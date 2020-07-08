Разрушение миропорядка

1. США теперь уже официально свалили из ВОЗ. Правда Байден уверяет, что если выберут его, то США туда вернуться.Трамп продолжает неуклюжие попытки приписать создание коронавируса Китаю, хотя и данные ученных, и факты наличия коронавируса за пределами Китая до начала эпидемии, и отсутствие прямых доказательств искусственного характера вируса – говорят явно не в пользу США. Но линия поведения выбрана, поэтому ВОЗ объявили марионеткой Китая и громко хлопнули дверью.2. Россия практически прямым текстом обвинила США в недоговороспособности и заявила, что Договор по Открытому Небу фактически обречен и продлен/сохранен не будет из-за позиции США. Разумеется, если США выходят, а страны НАТО не выходят, договор становится просто вреден для РФ, так как страны НАТО совершая полеты над РФ, могут передавать информацию США, которые не участвуя в договоре продолжат им пользоваться. Так что ДОН уже этой осенью отправиться на помойку, как до этого отправился на помойку ДРСМД.3. Китай отказался участвовать в переговорах об ограничении ядерных вооружений, если США не сократят свой арсенал до размеров китайского, либо же если Китай не увеличит размер арсенала до американского. Основа для диалога возможно появится, если США прекратят провокационные действия и продлят СНВ-3. Россия заявила, что несмотря на требования США, она не предлагала Китаю присоединяться к переговорам по СНВ-3, а просто предлагала США продлить договор. Разумеется, при таких реалиях, нет особых перспектив продления СНВ-3, хотя если победит Байден, то возможны варианты, часть функционеров Дем.партии высказываются за продление договора.На деле, мы видим последовательным слом старой системы международного права, который очевидно ускорился при Трампе, жертвами которого становятся десятилетиями существовавшие договора, а также исторически сложившиеся международные организации. Старый миропорядок уже не отвечает изменившемуся балансу сил и интересов.Новый мировой порядок будет определяться уже совсем другими договорами и скорее всего другими организациями (плюс теми старыми организациями, которые смогут пережить ломку миройстройства и приспособиться к новым реалиям, те кто не смогут, отправяться на помойку истории). Сопутствующая всему этому гонка вооружений, фрагментация мировой экономики и россыпь локальных конфликтов прилагаются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6006012.html