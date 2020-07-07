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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 июля 2020

12:12. 7 июля 2020 72 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Последствия удара по авиабазе Аль-Ватия



Появились спутниковые снимки авиабазы Аль-Ватия после ударов неопознанных самолетов 5 июля. На снимке видны очевидные изменения, но по прежнему до конца неясно, сколько и чего именно было уничтожено.
Турки прозрачно намекают, что ответка будет – врядли “друг Реджеп” оставит без ответа такую оплеуху. Вангую “удар возмездия” по одной из баз ЛНА.



ЛНА утверждает, что это ее рук дело и что во время удара погибли турецкие солдаты и офицеры.
Но опять же эти заявки только на словах.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

«США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО)

«США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

6 июля 2020 года в городе Талль-Тартаб в провинции Хасека прошла акция протеста против незаконного присутствия США на территории Сирии. 

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Во время акции протестующие выкрикивали лозунги: «США, вон из Сирии!», «Америка — причина гибели сирийцев!», «Американцы крадут нашу нефть!».

Напомним, что оккупационный контингент Вооружённых сил США удерживает значительную часть нефтеносных районов на северо-востоке САР, нагло разграбляя национальное достояние арабской республики.

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«США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«США, вон из Сирии!» — народ выступил против американских оккупантов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Иран требует от США компенсировать ущерб от санкций

Иран требует от США компенсировать ущерб от санкций | Русская весна

Вашингтон должен компенсировать Тегерану ущерб, причиненный санкциями, кто бы ни стал следующим президентом США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«В 2021 (году) в Белом доме будет сидеть президент (Дональд) Трамп или другой президент, кто бы там ни сидел, ему от предыдущего правительства перейдет ответственность, в том числе за ущерб, причиненный иранскому народу, экономике.

Им (американским властям — ред.) нужно будет компенсировать ущерб, вернуться к международным договоренностям, неважно, кто окажется в Белом доме», — сказал министр в ходе виртуальной дискуссии в рамках «Средиземноморского диалога».

Прежде президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном только в рамках ядерной сделки и при выплате компенсаций за причиненный ущерб. Прежде он подчеркивал, что потери Ирана из-за санкций США составляли порядка 50 миллиардов долларов, что сопоставимо с двумя бюджетами прошлого года.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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