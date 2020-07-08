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Любопытный факт из биографии Путина — почему Трампу нужно быть осторожным (ИНФОГРАФИКА)

04:43. 8 июля 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Любопытный факт из биографии Путина — почему Трампу нужно быть осторожным (ИНФОГРАФИКА) | Русская весна

Почему Владимира Путина хотят видеть президентом в 29 странах мира? Вероятно, за его прагматизм, холодный расчет и умение показать своё «Я» в отстаивании государственных интересов. Многие мировые лидеры понимают, что на фоне российского лидера они выглядит блекло, некоторые его опасаются, а некоторые пытаются доминировать, сильно недооценивая главу РФ.

Всё чаще кажется, что Трамп относится к категории последних, однако один американский политик, которому довелось работать с Путиным в 90-х, решил предостеречь главу Белого дома. Демократ Дэвид Пеппер признался: «Он (Путин) сделал то, что я не смог бы сделать».

Именно он рассказал, как в 90-х работал вместе с нынешним президентом России, открыто заявив, что его нужно опасаться.

По словам Пеппера, в то время, когда отношения РФ и США не были накалены, ему довелось работать в Санкт-Петербурге, где он помогал Собчаку внедрять в городе лучшие практики.

Именно тогда он и познакомился с Владимиром Путиным, поставленным в качестве руководителя проекта, над которым работал американский политик.

Будущий глава РФ тогда показался ему «незаметным молодым человеком», на которого Пеппер явно не делал ставку. По-английски Путин не говорил, поэтому общение с ним американцы выстраивали через переводчика.

Однако настал момент, когда американский переводчик ошибся в трактовке одного сложного термина. Какого же было удивление всех, когда поправил его именно Путин, произнеся нужные слова на английском. Для Пеппера это стало немалым удивлением, ведь российский лидер показал хорошее владение английским.

А что это значило? Что он прекрасно понимал и слышал всё, не только то, что было адресовано ему лично. По признанию Пеппера, американцы понятия об этом не имели.

Неудивительно, что именно этот эпизод так сильно осел в его памяти, ведь именно тогда он понял, что тихий молодой человек не так уж и прост.

Демократ признался, что у него вздрагивает сердце, когда Трамп общается с Путиным тет-а-тет, поскольку первый вступил в игру, в которую играет хуже. Пеппер уверен, что американский лидер в каждом взаимодействии выкапывает себе яму, ещё глубже той, в которой он был до этого.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1594139376

Метки: Новости

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