялось за его угнетение, аргументом для моральных унижений стал отец военнослужащего, который проживает на территории Российской Федерации в Белгороде.
Достоверно известно, что сбежавший офицер предпримет попытку пересечения государственной границы в Харьковской области. В настоящее время военнослужащего опознали сотрудники Харьковского автовокзала, которые указали на следование военнослужащего на рейсовом автобусе в направлении пограничного перехода «Гоптовка».
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За огонь по Республике: каратели и вооружение уничтожены Армией ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
С начала 7 июля боевики 93 бригады ВСУ по приказу командира бригады Брыжинского выпустили четыре артиллерийских снаряда калибра 122 мм по населенному пункту Донецкий.
В результате обстрела повреждения получили четыре жилых домостроения по адресам: ул. Шевченко, д.14, 17, 25, а также ул. Электровозная, д.12, где повреждена хозяйственная постройка и погиб домашний скот.
Кроме того, повреждена линия электропередач 110 кВт «Михайловка — Центрокуз», обесточено 220 абонентов н. п. Березовское, а также Кировский кузнечный завод «Центрокуз».
Адекватными действиями наших защитников огневая активность артиллерии была подавлена, потери противника составили: двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30.
В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БПЛА типа «Мэвик-Про», который, благодаря слаженным действиям расчетов ПВО и РЭБ «Тритон М1», был обнаружен и принудительно посажен.
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Несмотря на ужесточение командованием «ООС» контроля за сохранностью оружия, боеприпасов и военного имущества в подчиненных соединениях, уровень их хищений в подразделениях ВСУ остается стабильно высоким.
Об этом свидетельствуют доклады сотрудников ВСП, которые дежурят на временных пунктах пропуска и ежедневно выявляют по 2–3 попытки вывоза из зоны «ООС» похищенного военного имущества.
Так, 6 июля на пункте пропуска в районе н. п. Переездное задержан житель Волынской области гражданин Маркин, 1980 г. р., направлявшийся на личном автомобиле марки Ноnda Acty в город Харьков.
В ходе проверки документов Маркин предоставил правоохранителям удостоверения волонтера и сотрудника «Национального корпуса», подлинность которых вызвала сомнение у полиции. При тщательном досмотре его автомобиля были обнаружены четыре американских прибора ночного видения PVS-31.
Следует отметить, что 24 июня комплексная комиссия ОТГ «Север» выявила крупную недостачу военного имущества в подразделениях 30 бригады ВСУ, среди которого значилось шесть единиц аналогичных приборов ночного видения производства США. При этом следствию до сих пор не удалось установить виновных в утрате военного имущества.
Также нам стало известно, что 5 июля командир 30 бригады Гараз направил в управление разведки штаба ОТГ «Север» заявку на обеспечение разведывательных подразделений соединения новыми приборами ночного видения PVS-31, что указывает на договоренность Гараза с вышестоящим штабом о списании ранее похищенных приборов.
Рядовой состав украинских боевиков не отстает от своих командиров в вопросах хищения вооружения и военного имущества.
Так, комиссия штаба ОТГ «Север» во главе с начальником службы РАВ группировки выявила в 3 батальоне 25 бригады недостачу 5 тысяч патронов калибра 5×45 и 60 выстрелов ВОГ.
По результатам разбирательства установлено, что хищения осуществлялись группой военнослужащих из пяти человек, возглавляемой старшим сержантом Голубко. Злоумышленники прятали похищенные боеприпасы в схроне в районе н. п. Мироновский для последующего вывоза из зоны «ООС» и продажи.
С целью уничтожить вещественные доказательства преступники подожгли сухую траву, возникший пожар привел к подрыву боеприпасов.
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В зоне ответственности 30 бригады нами отмечена работа манёвренных групп РЭБ противника из состава 20 отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, которые осуществляли подавление каналов управления БПЛА Миссии ОБСЕ с целью скрыть факт размещения двух боевых бронированных машин в жилых районах населенного пункта Попасная.
Призываем граждан, проживающих на временно подконтрольной ВСУ территории, обо всех случаях противоправных действий украинских военнослужащих сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР.
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ВСУ нанесли удар по посёлку Донецкий и поплатились (ВИДЕО)
Украинские оккупанты обстреляли из артиллерийских орудий поселок городского типа Донецкий, повреждения получили жилые дома и линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.
«Сегодня боевики 93-й бригады вооруженных формирований Украины с направления населенного пункта Крымское подвергли обстрелу населенный пункт Донецкий из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских орудий калибра 122 мм, выпустив четыре снаряда», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве проинформировали, что «в результате обстрела повреждения получили четыре жилых домостроения по адресам: улица Шевченко, 14, 17, 25 и улица Электровозная, 12, где в результате попадания мины в хозяйственную постройку погиб домашний скот».
«Кроме того, повреждена линия электропередачи 110 кВ «Михайловка — Центрокуз», обесточено 220 абонентов населенного пункта Березовское, а также Кировский кузнечный завод «Центрокуз», — добавили в пресс-службе.
Приказ на открытие огня отдал командир 93-й бригады ВСУ полковник Дмитрий Брыжинский.
«Адекватными действиями наших защитников огневая активность артиллерии была пресечена, потери противника составили двое погибших, двое раненых, уничтожена гаубица Д-30», — заявили в Народной милиции ЛНР.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.
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