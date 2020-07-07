Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 июля 2020

Вашингтон должен компенсировать Тегерану ущерб, причиненный санкциями, кто бы ни стал следующим президентом США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«В 2021 (году) в Белом доме будет сидеть президент (Дональд) Трамп или другой президент, кто бы там ни сидел, ему от предыдущего правительства перейдет ответственность, в том числе за ущерб, причиненный иранскому народу, экономике.

Им (американским властям — ред.) нужно будет компенсировать ущерб, вернуться к международным договоренностям, неважно, кто окажется в Белом доме», — сказал министр в ходе виртуальной дискуссии в рамках «Средиземноморского диалога».

Прежде президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном только в рамках ядерной сделки и при выплате компенсаций за причиненный ущерб. Прежде он подчеркивал, что потери Ирана из-за санкций США составляли порядка 50 миллиардов долларов, что сопоставимо с двумя бюджетами прошлого года.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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