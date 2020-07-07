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Смотрящие за горизонт

13:10. 7 июля 2020 342 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


На протяжении всей истории встречались люди с необъяснимыми способностями прямого знания – озарения – в обход органов чувств. Этот редкий дар приходил к человеку внезапно или после долгой духовной практики.

Не все оракулы ошибались

Вероятно, впервые эксперимент по проверке таких способностей у самых известных оракулов провёл царь Лидийской империи Крёз в 550 году до н. э. По словам Геродота, Крёз отправил к ним посыльных, чтобы каждому оракулу на сотый день отъезда был задан вопрос: что сейчас делает Крёз? Ответы следовало записать и доставить заказчику.

Как только посланцы уехали, Крёз стал придумывать что-нибудь невероятное. На сотый день он взял черепаху и ягнёнка, разрубил их на куски и сварил вместе в медном котле.

Когда все гонцы вернулись, Крёз развернул послания, прочитал их и объявил, что правильно ответил только оракул из Дельф: «На мой разум действует запах черепахи, покрытой щитом, которая варится в котле вместе с мясом молодого барашка. Из меди сделан котёл, из меди сделана его крышка».

Другой случай дальновидения, дошедший до нас с древности, связан с Аполлонием Тианским – философом пифагорейской школы, легендарным магом и целителем, совершившим много чудес. 18 сентября 96 года при большом стечении народа на городской площади в Эфесе Аполлоний внезапно начал вещать: «Бейте его, бейте! Афина, это справедливо, что тиран будет убит!»

Его слова обрели смысл, когда через несколько дней прискакавший из Рима гонец принёс весть, что убили римского императора Домициана. Это случилось именно в то время, когда философ возвещал событие.

Велик пожар новгородский

Подобный дар имели святые православной церкви Сергий Радонежский (1321–1391), монах Серафим Саровский (1760–1833) и юродивый пророк и чудотворец Василий Блаженный (1469–1552).

Однажды во время трапезы с братией Сергий Радонежский встал из-за стола и, поклонившись в сторону, сказал: «Радуйся и ты, пасторе Христова стада, и благословение Господне да будет с тобой». На недоумённые вопросы сидевших с ним пояснил, что, мол, против монастыря, в восьми верстах отсюда, остановился епископ Пермский Стефан, направляющийся в Москву. Стефан сотворил поклон Святой Троице и сказал Сергию: «Мир тебе, духовный брат», вот тот ему и ответил. Несколько монахов встали из-за стола и, оседлав лошадей, догнали Стефана, который уже продолжил свой путь. Он подтвердил всё слово в слово.

Василий Блаженный трижды дерзко выплеснул на пол чашу с вином от Ивана Грозного, заявив, что тушит пожар в Новгороде. Через несколько дней гонцы привезли сообщение о пожаре, уничтожившем половину города.

А к Серафиму Саровскому однажды пришёл крестьянин и пожаловался, что у него украли лошадь. «Поспеши в село своё, – ответствовал Серафим, – а когда будешь подходить к нему, свороти с дороги вправо, пройди задами четыре дома. Там ты увидишь калиточку, войди, отвяжи свою лошадь от колоды и выведи молча». Крестьянин так и поступил, вернув свою лошадь, как и обещал Серафим.

Валерий Пак



Источник: http://nashaplaneta.su/blog/smotrjashhie_za_gorizont/2020-07-06-8339

Метки: непознанное

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