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Советник Рогозина работал на спецслужбу одной из стран НАТО, — ФСБ (ВИДЕО)

12:01. 7 июля 2020 228 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Советник Рогозина работал на спецслужбу одной из стран НАТО, — ФСБ (ВИДЕО) | Русская весна

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ подтвердили, что советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, советник Дмитрия Рогозина собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

Эти данные составляют гостайну. По статье 275 УК РФ («Госизмена») Сафронову грозит до 20 лет колонии.

ФСБ также обнародовала кадры задержания советника главы «Роскосмоса» утром 7 июля.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1594112296

Метки: Новости

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 4538 3602
    Sergey64 7 июля 2020 в 14:46

    “По данным следствия, советник Дмитрия Рогозина собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.”
    По заданию Шефа…
    Это какой-то…позор!.. (Швондер)
    И да сбудется пророчество с пачки сигарет “KENT”

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  • 580 472
    Valeriy Bondarik 7 июля 2020 в 14:53

    ,,,Здравствуй`те,,,

    Следующее…Оно ТАКОЕ:
    ““““`
    _”КозырнОЙ” рогозин…”НЕ” имел понятия…
    КАКИЕ его ЗАМ…проводит “МЕРОПРИЯТИЯ”…
    И покуда САМ рогозин,”ВСЕХ” батутами ОТВЛЕКАЛ…
    Его ЗАМ(о чём “НЕ” знал рогозин сам…)Инфу “друзьям” СЛИВАЛ…
    * Сколько-же ЕЩЁ ТАМ(рогозин,цев…)- “ПАТРИОТОВ” такИХ…
    Которые,ПРИКРЫВАЯСЬ “патриотизмом” – “трудятся на ЧУЖ`ИХ…,…,,…
    Ну а рогозин – “В-ПАРИВАЕТ” про батут…Когда его – “ЗА-жабры-ВОЗЬМУТ”…
    Что он – ЕСТЬ “КТО”…когда “Это”,в России Поймут…
    “““““““““
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 07-07-2020.

    P.S. “ШАРАШКИНА-контора”,которую рогозин возглавляет…
    –> миссию совсем НЕ-ТУ…для России выполняет…
    [ЧЁ...Успешно Инфу...ЧУЖ`ИМ...СЛИВАЕТ..."ура-рогозину-ура"]

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  • 10162 8376
    марина 7 июля 2020 в 15:04

    https://russiaru.net/Modestov/status/811d700000325.
    В кризис всегда передел кусков,вот ФСБ и шастает,то к Грефу отнимать платформу Гостех ,то к этому .А еще Русалу штраф выкатили в 148 млрд.руб за Норильск.

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  • 10162 8376
    марина 7 июля 2020 в 15:25

    А вообще похоже ,что взялись за ********* наконец-то ,так и до главных ,типа Коммерсант дойдут.
    “Также во вторник обыски проходят у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.” Оба работали в Коммерсанте ,потом Медуза.
    Скорее всего,это у меня воображение разыгралось,представила омерзительного старого козла Венедиктова ведут под руки. Но потом переодевшегося Шапиро -Соловьева и этого любителя Колчака – Киселева и стухла ,главные враги уже давно переоделись и возглавили патриотическое движение.

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