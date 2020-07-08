Про кино Карена Шахназарова. Календарь #LenRu
19:38. 8 июля 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Выступая на подмостках жизни и ослепленный сверкающей на переднем плане повседневностью, он [человек] всё же мудростью своего сердца всякий раз угадывает присутствие великого; хоть и незримого наблюдателя, перед которым он отвечает за требующееся от него осуществление его личного конкретного смысла жизни.