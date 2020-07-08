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Границы России 850-2020

08:05. 8 июля 2020 137 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Книжное издательство "Руниверс" выпустило большой проект "Границы России 850-2020", где на интерактивной карте показано измененией границ нашего государства с 850 по 2020-й год. По мере того, как двигается ползунок временной шкалы, на карте появляются новые основанные города, меняющиеся зоны влияния или спорные территории, краткие исторические справки правителей.
Есть также возможность давать ссылку на карту с конкретным годом

Позалипать можно вот тут https://map.runivers.ru/?year=850

Есть также интересная инфографика, которая прилагается к проекту.






Тут еще прилагается справочный материал по каждому княжеству. Смотреть https://runivers.ru/doc/rusland/zemli-i-knyazhestva/

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6005600.html

Метки: география, история, карты, российская империя, Россия, руниверс, ссср

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