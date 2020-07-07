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Разорвали на куски // Письма

20:22. 7 июля 2020 181 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c4rZe9bRIrI

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 586 478
    Valeriy Bondarik 7 июля 2020 в 23:13

    …Привет`ствую Вас…

    Оно такое…неПРАВИЛЬНОе…Итак:
    ““““`
    ~~~ “ОБРАЗование”…~~~

    _ПросеСС…оБОЛВАНивания НАЧИНАЕТСЯ с…
    Умышленного РАЗВАЛА Образования…
    Чтобы ПОСРЕДСТВОМ Образования НЕ…
    НЕ Развивалось У МАСС сознание…
    * РАДИ…умышленного – оБОЛВАНивания…

    _ПроцеСС…оБАРАНивания НАЧИНАЕТСЯ с…
    Умышленного РАЗВАЛА Образования…
    Ведь У ЛИШЁННЫХ Образования…
    ДЕГРАДИРУЕТ…Разум и Сознание…
    * ВСЁ – РАДИ…умышленного оБАРАНивания…

    _ПроцеСС…оДЕБИЛивания НАЧИНАЕТСЯ с…
    Умышленного РАЗВАЛА Образования…
    Чтобы в Сознания – НЕ попадали Знания,
    Идёт процеСС…оДЕБИЛивания…
    * Методами…ПСИ–ЗОМБИрования…

    _Для КУРАТОРов – МАСС оБОЛВАНивания,
    Особенно Опасен – Советсский СТИЛЬ Образования!
    Им ГЛАВНОЕ,именно Этот Стиль – пустить “в-утиль”…
    КУРАТОры “образования”(ИХнего…)- это Аморальная ГНИЛЬ!
    * Развитие ЭТО – Образование,которое Получает Сознание!

    _НЫНЕ,вместо Образования(вместо Духовной Свободы),
    РЕЛИГИОЗНЫЙ “хомут-ОДЕЮТ” на Сознани(е)я!
    оБАРАНивают РЕЛИГИЕЙ УМЫШЛЕННО – масс-населения,
    Посредством ПРИНУДИТЕЛЬНОГО – религиозного “ОКОРМЛЕНИЯ”…
    * РЕЛИГИОЗНОЕ оБРОВАНивание – ВМЕСТО Образования…

    _Страну МОЖНО ЗАВОЕВАТЬ и в итоге ПОДЧИНИТЬ…
    Но СНАЧАЛА,ДЛЯ этого,её НУЖНО – ОБРАЗования ЛИШИТЬ…
    НАВЯЗАТЬ иное “образование” И им – РАЗДЕЛИТЬ!
    Ведь народ – “ИМИ-образованный-И-окормлённый”…
    * Уже – ПСИхологически(да-И-физически)поРАБощённый!!!
    * Образования ЛИШАТЬ и – В ПЛЕН – сознания БРАТЬ…[45-24]
    ““““““““““““““““`
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 07-07-2020.

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