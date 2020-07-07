Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 июля 2020
- 08:44 Последствия удара по авиабазе Аль-Ватия.
- 05:30 «США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:00 Иран требует от США компенсировать ущерб от санкций.
Последствия удара по авиабазе Аль-Ватия
Появились спутниковые снимки авиабазы Аль-Ватия после ударов неопознанных самолетов 5 июля. На снимке видны очевидные изменения, но по прежнему до конца неясно, сколько и чего именно было уничтожено.
Турки прозрачно намекают, что ответка будет – врядли “друг Реджеп” оставит без ответа такую оплеуху. Вангую “удар возмездия” по одной из баз ЛНА.
ЛНА утверждает, что это ее рук дело и что во время удара погибли турецкие солдаты и офицеры.
Но опять же эти заявки только на словах.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО)
6 июля 2020 года в городе Талль-Тартаб в провинции Хасека прошла акция протеста против незаконного присутствия США на территории Сирии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Во время акции протестующие выкрикивали лозунги: «США, вон из Сирии!», «Америка — причина гибели сирийцев!», «Американцы крадут нашу нефть!».
Напомним, что оккупационный контингент Вооружённых сил США удерживает значительную часть нефтеносных районов на северо-востоке САР, нагло разграбляя национальное достояние арабской республики.
Читайте также: «Пошли на!» — Армия Сирии с оскорблениями прогнала военных США (+ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Иран требует от США компенсировать ущерб от санкций
Вашингтон должен компенсировать Тегерану ущерб, причиненный санкциями, кто бы ни стал следующим президентом США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«В 2021 (году) в Белом доме будет сидеть президент (Дональд) Трамп или другой президент, кто бы там ни сидел, ему от предыдущего правительства перейдет ответственность, в том числе за ущерб, причиненный иранскому народу, экономике.
Им (американским властям — ред.) нужно будет компенсировать ущерб, вернуться к международным договоренностям, неважно, кто окажется в Белом доме», — сказал министр в ходе виртуальной дискуссии в рамках «Средиземноморского диалога».
Прежде президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном только в рамках ядерной сделки и при выплате компенсаций за причиненный ущерб. Прежде он подчеркивал, что потери Ирана из-за санкций США составляли порядка 50 миллиардов долларов, что сопоставимо с двумя бюджетами прошлого года.
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Читайте также: Международный скандал: Украина нанесла удар по обороноспособности Польши, взяв в заложники МиГ-29
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пиндосы скоро ото всюду свалят – у них самих дома жарко становится…