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Грузия будет сажать за «неправильные» карты (ФОТО)

09:00. 8 июля 2020 49 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Грузия будет сажать за «неправильные» карты (ФОТО) | Русская весна

В Грузии начнут сажать и штрафовать за изготовление или использование «неправильных» географических карт. 

Так, отныне согласно вступившей 2 июля в законную силу поправке к Уголовному кодексу Грузии, граждане будут оштрафованы или лишены свободы на срок до двух лет за изготовление, производство, рекламу, использование карт Грузии, на которых будет отсутствовать какой-либо из перечисленных регионов или объектов: Абхазия, Аджария, Южная Осетия, а также храмовый комплекс Давид-Гареджи.

Оговаривает поправка изготовление, массовое производство, рекламу, использование, ввоз или вывоз из страны, а также продажу таких «неправильных» карт, а также предметов с таким изображением (футболки, чашки и проч.).

Текст поправки гласит, что штрафа или тюремного заключения можно избежать, если добровольно сдать «неправильную» карту до начала расследования.

Давид-Гареджи — это древние монастыри, из-за которых Грузия и Азербайджан не могут договориться о границе. Храмовый комплекс разделён между двумя странами и азербайджанские пограничники периодически не пускают паломников-христиан, например, в монастырь Удабно.

Этот территориальный конфликт длится с 1920-х годов. При формировании границ закавказских советских республик храмовый комплекс оказался по обе стороны новой границы — монастырь Бертубани отошёл Азербайджану (современная Грузия не признаёт этого), а Удабно и Чичхитури — в пограничной зоне.

Как сообщала «Русская Весна», на днях политическая партия Захара Прилепина выступила с предложением провести общероссийский референдум о включении в состав России республик Донбасса, Абхазии и Южной Осетии. Но власти Абхазии отреагировали довольно резко, заявив, что республика является независимым государством.

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Грузия будет сажать за «неправильные» карты (ФОТО) | Русская весна
Грузия будет сажать за «неправильные» карты (ФОТО) | Русская весна
Грузия будет сажать за «неправильные» карты (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1594187584

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15909 11223
    Владимир 8 июля 2020 в 11:28

    ” Как сообщала «Русская Весна», на днях политическая партия Захара Прилепина выступила с предложением провести общероссийский референдум о включении в состав России республик Донбасса, Абхазии и Южной Осетии. Но власти Абхазии отреагировали довольно резко, заявив, что республика является независимым государством.”
    Конечно, они же не дураки,а Захарка дурачок “общероссийский референдум” о присоединении каких то территорий имеющих статус “независимых” по другому называется “аннексией”.Допился уже “патриот”.

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