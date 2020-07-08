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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 5

10:06. 8 июля 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


01. Нина Андреева, учительница,критиковавшая перестройку и гласность в письме в газету «Советская Россия»


02. Юрий Чурбанов в суде


03. Борис Немцов, 9 мая


04. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев прибыл на Чернобыльскую АЭС. 23 февраля


05. Братеево, Митинг в поддержку Бориса Ельцина


06. Встреча избирателей с хоккеистом Анатолием Фирсовым, избранным народным депутатом Советского Союза


07. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с народным депутатом, театральным режиссером Марком Захаровым


08. Главный редактор газеты «Московские новости» Егор Яковлев


09. Жители Дзержинского района г. Москвы собираются на предвыборный митинг для выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР


10. Плакат «бей ногами статью 6» на демонстрации против статьи шестой, закрепляющей доминирование Коммунистической партии


11. Людмила Алексеева и Андрей Сахаров на митинге возле Академии наук, апрель 1989


12. Митинг возле Академии наук, апрель


13. Митинг избирателей в поддержку оппозиционера Бориса Ельцина


14. Москва, Страстной бульвар


15. Москва. Люди собираются на митинг в поддержку Бориса Ельцина во время избирательной кампании.


16. Москва. Процесс выдвижения кандидатов в народные депутаты Советского Союза


17. Мурманск. Родственники погибших моряков во время траура по экипажу затонувшей советской подводной лодки К-278 «Комсомолец»


18. Портрет двух православных священников и монахини в Елоховском соборе


19. Саша Соколов и Белла Ахмадулина


20. Принцесса Таиланда Гальяни Вадхана обменивается рукопожатием с Валентиной Терешковой во время их официальной встречи


21. Леонид Леонов в кабинете. 26 мая


22. Специальный следователь Тельман Гдлян

Источник: https://humus.livejournal.com/7301521.html

Метки: история, Россия, фото

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