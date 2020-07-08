Лукашенко раскритиковал “разбалованных” белорусских бизнесменов

“Мы сохранили контроль государства над предприятиями. Знаете, непопулярную вещь перед президентскими выборами скажу: и усилим его. Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких, и многие из них забыли, что им надо производством заниматься, бизнесом, а не другими вещами. Я это заметил. Чтобы не было больно, вы начинайте поворачивать свои головы в сторону тех, кто вам приносит блага, — к людям, которые работают в ваших фирмах и компаниях”, — сказал Лукашенко во вторник во время встречи с активом Минска. Фрагмент выступления показал телеканал ОНТ

Президент также напомнил, что в период пандемии коронавируса белорусские власти не принимали решения по закрытию ресторанов, гостиниц и других объектов. “Все (бизнесмены. — Прим. ред.) сидят и ждут, когда правительство внесет президенту на рассмотрение меры так называемой поддержки (в условиях пандемии. — Прим. ред.) для бизнеса малого, среднего и прочего”, — сказал Лукашенко. На его взгляд, предприниматели ждали, что государство “заберет (средства. — Прим. ред.) у учителей, врачей, военных из бюджета” и им поможет.

“Так вот искренне признаюсь: я специально сдерживал этот процесс и ждал, когда вы свои деньги достанете из карманов и вложите (в бизнес. — Прим. ред.). Если вы хотите бизнесом заниматься, вы, пожалуйста, занимайтесь и смотрите, чтобы ваши рабочие не были нищими. Вы сами принимаете на работу людей и, будьте добры, обеспечьте их работой и достойной зарплатой. Вот и вся реформа, ничего лишнего не прошу и не требую”, — заключил президент.