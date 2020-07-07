“У белых скоро лопнет терпение. И нам крышка”: Что думают о погромах в США сами чернокожие

Вот уже месяц в Штатах бушуют уличные беспорядки, вызванные гибелью чернокожего наркомана и грабителя Джорджа Флойда. И если кто-то полагает, что властям удалось их обуздать угрозами ввести в дело Национальную гвардию, то это – заблуждение. Движение Black Lives Matter просто периодически берёт паузу, чтобы дать новый выплеск с появлением очередного повода. Но уже появились сигналы, свидетельствующие о том, что белых начинает утомлять вся эта история, когда их заставляют выносить унижения – вставать на колени, целовать грязные ботинки толпы и позволять себя грабить.

А поводы, один за другим, подкидывают сами пресловутые “толеранты”, прогибаясь под формируемое общественное мнение, в основу которого выдвинут постулат о том, что чёрных постоянно притесняют и они живут в положении людей второго сорта. Причём не только в Соединённых Штатах, но и вообще по всему миру.

Пора бы уже и Белый дом переименовать: очень уж ущемляет права чернокожих

И вот, пожалуйста, – знаменитый производитель гарниров и соусов Uncle Ben’s объявляет о том, что уберёт логотип с изображением доброго престарелого негра, который “поселился” на фирменных коробках компании с 1946 года. Поскольку, оказывается, само слово uncle, то есть “дядя” или “дядюшка”, заимствовано с тех времён, когда южане-рабовладельцы обращались так к своим слугам.

Пока, правда, не сообщалось, будут ли добавлять соответствующие красители для риса и пюре, дабы их вид не оскорблял темнокожих покупателей.

По той же причине решили переделать свои аттракционы парки Disney, в которых используются персонажи из рассказов про Братца Кролика, ведь там фигурирует негр Дядюшка Римус.

А потому что – расизм, сами (!) объяснились владельцы парков. И сообщили, что сделают взамен другой аттракцион – “Принцесса и лягушка”, главной героиней которого станет принцесса-негритянка. И вовсе не оттого, что она чёрная, не подумайте, а поскольку этот персонаж будет символизировать “современный тип женщины, добившейся успеха”. А потому что – расизм, сами (!) объяснились владельцы парков. И сообщили, что сделают взамен другой аттракцион – “Принцесса и лягушка”, главной героиней которого станет принцесса-негритянка. И вовсе не оттого, что она чёрная, не подумайте, а поскольку этот персонаж будет символизировать “современный тип женщины, добившейся успеха”.

Странно, конечно, что её не решили сделать каким-нибудь престарелым трансгендером вдобавок.

А белые актёры из “Симпсонов” не будут больше озвучивать героев мультика (оставим в сторону сейчас морализм о самом изделии) другой расы.

Упаковки для бытовой химии активно переделывают, убирают всё, что хоть как-то указывает на расовость.

Война с памятниками – вообще отдельная тема.

Ряд наблюдателей шутят, что буйная зараза по уничтожению безмолвных статуй докатилась до Штатов с Украины, Польши и Чехии, где националисты ломают всё, что попадётся под руку.

Но это не вполне корректно.

Эти мерзавцы хоть как-то пытаются оправдать своё неприкрытое варварство псевдоидеологией.

Те же, заокеанские, просто ломают и крушат.

Пострадали монументы президенту конфедератов Джефферсону Дэвису, президенту США Томасу Джефферсону (оба рабовладельцами были, а как же!), разработчику одной из наиболее действенных систем освобождения негров, оставившему значительную часть своего состояния на строительство школ для бедных детей Джону МакДонафу (по той же причине, хотя в “его” школы ходили и чёрные ученики). И даже мореплавателя и открывателя Америки Христофора Колумба не пожалели – он же в геноциде коренного населения участвовал, мол.

Удивительно, что на фоне происходящего никто пока не додумался переименовать резиденцию президента США в Вашингтоне: название “Белый дом”, согласитесь, звучит вызывающе. Как бы не пришлось его перекрашивать.

А полиция, тем временем, уже просто боится вмешиваться: слишком наглядным получился пример с нейтрализацией пресловутого Джорджа Флойда – типа, у которого за спиной несколько уголовных дел, употребление наркотиков, чья смерть, к слову, наступила, как позже выяснилось, на фоне осложнений из-за передозировки.

Но кого это интересует?

Понятно, что американские власти пытаются реагировать: угрожают и Нацгвардию пустить в ход, и наказания за порчу памятников ужесточить (хоть и согласились на демонтаж конной статуи президенту Теодору Рузвельту в Нью-Йорке), и так далее.

Но пока баланс сил, в виде потакания причудам “униженным афроамериканцам”, не на их стороне.

“Безумцам терять нечего. Нам – есть”

Зато заканчивается запас терпения у самих белых: всё-таки не особо приятно бухаться на колени перед сборищем оголтелых чернокожих балбесов, требующих извинений (уже не за Флойда, а за все “унижения чёрных”) у любого, на кого они обратили внимание.

“Честно говоря, сейчас уже страшно на всё это смотреть. Просто потому, что это не может продолжаться бесконечно. Чёрных в США намного меньше, чем белых. И как бы не дошло до обратных погромов”, – признался Царьграду Майкл Д., чернокожий водитель логистической компании.

По его словам, среди самих темнокожих есть чёткое деление на тех, кто просто наблюдает, и тех, кто непосредственно участвует.

В первые дни, когда начинались акции протеста, всё напоминало безумство, когда по улицам идёт огромный поток афроамериканцев и сносит на пути всё, что попадается. Мы видели это из своих окон. Кто-то из наших тогда сказал, типа, пойдём, присоединимся. Но почти никто не согласился. Казалось, что вот-вот появится полиция, солдаты и всех раскрошат. Этого не случилось. Но мы же понимаем, что им – тем, кто бунтует, – терять нечего. А нам – есть, – говорит он.

И основания для беспокойства у таких, как он, действительно имеются. Потому что появились прецеденты, когда белые американцы стали отвечать силой на силу.

Вспомнить, скажем, как с десяток выходцев из России отстояли ресторан “Пушкин” в Сан-Диего, встав возле него с оружием: и толпа, беснуясь, протопала мимо, не решившись атаковать.

А видео из Сент-Луиса (штат Миссури), где супружеская пара возле своего очень не бедного особняка не пускает на его территорию бесноватых (мужик с автоматом, его жена – с небольшим пистолетиком), уже получило массу репостов в соцсетях.

Два очень наглядных примера того, что беспредельщики трусливо поджимают хвост, когда чувствуют, что им могут ответить по-серьёзному.

Чернокожие сильны, когда они идут толпой. А силы боятся

Абсолютный численный перевес, к слову, на стороне белых. Согласно данным переписи населения Соединённых Штатов, их там почти в шесть раз больше, чем чернокожих – 223 млн и 39 млн, соответственно.

Суть в том, что основная доля американцев привыкла жить “по закону”, которому они обязаны подчиняться. И они ждут, что закон их защитит. А очень значительная часть условно коренного населения из темнокожих (далеко не все, конечно) точно так же привыкла его, закон то есть, игнорировать. Они существуют на пособия, которые им платит государство, проживая компактно в своих кварталах, где плевать хотели на все “условности”. Там колоссальный уровень преступности на фоне невероятной нищеты,

– объясняет социолог Денис Николаев, много лет проработавший в США.

Он вспоминает, как однажды, в конце нулевых, ему с товарищем довелось заехать в знаменитый Гарлем, и темнокожие парни спокойно курили “травку” напротив полицейского участка, а потом настойчиво начали предлагать им купить пистолет.

“Им реально нет никакого дела до полиции, потому что там, во-первых, в основном тоже работают темнокожие, а во-вторых, так в этом районе привыкли жить всегда. И их обычное состояние – действовать толпой, когда у них численное преимущество”, – продолжает Николаев.

И такие кварталы с преимущественным (подавляющим) чернокожим населением существуют во многих крупных городах. Низкий уровень жизни, слабое школьное образование, соответственно, закрывают путь наверх, на приличные места, для большинства жителей. И они, в свою очередь, пополняют армию бездельников.

“Все ждут, пока Трамп сморозит глупость”

Другая категория, которая не участвует в погромах, большей частью, приезжие – трудовые мигранты, которые вырвались из куда более ужасающей нищеты и прибыли зарабатывать. У них нет пособий по безработице, они живут на птичьих правах и вообще просто благодарны, что им дали возможность въехать в США.

“Заметьте, кстати, весь беспредел происходит в основном на севере, в центральных штатах страны, а вот на юге, где традиционно больше проживает белых, такого крайне мало. Почему? А потому что там подобные попытки обернутся резкой ответной реакцией, очень жёсткой”, – отмечает эксперт.

Он не сомневается, кстати, что эта история с выступлениями на расовой почве имеет исключительно политическую подоплёку и направлена против Трампа, известного своими резкими высказываниями.

Уверен, что неколько десятков, как минимум, человек внимательно мониторят все его выступления и посты в Твиттере, чтобы сразу макнуть его головой в любой некорректный пассаж – или такой, который можно интерпретировать таким образом. Дональд Трамп, все это знают, очень импульсивный, и оттого способен на подобные вещи. Ждут, пока сморозит глупость. Пока что, каким-то чудом, ему почти удалось избежать этого, – полагает Денис Николаев.

По всей видимости, администрация Трампа решила не закручивать гайки и спустить ситуацию на тормозах – по крайней мере, до 3 ноября: на эту дату назначены выборы президента Соединённых Штатов.

“Не знаю, сколько времени ещё пройдёт, чтобы обычные американцы восстали против этого безумства: пока, видимо, не произошло что-то такое, из ряда вон, когда гордость и просто страх за свою жизнь не заставит белых отвечать. И я бы не хотел в это время оказаться в США”, – резюмирует социолог.

Александр Степанов

Источник: http://voicesevas.ru/news/52846-u-belyh-skoro-lopnet-terpenie-i-nam-kryshka-chto-dumayut-o-pogromah-v-ssha-sami-chernokozhie.html