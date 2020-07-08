1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 5
01. Нина Андреева, учительница,критиковавшая перестройку и гласность в письме в газету «Советская Россия»
04. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев прибыл на Чернобыльскую АЭС. 23 февраля
05. Братеево, Митинг в поддержку Бориса Ельцина
06. Встреча избирателей с хоккеистом Анатолием Фирсовым, избранным народным депутатом Советского Союза
07. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с народным депутатом, театральным режиссером Марком Захаровым
08. Главный редактор газеты «Московские новости» Егор Яковлев
09. Жители Дзержинского района г. Москвы собираются на предвыборный митинг для выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР
10. Плакат «бей ногами статью 6» на демонстрации против статьи шестой, закрепляющей доминирование Коммунистической партии
11. Людмила Алексеева и Андрей Сахаров на митинге возле Академии наук, апрель 1989
12. Митинг возле Академии наук, апрель
13. Митинг избирателей в поддержку оппозиционера Бориса Ельцина
15. Москва. Люди собираются на митинг в поддержку Бориса Ельцина во время избирательной кампании.
16. Москва. Процесс выдвижения кандидатов в народные депутаты Советского Союза
17. Мурманск. Родственники погибших моряков во время траура по экипажу затонувшей советской подводной лодки К-278 «Комсомолец»
18. Портрет двух православных священников и монахини в Елоховском соборе
19. Саша Соколов и Белла Ахмадулина
20. Принцесса Таиланда Гальяни Вадхана обменивается рукопожатием с Валентиной Терешковой во время их официальной встречи
21. Леонид Леонов в кабинете. 26 мая
22. Специальный следователь Тельман Гдлян