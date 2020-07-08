Лукашенко раскритиковал “разбалованных” белорусских бизнесменов
08:49. 8 июля 2020 57 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским предпринимателям следует думать о развитии бизнеса и о благосостоянии своих работников, а не заниматься “другими вещами”, передает РИА Новости.
“Мы сохранили контроль государства над предприятиями. Знаете, непопулярную вещь перед президентскими выборами скажу: и усилим его. Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких, и многие из них забыли, что им надо производством заниматься, бизнесом, а не другими вещами. Я это заметил. Чтобы не было больно, вы начинайте поворачивать свои головы в сторону тех, кто вам приносит блага, — к людям, которые работают в ваших фирмах и компаниях”, — сказал Лукашенко во вторник во время встречи с активом Минска. Фрагмент выступления показал телеканал ОНТ.
Президент также напомнил, что в период пандемии коронавируса белорусские власти не принимали решения по закрытию ресторанов, гостиниц и других объектов. “Все (бизнесмены. — Прим. ред.) сидят и ждут, когда правительство внесет президенту на рассмотрение меры так называемой поддержки (в условиях пандемии. — Прим. ред.) для бизнеса малого, среднего и прочего”, — сказал Лукашенко. На его взгляд, предприниматели ждали, что государство “заберет (средства. — Прим. ред.) у учителей, врачей, военных из бюджета” и им поможет.
“Так вот искренне признаюсь: я специально сдерживал этот процесс и ждал, когда вы свои деньги достанете из карманов и вложите (в бизнес. — Прим. ред.). Если вы хотите бизнесом заниматься, вы, пожалуйста, занимайтесь и смотрите, чтобы ваши рабочие не были нищими. Вы сами принимаете на работу людей и, будьте добры, обеспечьте их работой и достойной зарплатой. Вот и вся реформа, ничего лишнего не прошу и не требую”, — заключил президент.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/52869-lukashenko-raskritikoval-razbalovannyh-belorusskih-biznesmenov.html
Батька молодец.
,.,Привет`ствую Вас,.,
При всех его(Лукашенки)”КОСЯКАХ”…а они имеют место быть,
он,как Информированный Политик №-1(в РБ)- Понимает “О-ЧЁМ-речь”…
…Ведь ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ в стране – социум РАСКАЧАТЬ(на-бунты-ПОДНЯТЬ),
достаТОЧНО,по ВСЕЙ Белоруссии…НАЧАТЬ бизнесы ЗАКРЫВАТЬ…
[и ВСЕ,Полит-ЦУ...по "коронавирусу"...выполнять...]
[ПРЕПОДНОСЯ,что проблемы - власть,продолжает игнор,ировать...]
-> Что,по задумках КУРАТОРОВ…белорусских бизнессменнов НАЧАЛИ…
Иезуитски неЗАМЕТНО…В-ТЁМНУЮ–Использовать…ЧТОБЫ – массы оЗЛОблять?
[нет сомнений,что "ЭТО" - власти в стране,НАЧАЛИ Понимать...]
[и в итоге - Лукашенко ох НЕ зря,СТАЛ такие речи озвучивать...]
“““““
Ныне в Белоруссии – “улучшают” СОЦ-погоду в стране,
РАЗНЫМИ методами…”доброжелатели” ИЗ-ВНЕ…
Лукашенко РАЗНОГО накосячил…но нужно то Признать,
что он НЕ заинтересован – Белоруссию разрушать!
* Наоборот, он ХОЧЕТ – страну Сохранить!
Хаоса УКРАiнiзацii – он НЕ хочет(в РБ)допустить!
[но именно "ЭТО"...его Вынуждают совершить...]
И…один из таких МЕТОДОВ – бизнесменов(в РБ)- “нужным-оКОРМИТЬ”…
ЧТОБЫ в итоге Белоруссию В…УКРАiну №2 ПРЕВРАТИТЬ…!
*** а Главное ЧТОБЫ Белоруссию – Против России НАСТРОИТЬ…
“““““““““““““““
-> При ВСЕХ МИНУСАХ у Лукашенко,РАДИ Сохранения Белоруссии,
Н Е Л Ь З Я – замену НЫНЕшней(ЛАГ)власти,в стране допустить!!!
[ПОСЛЕДНЕЙ пятилетке Лукашенко в РБ - придётся БЫТЬ...]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 08-07-20.
P.S. ГЛАВНОЕ,для Белоруссии ЭТО…ОГОЛТЕЛЫЙ “МОУНИКАУ”,до власти НЕ допустить!
–> Вот “ОНИ-то” СУМЕЮТ быстро…Белоруссию В…”УКРАiну №2″ превратить…!