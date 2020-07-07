Разорвали на куски // Письма
20:22. 7 июля 2020 181 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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В уединении рождается стремление к совершенству. В одиночестве душа беседует сама с собой, и часто ее энергия обретает действенность. Поэтому, если человек стремится стать счастливым, ему нужно оставлять больше времени для себя.
…Привет`ствую Вас…
Оно такое…неПРАВИЛЬНОе…Итак:
““““`
~~~ “ОБРАЗование”…~~~
_ПросеСС…оБОЛВАНивания НАЧИНАЕТСЯ с…
Умышленного РАЗВАЛА Образования…
Чтобы ПОСРЕДСТВОМ Образования НЕ…
НЕ Развивалось У МАСС сознание…
* РАДИ…умышленного – оБОЛВАНивания…
_ПроцеСС…оБАРАНивания НАЧИНАЕТСЯ с…
Умышленного РАЗВАЛА Образования…
Ведь У ЛИШЁННЫХ Образования…
ДЕГРАДИРУЕТ…Разум и Сознание…
* ВСЁ – РАДИ…умышленного оБАРАНивания…
_ПроцеСС…оДЕБИЛивания НАЧИНАЕТСЯ с…
Умышленного РАЗВАЛА Образования…
Чтобы в Сознания – НЕ попадали Знания,
Идёт процеСС…оДЕБИЛивания…
* Методами…ПСИ–ЗОМБИрования…
_Для КУРАТОРов – МАСС оБОЛВАНивания,
Особенно Опасен – Советсский СТИЛЬ Образования!
Им ГЛАВНОЕ,именно Этот Стиль – пустить “в-утиль”…
КУРАТОры “образования”(ИХнего…)- это Аморальная ГНИЛЬ!
* Развитие ЭТО – Образование,которое Получает Сознание!
_НЫНЕ,вместо Образования(вместо Духовной Свободы),
РЕЛИГИОЗНЫЙ “хомут-ОДЕЮТ” на Сознани(е)я!
оБАРАНивают РЕЛИГИЕЙ УМЫШЛЕННО – масс-населения,
Посредством ПРИНУДИТЕЛЬНОГО – религиозного “ОКОРМЛЕНИЯ”…
* РЕЛИГИОЗНОЕ оБРОВАНивание – ВМЕСТО Образования…
_Страну МОЖНО ЗАВОЕВАТЬ и в итоге ПОДЧИНИТЬ…
Но СНАЧАЛА,ДЛЯ этого,её НУЖНО – ОБРАЗования ЛИШИТЬ…
НАВЯЗАТЬ иное “образование” И им – РАЗДЕЛИТЬ!
Ведь народ – “ИМИ-образованный-И-окормлённый”…
* Уже – ПСИхологически(да-И-физически)поРАБощённый!!!
* Образования ЛИШАТЬ и – В ПЛЕН – сознания БРАТЬ…[45-24]
““““““““““““““““`
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 07-07-2020.