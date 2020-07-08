Конституция Путина – прощание с «перестройкой»

Теперь видно, что эпоха перестройки началась в апреле 1985 года (реально – в 70-ые годы в верхушке КПСС, которая решила предать страну и народ), а закончилась 1 июля 2020 года. 35 лет в России происходил вираж в сторону Запада, в результате которого государство разрушилось, и остался его стержень в ослабленном, но в целом жизнеспособном виде. Как не раз было в истории Руси-России.

Пока это не касается экономики, но уже касается политики. Следствием этого будет восстановление суверенной идеологии. И лишь после этого дело дойдёт до суверенной экономики. Ведь конструирование экономики – политический процесс, и пока тут не наведён порядок, суверенизация экономики будет немного отставать.

Путин, возвращая Россию на путь суверенитета, вырывает Россию из сферы навязанного господства Запада. Он возвращает ей не просто суверенитет, а смысл. Смысл борьбы, смысл жизни. Институты, партии, облицовка — вторична. Главное – цементный стержень идеи.

Тогда Запад стал главным арбитром и судьёй всему происходящему в России. И чтобы это стало возможным, разрушили КПСС, страну, СЭВ и социализм. Утрата суверенитета – первична, разгром советских институтов – вторичен. Утрата смысла жизни и борьбы – первична, предательство и вырождение – вторично.

Главным смыслом перестройки было не разрушение социализма, СССР и КПСС, а уход под Запад в идейном и духовном аспекте. Слом коммунистического проекта самой элитой. Ее «лучшими» представителями. Операция «Отречение».

Голосованием по поправкам к Конституции подведена черта под эпохой перестройки в России . Неправильно думать, что перестройка закончилась с уходом Горбачёва и приходом Ельцина. Уход Горбачёва не изменил краеугольных принципов перестройки, отлитых в ельцинской Конституции 1993 года. Перестройка в России растянулась на срок правления четырех президентов – Горбачёва, Ельцина, Путина, Медведева и снова Путина. И только сейчас Путин изменением Конституции закрыл эту эпоху.



Именно в силу этой жизнеспособности удалось переболеть прозападным либерализмом и выйти ослабевшими, но живыми. После чего закрыть эпоху перестройки и начать восстанавливать по крупицам разрушенное здание Большой исторической России, доставшейся нам от предков и погубленной нашими руками.

Бессмысленно гадать, какой облик примет Россия, отдаляясь от Запада и возвращаясь к своим корням. Очевидно, будут востребованы все выигрышные практики – и имперские, и советские, и даже те, что достались в наследство от перестройки.

Естественно, останется то, что называлось гласностью – политическая цензура уже не возможна.

Будут востребованы некоторые вполне рабочие советские методы госуправления и хозяйствования. Произойдёт некоторый сплав православия и социализма как основы имперской государственности. Синтез – это естественный процесс эволюции систем, снимающий противоречия тезиса и антитезиса. Диалектику пока отменить не удалось никому.

Смысл голосования по Конституции – не обнуление сроков Путина и даже не национализация элиты и восстановление приоритета национального права над международным. Смысл — в закрывании эпохи перестройки. Обнулить её в силу глобальности последствий не получится, а вот завершить можно. Именно это и произошло 1 июля 2020 года, хотя пока мало кто это осознаёт, утопая в деталях и нетерпеливо ожидая назавтра сбора вчера посаженного урожая.

Время жатвы ещё не пришло, только окончилось время сева. Надо запастись терпением и ждать всхода колосьев. Те злаки, которые прорастут из путинской Конституции, пожинать будут позже, отделяя зёрна от плевел и питая государственность. Путин был первым, кто закрыл эпоху Горбачёва. Конечно, он не планировал это делать, когда получал Россию из рук Ельцина. Но получилось только сейчас, когда для этого пришло время.

Конец одного есть начало другого, сошедшихся в одной точке в момент перехода. В христианстве есть такой праздник, называемый Сретенье. Это окончание Ветхого Завета и начало Нового. Старец Симеон увидел рождённого Спасителя и оставил этот мир, став символом перехода эпох. Таким Сретеньем в России стал день 1 июля – без преувеличения. Мы поймём это немного позже, когда большое увидится на расстоянии.

Наверное, изменение Конституции как завершение в России эпохи перестройки и является главной Миссией Путина, ради которой он пришёл в этот мир. Ничего более значимого сделать уже невозможно. Всё, что было прежде, было подготовкой к этому событию. Всё, что будет позже – его следствие.

Режиссёрский анализ пьесы использует приём мысленного устранения события для понимания того, как оно повлияло на дальнейшие поступки героев. В момент события этого не видно, это раскрывается потом. В фильме «Жестокий романс» (его помнят больше, чем «Бесприданницу» Островского) таким ключевым моментом является приезд Паратова. Именно после него всё поворачивается к роковой развязке. Это главное событие пьесы, а не всё предшествовавшее или последующее.

В судьбе Путина такой кульминацией является голосование по Конституции. Это пробивание завала на пути русла реки российской истории. Теперь её течение обретает свободу и естественность, устраняя гнилостные запруды и зловонные лакуны перестроечного распада. Ещё будут у нас громкие политические события. Но они будут следствием реформы Конституции, её развитием, без которой они бы не произошли. Именно поэтому олени и бьют копытом, понимая, что их время уходит.

Можно уверенно сказать, что ничего более важного за последние 35 лет в России не произошло. И мы участвовали в этом. Мы делали историю России своими руками. Возможно, это акт покаяния за участие в поддержке или непротивлении «перестройке». В любом случае – за заблуждения, иллюзии, наивность и непонимание сути этого мира.

Мы открыли это, и мы это закрыли. Перестройка закончилась 1 июля 2020 года. От Горбачёва до Путина – таким будет в глазах потомков этот исторический промежуток, осмысливать который будут многие поколения потомков уже после нас.



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