Сводки от ополчения Новороссии 08 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 6 раз нарушили режим прекращения огня.

На донецком направлении боевики 54-й бригады по приказу военного преступника Майстренко из 120-мм и 82-мм миномётов, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия обстреляли н. п. Каштановое, Спартак и район аэропорта г. Донецка.

Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность оккупантов была подавлена. Потери противника уточняются.

Все материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командира бригады Майстренко.

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Среди украинских боевиков в зоне карательной операции продолжается активизация конфликтных ситуаций между военнослужащими соседних подразделений.

Очередной случай открытой конфронтации произошел между военнослужащими ВСУ и ССО на фоне выполнения задач по противодействию деятельности СММ ОБСЕ.

Поводом для конфликта послужила некачественно выполненная представителями тактической группы 3 полка СпН ССО задача по уничтожению средств видеоконтроля СММ ОБСЕ в районе н. п. Богдановка.

Специалистами ССО без уведомления командования 53 бригады, по личному приказу Кравченко, была выполнена огневая задача по уничтожению камеры ОБСЕ в зоне ответственности 1 механизированного батальона в районе н. п. Богдановка.

О выполненной задаче командир отряда с позывным «Крапива» в оперативном порядке с предоставлением видеоотчета доложил в штаб «ООС». Одновременно с этим от командира 53 бригады поступил доклад о выводе из строя купольной видеокамеры бригады, установленной в 500 метрах восточнее от камеры СММ ОБСЕ в н. п. Богдановка.

После выяснения истинных причин понесенного материального ущерба командир бригады Титенко приказал командирам батальонов не пропускать без его личного разрешения специалистов ССО на позиции подразделений. Кроме того, начальнику связи бригады подполковнику Загородникову поставлена задача в пятидневный срок изыскать денежные средства в размере 150 тысяч гривен и восстановить средства видеонаблюдения.

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Мероприятия по противодействию деятельности международной миссии ОБСЕ становятся поводом для конфликтов среди командиров подразделений в зоне «ООС».

Очередной инцидент произошел в зоне ответственности 10 бригады ВСУ. Командир бригады Зубанич, готовя соединение к убытию из зоны «ООС», приказал находящейся в оперативном подчинении мобильной группе РЭБ 306 батальона осуществлять круглосуточное подавление воздушных средств в зоне ответственности бригады.

Командир мобильной группы капитан Литвиненко отказался выполнять приказ Зубанича, сославшись на то, что ресурс станции РЭБ «Буковель-АД» полностью выработан и ее необходимо отправлять на регламентное обслуживание.

Командир бригады Зубанич для снятия с себя ответственности за возможное выявление сотрудниками ОБСЕ запрещенного вооружения доложил командующему ОТГ «Восток», что воздушное пространство в зоне ответственности бригады полностью доступно для противника, а командир мобильной группы РЭБ отказывается подчиняться его приказам.

После инициированного разбирательства по факту ведения огня военнослужащим 46 батальона из района ответственности 35 обрМП командир батальона «Донбасс» Власов после убытия сотрудников СБУ приказал обстрелять позиции Народной милиции ДНР из района дислокации 503 батальона.

Однако, при подъезде к месту провокации бойцы 35 бригады обстреляли автомобиль с характерными опознавательными знаками провокаторов из 46 батальона «Донбасс».

В результате инцидента смертельное ранение получил военнослужащий 54 бригады прапорщик Бут, еще один солдат Причепилов в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь Краматорска.

Власов лично пообещал командиру 503 батальона майору Сухаревскому привлечь к ответственности виновных в гибели и ранении своих подчиненных по законам военного времени.

Нарастающий конфликт между бандформированиями ВСУ не является единственной проблемой командования «ООС». Кравченко серьезно обеспокоен и увеличением числа дезертиров из зоны карательной операции. Примечателен тот факт, что на крайние меры по прекращению военной службы в рядах украинской армии идет все больше офицеров.

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Очередной случай дезертирства зафиксирован в 35 бригаде морской пехоты. На почве конфликта с командиром 137 батальона подполковником Федичевым расположение части покинул капитан-лейтенант А. Колодка.

Поводом для дезертирства стало угнетение военнослужащего на почве национальной неприязни. Капитан-лейтенант Колодка был переведен в соединение за месяц до его убытия в зону карательной операции.

Как только офицер прибыл в пункт временной дислокации, командование батальона принялось за его угнетение, аргументом для моральных унижений стал отец военнослужащего, который проживает на территории Российской Федерации в Белгороде.

Достоверно известно, что сбежавший офицер предпримет попытку пересечения государственной границы в Харьковской области. В настоящее время военнослужащего опознали сотрудники Харьковского автовокзала, которые указали на следование военнослужащего на рейсовом автобусе в направлении пограничного перехода «Гоптовка».

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