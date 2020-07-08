1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 5



01. Нина Андреева, учительница,критиковавшая перестройку и гласность в письме в газету «Советская Россия»



02. Юрий Чурбанов в суде



03. Борис Немцов, 9 мая



04. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев прибыл на Чернобыльскую АЭС. 23 февраля



05. Братеево, Митинг в поддержку Бориса Ельцина



06. Встреча избирателей с хоккеистом Анатолием Фирсовым, избранным народным депутатом Советского Союза



07. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с народным депутатом, театральным режиссером Марком Захаровым



08. Главный редактор газеты «Московские новости» Егор Яковлев



09. Жители Дзержинского района г. Москвы собираются на предвыборный митинг для выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР



10. Плакат «бей ногами статью 6» на демонстрации против статьи шестой, закрепляющей доминирование Коммунистической партии



11. Людмила Алексеева и Андрей Сахаров на митинге возле Академии наук, апрель 1989



12. Митинг возле Академии наук, апрель



13. Митинг избирателей в поддержку оппозиционера Бориса Ельцина



14. Москва, Страстной бульвар



15. Москва. Люди собираются на митинг в поддержку Бориса Ельцина во время избирательной кампании.



16. Москва. Процесс выдвижения кандидатов в народные депутаты Советского Союза



17. Мурманск. Родственники погибших моряков во время траура по экипажу затонувшей советской подводной лодки К-278 «Комсомолец»



18. Портрет двух православных священников и монахини в Елоховском соборе



19. Саша Соколов и Белла Ахмадулина



20. Принцесса Таиланда Гальяни Вадхана обменивается рукопожатием с Валентиной Терешковой во время их официальной встречи



21. Леонид Леонов в кабинете. 26 мая



22. Специальный следователь Тельман Гдлян



Источник: https://humus.livejournal.com/7301521.html