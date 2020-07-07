Сводки от ополчения Новороссии 07 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня.

На горловском направлении боевики 35-й бригады под личным руководством военного преступника Паласа из крупнокалиберной артиллерии и минометов, обстреляли микрорайон «Комсомолец» г. Горловки, н. п. Широкая Балка, Зайцево и район шахты им. Гагарина.

В результате обстрела микрорайона «Комсомолец» в н. п. Горловка зафиксировано повреждение остекления здания насосной станции КП «Компания “Вода Донбасса”» и линии трубопровода, также в результате повреждения ЛЭП была обесточена пожарная часть № 23 по ул. Молокова, д. 9 и семь трансформаторных подстанций в районе шахты «Комсомолец», более 600 абонентов оставались без электроснабжения и более 3 000 без водоснабжения.

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Благодаря работе оперативных служб, в настоящее время энергоснабжение и водоснабжение восстановлено.

За сутки потери в живой силе противника составили 9 человек: трое — погибли, шестеро — ранены.

С начала текущих суток боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука из гранатометов и стрелкового оружия два раза обстреляли район аэропорта г. Донецка.

Все материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командира бригады Паласа.

В ходе проведения разбирательства по факту открытия артиллерийского огня с позиций 35-й бригады по жилым районам Горловки сотрудниками СБУ совместно с представителями командования ВМСУ установлена конфликтная ситуация между соседствующими бригадами ВСУ. Поводом для разногласий служат постоянные обстрелы Республики из зоны ответственности соседнего подразделения.

Командир 35-й бригады Палас сообщил сотрудникам СБУ о ведении военнослужащими батальона «Донбасс-Украина» беспорядочной стрельбы в направлении позиций Народной милиции, тем самым провоцируя ведение ответного огня по позициям 503-го батальона бригады.

Палас также отметил, что уже неоднократно обращался к командиру 54-й бригады Майстренко с требованием повлиять на подчиненных, регулярно нарушающих режим прекращения огня.

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В ходе работы сотрудников СБУ в 46-м батальоне «Донбасс-Украина» установлено, что накануне чрезвычайного происшествия в 35-й бригаде с открытием артиллерийского огня на позиции батальона приезжали представители литовской волонтерской организации Blue/Yellow, которые передали в качестве гуманитарной помощи дорогостоящее иностранное оборудование для ведения снайперской стрельбы.

В благодарность за предоставленную помощь командир батальона Власенко предоставил иностранным волонтерам возможность опробовать на деле переданное оборудование.

Примечателен тот факт, что с целью исключения ответного огня по своим позициям, стрельбу по территории Республики Власенко организовал из района вблизи позиций 503 батальона 35 бригады.

Исходя из сложившейся обстановки, командующий «ООС» приказал командиру 54-й бригады в срок до 10 июля произвести ротацию военнослужащих батальона «Донбасс-Украина» на позиции 42 омпб.

Наряду с боевыми потерями, в подразделениях ВСУ продолжается рост небоевого травмирования из-за нарушений требований во время занятий по боевой и специальной подготовке.

Очередной жертвой преступной халатности стали инструктор по инженерной подготовке полка «Азов» подполковник О. Кращаница и его ученик военнослужащий 10-й бригады солдат Поддубный.

Так, во время проведения занятий по разминированию, в нарушение всех регламентирующих документов и инструкций, подполковник для полноты ощущений обучаемого солдата установил боевую противопехотную мину ОЗМ-72, при этом ошибочно перевел дистанционно управляемый взрыватель в боевое состояние.

В результате халатных действий произошла ее детонация, от осколков которой военнослужащие получили тяжелые ранения. Подполковник Кращаница от полученных ранений скончался в медчасти тренировочной базы, а солдат Поддубный в крайне тяжелом состоянии доставлен в ВМГ г. Мариуполя.

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Примечателен тот факт, что командование «ООС» спустя два часа после инцидента по традиции сразу нашло виновных в причастности к смерти военнослужащего, заявив о его гибели в результате якобы обстрела из 120-мм миномета.

Однако в наспех подготовленной сводке штаба «ООС» по состоянию на 18:00 6 июля об обстреле из 120-мм минометов речи вообще не идет. Одновременно с этим, офицерами сводного отряда 83 центра ИПсО активно распространяется материал о смерти военнослужащего полка «Азов» в результате болезни.

Данные расхождения лишь в очередной раз подтверждают декларируемую ложь командования «ООС» с целю сокрытия от общественности истинных причин гибели подчинённых.

Украинские каратели терроризируют не только жителей Республики своими обстрелами, но и мирных жителей, проживающих на временно подконтрольных Украине территориях.

Так, националисты батальона «Айдар» держат в страхе жителей н. п. Новотроицкое. Только за последнюю неделю на военнослужащих со стороны местного населения подано более десяти заявлений в отдел полиции, из которых семь заявлений по фактам нанесения телесных повреждений, три — на кражу алкоголя и продуктов из магазинов «Алсия» и «Мальва», два заявления на попытку завладения личным транспортом от водителей такси, одно заявление на попытку изнасилования.

Из-за бездействия правоохранительных органов жители поселка обратились на горячую линию МО Украины и штаба «ООС», а также выдвинули условие главе сельского поселения с требованием убрать националистов из населенного пункта.

Учитывая сложившуюся социальную напряженность, командованию 53-й бригады приказано в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о выводе батальона «Айдар» на третью линию обороны с полным запретом военнослужащим ношения огнестрельного оружия.

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