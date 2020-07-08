Белград горит и бушует: сербы протестуют против комендантского часа (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера вечером в Белграде вспыхнули массовые беспорядки после того, как власти Сербии ввели комендантский час, действие которого распространяется по всей стране.

К такой мере пришлось прибегнуть из-за очередной вспышки коронавируса.

Но тысячи людей, которые собрались в центре столицы, с властями были не согласны. Они буквально пошли в атаку на полицейские заграждения.

Протестующие сожгли три полицейских автомобиля и пошли на штурм парламента республики — им даже удалось прорваться в холл здания. Силовики ответили слезоточивым газом и дубинками. Начался жёсткий разгон протеста, сотни человек были задержаны и помещены под стражу.

Сегодня всех студентов и «неравнодушных» вновь призывают выйти на площадь к зданию парламента. Полиция, надо думать, тоже будет подготовлена.

По состоянию на 8 июля всего в Сербии выявлено 16 719 случаев заражения коронавирусом. Умерло 330 человек, излечилось — 13 366.

Сейчас болеет 3023 человека, из них в критическом состоянии — 110. Население Сербии составляет 7 186 862 человека (по данным переписи 2011 г.)

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