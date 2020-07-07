Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2020
- 15:17 ВСУ потеряли 9 человек за сутки: сводка с Донбасса.
- 14:10 «Горловка подверглась очередному варварскому обстрелу», — мэр Приходько (ВИДЕО).
- 13:41 Экстренное заявление: артиллерия и ПВО ЛНР отражают агрессию врага (ФОТО).
- 03:00 Провал спецоперации на Донбассе не остановил горе-специалистов ВСУ.
- 01:00 Украина изучает вопрос введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс.
ВСУ потеряли 9 человек за сутки: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня.
На горловском направлении боевики 35-й бригады под личным руководством военного преступника Паласа из крупнокалиберной артиллерии и минометов, обстреляли микрорайон «Комсомолец» г. Горловки, н. п. Широкая Балка, Зайцево и район шахты им. Гагарина.
В результате обстрела микрорайона «Комсомолец» в н. п. Горловка зафиксировано повреждение остекления здания насосной станции КП «Компания “Вода Донбасса”» и линии трубопровода, также в результате повреждения ЛЭП была обесточена пожарная часть № 23 по ул. Молокова, д. 9 и семь трансформаторных подстанций в районе шахты «Комсомолец», более 600 абонентов оставались без электроснабжения и более 3 000 без водоснабжения.
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Благодаря работе оперативных служб, в настоящее время энергоснабжение и водоснабжение восстановлено.
За сутки потери в живой силе противника составили 9 человек: трое — погибли, шестеро — ранены.
С начала текущих суток боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука из гранатометов и стрелкового оружия два раза обстреляли район аэропорта г. Донецка.
Все материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командира бригады Паласа.
В ходе проведения разбирательства по факту открытия артиллерийского огня с позиций 35-й бригады по жилым районам Горловки сотрудниками СБУ совместно с представителями командования ВМСУ установлена конфликтная ситуация между соседствующими бригадами ВСУ. Поводом для разногласий служат постоянные обстрелы Республики из зоны ответственности соседнего подразделения.
Командир 35-й бригады Палас сообщил сотрудникам СБУ о ведении военнослужащими батальона «Донбасс-Украина» беспорядочной стрельбы в направлении позиций Народной милиции, тем самым провоцируя ведение ответного огня по позициям 503-го батальона бригады.
Палас также отметил, что уже неоднократно обращался к командиру 54-й бригады Майстренко с требованием повлиять на подчиненных, регулярно нарушающих режим прекращения огня.
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В ходе работы сотрудников СБУ в 46-м батальоне «Донбасс-Украина» установлено, что накануне чрезвычайного происшествия в 35-й бригаде с открытием артиллерийского огня на позиции батальона приезжали представители литовской волонтерской организации Blue/Yellow, которые передали в качестве гуманитарной помощи дорогостоящее иностранное оборудование для ведения снайперской стрельбы.
В благодарность за предоставленную помощь командир батальона Власенко предоставил иностранным волонтерам возможность опробовать на деле переданное оборудование.
Примечателен тот факт, что с целью исключения ответного огня по своим позициям, стрельбу по территории Республики Власенко организовал из района вблизи позиций 503 батальона 35 бригады.
Исходя из сложившейся обстановки, командующий «ООС» приказал командиру 54-й бригады в срок до 10 июля произвести ротацию военнослужащих батальона «Донбасс-Украина» на позиции 42 омпб.
Наряду с боевыми потерями, в подразделениях ВСУ продолжается рост небоевого травмирования из-за нарушений требований во время занятий по боевой и специальной подготовке.
Очередной жертвой преступной халатности стали инструктор по инженерной подготовке полка «Азов» подполковник О. Кращаница и его ученик военнослужащий 10-й бригады солдат Поддубный.
Так, во время проведения занятий по разминированию, в нарушение всех регламентирующих документов и инструкций, подполковник для полноты ощущений обучаемого солдата установил боевую противопехотную мину ОЗМ-72, при этом ошибочно перевел дистанционно управляемый взрыватель в боевое состояние.
В результате халатных действий произошла ее детонация, от осколков которой военнослужащие получили тяжелые ранения. Подполковник Кращаница от полученных ранений скончался в медчасти тренировочной базы, а солдат Поддубный в крайне тяжелом состоянии доставлен в ВМГ г. Мариуполя.
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Примечателен тот факт, что командование «ООС» спустя два часа после инцидента по традиции сразу нашло виновных в причастности к смерти военнослужащего, заявив о его гибели в результате якобы обстрела из 120-мм миномета.
Однако в наспех подготовленной сводке штаба «ООС» по состоянию на 18:00 6 июля об обстреле из 120-мм минометов речи вообще не идет. Одновременно с этим, офицерами сводного отряда 83 центра ИПсО активно распространяется материал о смерти военнослужащего полка «Азов» в результате болезни.
Данные расхождения лишь в очередной раз подтверждают декларируемую ложь командования «ООС» с целю сокрытия от общественности истинных причин гибели подчинённых.
Украинские каратели терроризируют не только жителей Республики своими обстрелами, но и мирных жителей, проживающих на временно подконтрольных Украине территориях.
Так, националисты батальона «Айдар» держат в страхе жителей н. п. Новотроицкое. Только за последнюю неделю на военнослужащих со стороны местного населения подано более десяти заявлений в отдел полиции, из которых семь заявлений по фактам нанесения телесных повреждений, три — на кражу алкоголя и продуктов из магазинов «Алсия» и «Мальва», два заявления на попытку завладения личным транспортом от водителей такси, одно заявление на попытку изнасилования.
Из-за бездействия правоохранительных органов жители поселка обратились на горячую линию МО Украины и штаба «ООС», а также выдвинули условие главе сельского поселения с требованием убрать националистов из населенного пункта.
Учитывая сложившуюся социальную напряженность, командованию 53-й бригады приказано в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о выводе батальона «Айдар» на третью линию обороны с полным запретом военнослужащим ношения огнестрельного оружия.
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«Горловка подверглась очередному варварскому обстрелу», — мэр Приходько (ВИДЕО)
Мэр Горловки Иван Приходько рассказал о последствиях варварского обстрела украинских карателей, в результате которого сотни жителей остались без электричества и водоснабжения.
«Вчера Горловка подверглась очередному варварскому обстрелу. ВСУ били исключительно по объектам инфраструктуры… Я хочу вам показать, что натворила украинская армия.
Попасть на территорию компании „Вода Донбасса“ удалось только сегодня, после разминирования. Били исключительно по каналу, более 40 осколочных попаданий в водовод, который питает исключительно Донецк и Республику… Устраняем последствия, на протяжении двух километров повреждён канал», — сообщил глава администрации Горловки.
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Экстренное заявление: артиллерия и ПВО ЛНР отражают агрессию врага (ФОТО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ЛНР.
Украинские террористы вновь вероломно применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение против мирного населения ЛНР.
Боевики 93-й бригады ВСУ с направления н. п. Крымское подвергли обстрелу н. п. Донецкий из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских орудий калибра 122 мм, выпустив четыре снаряда.
В результате обстрела повреждения получили четыре жилых домостроения по адресам: ул. Шевченко, д.14, 17, 25 и ул. Электровозная, д.12, где в результате попадания мины в хозяйственную постройку погиб домашний скот.
Кроме того, повреждена линия электропередач 110 кВт «Михайловка — Центрокуз», обесточено 220 абонентов н. п. Березовское, а также Кировский кузнечный завод «Центрокуз».
Адекватными действиями наших защитников огневая активность артиллерии была пресечена, потери противника составили двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30.
В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БПЛА типа «МЭВИК-ПРО».
Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО и средств РЭБ «Тритон М1» нарушитель воздушного пространства был обнаружен и принудительно посажен.
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Провал спецоперации на Донбассе не остановил горе-специалистов ВСУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
В связи с провальной попыткой пропагандистов из 74 Центра ИПсО и прокуратуры «Луганской области» распространить информацию о якобы причастности НМ к минированию подконтрольных Украине территорий, с использованием запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин, командующий «ООС» отдал распоряжение усилить качество подготовки подобных материалов.
Для оказания профессиональной помощи горе-пропагандистам противника приглашены специалисты телеканала «ICTV».
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Кроме того, в зонах ответственности 25, 30 и 93 бригад продолжается работа съемочных групп телеканалов «1+1» и «5 канал» по освещению показного разминирования.
В связи с тем, что подобные демонстративные действия никак не влияют на стабильно высокий уровень минной опасности, призываем жителей прифронтовых районов Украины сохранять осторожность при передвижении.
Напоминаем, что, по официальным данным украинской стороны, с начала конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах, установленных украинскими карателями, погибло свыше тысячи гражданских лиц и более полутора тысяч получили ранения.
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Украинское военное командование готовится доукомплектовать бригады ВСУ выпускниками Национальной академии Сухопутных войск, число которых в 2020 году составило 654 лейтенанта.
При их равномерном распределении между подразделениями ВСУ, процент укомплектованности соединений офицерским составом повысится до 48%.
Данные изменения не улучшат качество прохождения службы в украинских подразделениях, но позволят на один-два месяца перекрыть статистику увольнений, гибели, травматизма и дезертирства среди личного состава ВСУ.
По прибытии на место службы лейтенанты будут поставлены перед выбором: «добровольно» отправиться в зону «ООС» или получить «волчий билет».
При этом для командиров подразделений в зоне «ООС» лейтенанты представляют интерес не как боевая единица, а как возможность повесить недостачу похищенного вооружения и военного имущества на неопытного офицера.
Подобная схема широко применяется во всех соединениях ВСУ и является основным фактором удержания военнослужащих в рядах ВСУ.
Из двадцати двух лейтенантов ВСУ 2019 года выпуска, которые были направлены для прохождения службы в подразделения ОТГ «Север», осталось шестнадцать человек. Троих больше нет в живых по различным причинам, двое находятся под следствием и один числится самовольно оставившим часть.
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С целью недопущения вскрытия запрещенной техники противник продолжает препятствовать работе БПЛА ОБСЕ.
В зоне ответственности 30-й бригады, в районе н. п. Золотое, зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, по данным из штаба «ООС», командование признало, что ПТРК является эффективным и безнаказанным способом уничтожения видеокамер Миссии ОБСЕ, для чего в распоряжение 2 батальона 25 бригады в районе н. п. Счастье дополнительно выделено две единицы комплекса «Стугна-П».
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Украина изучает вопрос введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс
Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина рассматривает вариант введения миротворческой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбасс. Мандат ОБСЕ позволяет подобные миссии.
«Миротворцы — это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально юридически это возможно», — сказал Резников.
По его словам, это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона, но «этот момент в переговорах еще не наступил».
«Главное, чтобы все к этому сегодня были готовы», — подчеркнул Резников.
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