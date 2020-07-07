Советник Рогозина работал на спецслужбу одной из стран НАТО, — ФСБ (ВИДЕО)
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ подтвердили, что советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан по подозрению в государственной измене.
По данным следствия, советник Дмитрия Рогозина собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.
Эти данные составляют гостайну. По статье 275 УК РФ («Госизмена») Сафронову грозит до 20 лет колонии.
ФСБ также обнародовала кадры задержания советника главы «Роскосмоса» утром 7 июля.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1594112296
“По данным следствия, советник Дмитрия Рогозина собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.”
По заданию Шефа…
Это какой-то…позор!.. (Швондер)
И да сбудется пророчество с пачки сигарет “KENT”
,,,Здравствуй`те,,,
Следующее…Оно ТАКОЕ:
““““`
_”КозырнОЙ” рогозин…”НЕ” имел понятия…
КАКИЕ его ЗАМ…проводит “МЕРОПРИЯТИЯ”…
И покуда САМ рогозин,”ВСЕХ” батутами ОТВЛЕКАЛ…
Его ЗАМ(о чём “НЕ” знал рогозин сам…)Инфу “друзьям” СЛИВАЛ…
* Сколько-же ЕЩЁ ТАМ(рогозин,цев…)- “ПАТРИОТОВ” такИХ…
Которые,ПРИКРЫВАЯСЬ “патриотизмом” – “трудятся на ЧУЖ`ИХ…,…,,…
Ну а рогозин – “В-ПАРИВАЕТ” про батут…Когда его – “ЗА-жабры-ВОЗЬМУТ”…
Что он – ЕСТЬ “КТО”…когда “Это”,в России Поймут…
“““““““““
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 07-07-2020.
P.S. “ШАРАШКИНА-контора”,которую рогозин возглавляет…
–> миссию совсем НЕ-ТУ…для России выполняет…
[ЧЁ...Успешно Инфу...ЧУЖ`ИМ...СЛИВАЕТ..."ура-рогозину-ура"]
https://russiaru.net/Modestov/status/811d700000325.
В кризис всегда передел кусков,вот ФСБ и шастает,то к Грефу отнимать платформу Гостех ,то к этому .А еще Русалу штраф выкатили в 148 млрд.руб за Норильск.
А вообще похоже ,что взялись за ********* наконец-то ,так и до главных ,типа Коммерсант дойдут.
“Также во вторник обыски проходят у главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая некоторое время состояла в близких отношениях с Сафроновым.” Оба работали в Коммерсанте ,потом Медуза.
Скорее всего,это у меня воображение разыгралось,представила омерзительного старого козла Венедиктова ведут под руки. Но потом переодевшегося Шапиро -Соловьева и этого любителя Колчака – Киселева и стухла ,главные враги уже давно переоделись и возглавили патриотическое движение.